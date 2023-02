Täydennys 13.2.2023 julkaistuun tiedotteeseen

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 14.2.2023 klo 11.50

Innofactor täydentää 13.2.2023 klo 11:55 julkaistua pörssitiedotettaan. Täydennetty tiedote sisältää asiakkaan nimen.

Alla täydennetty tiedote kokonaisuudessaan.

Metso Outotec Oyj jatkaa yhteistyötä Innofactorin kanssa tarjousprosessin digitalisaatiohankkeessa

Metso Outotec Oyj ja Innofactor ovat allekirjoittaneet sopimuksen jatkokehitystyöstä yhtiön tarjousprosessin digitalisoimiseksi.

Innofactor jatkaa vuonna 2020 alkanutta kehitystyötä, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ketterin menetelmin pilvipohjainen ratkaisu tarjousprosessin hallintaan sekä siihen liittyvän tiedon ja dokumenttien käsittelyyn ja tallennukseen. Ratkaisun toteutuksessa hyödynnetään Microsoft Azure PaaS -pilvipalveluita.

Sopimuksen arvonlisäveroton arvo on enintään 0,70 miljoonaa euroa ja palvelut toimitetaan vuoden 2023 aikana.

Espoossa 14.2.2023

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

