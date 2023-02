EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiakapitali suurendamine seoses ühinemisega

English Estonian

Täna otsustas EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu üldkoosolekult saadud volituste alusel ning kooskõlas EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i vahel 19.09.2022 sõlmitud ühinemislepinguga suurendada ühinemise läbiviimiseks EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiakapitali 57 472 610 euro võrra ning emiteerida 5 747 261 uut aktsiat nimiväärtusega 10 eurot. Selle tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 108 197 960 eurot.

Aktsiakapitali suurendamisel tasutakse aktsiate eest täies ulatuses mitterahalise sissemaksega EfTEN Real Estate Fund III AS-le üleantava EfTEN Kinnisvarafond AS-i kogu vara arvel, mille väärtuseks on EfTEN Kinnisvarafond AS-i EPRA vara puhasväärtus, mis on 125 905 254 eurot.

Uued aktsiad emiteeritakse ühinemislepingu kohaselt EfTEN Kinnisvarafond AS-i kui ühendatava fondi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 31.01.2023. Ühinemise jõustumisel saavad EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionärid EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionärideks ning nende aktsiad asendatakse EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiatega.

EfTEN Real Estate Fund III AS-I aktsiakapitali suurendamisel seoses ühinemisega ei ole teistel aktsionäridel aktsiate omandamise eesõigust.

Emiteeritavad aktsiad osalevad EfTEN Real Estate Fund III AS-i 2022. majandusaasta kasumi jaotamisel.

