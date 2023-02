KESLA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.2.2023 klo 9.30

Kesla sai Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut päätökseen

Kesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut koko Ilomantsin toimipisteen henkilöstöä (41 henkilöä) koskevista, korkeintaan 90 päivää kestävistä lomautuksista. Muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutetaan muutosilmoituksen mukaisin lomautuksin, jotka toteutetaan työpisteiden kuormitustilanne huomioiden.

- Neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä, ja olemme saaneet Ilomantsin tehtaalle hiukan lisää työkuormaa siirtämällä sinne sopivia töitä yhtiön muista toimipisteistä. Arvioimme lomautusten tarpeen päättyvän toukokuun aikana ja olemme varmistaneet henkilöstön kanssa, että tuotanto saadaan tarvittaessa täyteen vauhtiin varsin nopeasti, toteaa toimitusjohtaja Marko Pekkola.

Ilomantsin tehdas valmistaa komponentteja Keslan omille tehtaille. Muutosneuvottelujen taustalla ovat alihankkijoiden toimitusvaikeudet, minkä vuoksi tuotantoon on syntynyt pullonkauloja ja uusien komponenttien tarve on näin tilapäisesti vähentynyt.

Kesla Oyj

Marko Pekkola

Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, p. 050 458 2935

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 45,5 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

Liite