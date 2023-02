Enjoy your business double son nombre de clients en quelques mois

Enjoy your business, éditeur français d’une solution digitale de nouvelle génération pour structurer, piloter et communiquer sur la mise en place de plans stratégiques en entreprise, passe la barre des 30 clients et annonce la signature de 15 nouveaux contrats en cinq mois. Cette performance notable atteste de la pertinence de l’offre de la société et de sa capacité à se positionner en partenaire stratégique des organisations qui souhaitent déployer et suivre avec succès leurs plans de développement.

Concrètement, Enjoy your Business rend une vue claire aux dirigeants et CODIR plutôt que des feuilles de tableur illisibles. Basée sur les méthodes de management actuelles, elle aide également les managers à mieux animer leurs équipes projet. Enfin, la stratégie et les objectifs étant structurés et clairs, les collaborateurs sont encore plus impliqués, car comprennent mieux le sens et la vision de leur entreprise.

Une année 2022 dynamique

Ces solides différenciateurs par rapport à la concurrence associés à la mise à disposition d’une technologie Cloud souveraine ont permis à Enjoy your business de connaitre une très forte croissance et d’accompagner avec succès de nouveaux clients. Dans ce contexte, l’éditeur a su répondre à des attentes fortes auprès de cibles différentes : les Codir des PME et ETI, mais également les cabinets de conseils qui cherchent à outiller leurs approches.

La forte traction de l’entreprise s’explique également par l’évolution de sa solution qui a intégré de très nombreuses nouvelles fonctions et qui offre une nouvelle interface utilisateur toujours plus ergonomique et adaptée aux différentes attentes de ses utilisateurs (chargé de projets, équipe de direction…).

Une année d’accélération en 2023

Sur les prochains mois, Enjoy your business prévoit de faire évoluer sa stratégie commerciale en ouvrant un canal de vente indirect et de diffuser à grande échelle sa solution à l’échelle nationale. De plus, au travers d’un positionnement financier attractif, Enjoy your business permet à toutes les entreprises de pouvoir lancer rapidement leur projet et d’insuffler un vrai dynamisme à la mise en place, à l’animation et au suivi de leurs plans stratégiques.

Emmanuel DERRIEN, Fondateur de Enjoy your business « Nous proposons une offre unique qui a été conçue pour permettre aux comités de direction d’avoir une vision claire de l’avancement de leurs projets stratégiques et de ne plus naviguer dans le brouillard. Nous offrons une réelle alternative à des outils empiriques comme les tableurs ou à des solutions complexes à utiliser et qui sont de fait rapidement abandonnées. Avec Enjoy your business, mettre en place des plans d’entreprise devient une simple formalité. Au final, la société peut réellement savoir l’état de son projet, veiller à sa bonne mise en œuvre et communiquer simplement auprès des différentes parties prenantes. Nous sommes de fait un partenaire central de la compétitivité de nos clients. »