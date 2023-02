Smile annonce la mise à disposition de 215 stations d'énergie portables individuelles pour ses collaborateurs basés en Ukraine

Les équipes Ukrainiennes du groupe SMILE, leader de l’open source en Europe dont l’ADN est profondément ancré sur la bienveillance, le bien-être et le partage, ont été mises à rude épreuve depuis le début de la guerre. Smile œuvre ainsi au quotidien pour les 300 collaborateurs du Groupe basés en Ukraine, avec lesquels une relation de proximité renforcée s’est durablement installée.

Smile Ukraine Solidarity

Comme Smile, de nombreuses autres compagnies IT emploient des employés en Ukraine, et ont été directement touchées par ce conflit.

Dans ce contexte, dès l’annonce du début des hostilités, Smile s’est mobilisée aux côtés de ses collaborateurs Ukrainiens pour s’assurer de leur sécurité et de leur bien-être, ainsi que celui de leurs familles, en créant notamment Smile Ukraine Solidarity, l’association dont la portée des actions a été communiquée dès mars 2022 dans le communiqué de presse associé et dont les actions rayonnent aussi bien sur les employés que pour leurs familles.

Une mobilisation importante de Smile, des salariés de tout le Groupe, mais aussi de ses actionnaires, clients, partenaires et anonymes externes ont permis de rassembler les fonds permettant la mise en œuvre d’actions concrètes.

Des actions terrain pour le bien être des employés et leurs familles

Smile a rapidement commandé des générateurs électriques à essence pour alimenter l’électricité dans les bureaux, en cas de coupure d’énergie, ainsi que des boîtiers d’accès internet Starlink pour favoriser une continuité d’activité. En plus d’une proximité humaine quotidienne permettant de veiller à la sécurité et de la santé de ses employés, le Groupe Smile s’est ainsi assuré de la capacité des équipes locales à pouvoir continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles étant donné la situation.

Du côté de l’association Smile Ukraine Solidarity, et au-delà des actions court et moyen terme annoncées dans le plan initial de l’association, d’autres mesures ont été prises comme la fourniture récente de stations d'énergie portables individuelles .

Ainsi l’association Smile Ukraine Solidarity a actionné une commande pour la fourniture et la mise à disposition de 215 accumulateurs d’énergie aux familles qui en ont émis le besoin. Malgré la pénurie actuelle sur ce type de dispositif, ces accumulateurs électriques ont pu être livrés en Ukraine et mis à disposition des Smiliens d’Ukraine et de leurs familles. Ils seront sans doute une précieuse aide en cas de coupures de courant pendant l’hiver (chauffage d’appoint, lumière, bouilloire et matériel électronique). Les livraisons ont eu lieu à l’Ouest de l’Ukraine (Khmelnytskyi, Ternopil and Lutsk), où sont actuellement majoritairement établis les employés.