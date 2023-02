Rush Factory Oyj:n Color Obstacle Rush -konseptin ennakkomyynti lupaavaa haastavassa ajassa

Rush Factory Oyj

14.2.2023 klo 10.00

Yhtiötiedote

Color Obstacle Rush -konseptin ennakkomyynti lupaavaa haastavassa ajassa



Rush Factory Oyj:n Color Obstacle Rush -tapahtumakonseptin (COR) ennakkomyynti tulevalle kaudelle oli tammikuun loppuun mennessä 1,460 miljoonaa euroa. COR-tapahtumia on tulevan kauden kalenterissa yhteensä 28 kappaletta kahdeksassa Euroopan maassa (36 vuonna 2022).

Tammikuu on perinteisesti aina ollut paras myyntikuukausi. Vuoden 2023 tammikuun myynti oli 0,643 miljoonaa euroa joka nostaa kokonaisennakkomyynnin kaudelle 2023 1,460 miljoonaan euroon. Edellisen normaalin toimintavuoden 2019 ennakkomyynti tammikuun kampanjan jälkeen oli 1,945 miljoonaa euroa 39 tapahtumalla. Tapahtumakohtainen ennakkomyynti on kuitenkin kivunnut aiempien vuosien tasolle ollen nyt 0,0521 miljoonaa euroa (2019: 0,0498 miljoonaa euroa). Tarkoituksena tapahtumakalenterin keventämisellä on ollut karsia huonommin kannattavia tapahtumia ja näin parantaa kannattavuutta.

Ennakkomyyntiä on analysoitu aiempia vuosia merkittävästi enemmän. Syy tähän on ollut tulevan Utopia Nation Festival -konseptin myynnin aloitusajankohdan pohdinnassa. Ennakkomyynnin ei vieläkään voi sanoa käyttäytyvän aivan aiempaan tapaan, esimerkiksi markkinointikampanjoiden viimeisten päivien piikkien jäädessä aina aiempaa pienemmiksi. Ostokäyttäytyminen on myös muuttunut ajallisesti tasaisemmaksi ja vähemmän kampanjoiden viimeisiin päiviin keskittyväksi.

Utopia Nation Festival -konseptin ensimmäisiä tapahtumia joudutaan odottamaan vielä suunniteltua pidempään. Tässä epävarmassa tilanteessa korkeiden energiakustannusten, korkealla juoksevan inflaation sekä korkojen ja muiden epävarmuuksien edessä uuden tapahtumakonseptin tuominen markkinoille olisi liian suuri riski. 2020 talvella alkanut pandemia-aika on verottanut riskinottokykyä merkittävästi joten yhtiö on päättänyt siirtää Utopia Nation Festival -konseptin ensimmäiset tapahtumat kaudelle 2024.







Toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

“Olemme analysoineet COR:n myyntiä ja markkinointia erittäin tarkasti jotta saisimme käsityksen asiakkaan mielentilasta tässä muuttuvassa maailmantilanteessa. Tapahtumakohtainen myynti onkin hyvällä tasolla, mutta ei se ole ollut samalla tavalla ennustettavaa kuin aiempian vuosina. Meillä on hurjasti dataa johon verrata, mutta niin lähivuosina kuin tänä syksynäkään tuo vertailu ei ole ollut helppoa. Markkinoinnin kustannusta on onneksi saatu laskettua pahimmilta ajoilta pandemian aikana, mutta aivan vanhoihin hyviin aikoihin ei ole paluuta. Lisäksi pohdittavana on kaikkien muidenkin kustannusten nousu, inflaatio ja korkeiden energiakustannusten vaikutus asiakaskäyttäytymiseen.

Uuden tapahtumakiertueen aloittamiseen liittyy aina investointeja ja vaikka ketterä yritys olemmekin, on nyt kaiken epävarmuuden hallitessa median palstametrejä hyvin vaikea tehdä valistuneita päätöksiä. Koimme siksi että ainoa oikea päätös on odottaa. Odottaa että tilanne vakiintuu ja voimme tehdä päätöksiä perustuen selkeään dataan markkinoilta. Odotimme COR:n myynnin antavan tätä tietoa syksyn aikana, mutta vakaata markkinaa emme ole vielä nähneet. En pysty sanoin kuvailemaan kuinka vaikea päätös oli siirtää jälleen Utopia Nation Festival -konseptin aloitusta. Vaikka samaan aikaan päätös on myös siinä mielessä helppo, että tässä epävarmuuksien värittämässä hetkessä uuden konseptin julkaisuun liittyy liian monta riskiä yhtiölle, joka on juuri käynyt läpi lähes kolmen vuoden pandemiakurimuksen.

Joillakin yrityksillä pandemiaongelmat helpottivat merkittävästi jo viime viiden vuoden alussa. Meille puolestaan viime vuosi näytti keväällä todelliset kasvonsa Saksan suurimpien kaupunkien jäädessä kauas tavoitelluista kävijämääristä asiakkaiden odottaessa kesään asti ostopäätöksen tekemistä. Teemme tällä kaudella pienimmän COR-kiertueen moneen vuoteen, mutta selkeästä syystä. Keskitämme kaiken energian suurempiin kaupunkeihin kannattavuus edellä. Pelikirjassa on vielä temppuja, nyt vain käytetään tämä vuosi maksimaalisesti hyödyksi ja hiotaan ne ensi kautta varten huippukuntoon.”





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894



