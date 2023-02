Norsk Hydro: Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte

English Norwegian

Styret i Norsk Hydro ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 5,65 per aksje, på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2022.

Utbyttebeløp: NOK 5,65 per aksje



Annonsert valuta: NOK



Siste dag inklusive: 10. mai 2023



Eks-dato: 11. mai 2023



Record date (eierregisterdato): 12. mai 2023

Betalingsdato: 23. mai 2023

Vedtaksdato: 10. mai 2023





Investorkontakt:

Line Haugetraa

+47 41406376

Line.Haugetraa@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12