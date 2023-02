Hackuity renforce son équipe de direction

Hackuity, startup française spécialisée dans la prévention des cyberattaques, annonce deux nominations pour accélérer sa stratégie de croissance à l’international.

Skyler Schmanski est nommé Vice Président Marketing

À ce poste, il sera en charge de définir et piloter la nouvelle stratégie marketing de la société pour donner une plus grande visibilité à la marque et à son offre (que ce soit pour les clients, prospects et partenaires). Dans ce contexte, il travaillera en proximité avec l’équipe commerciale pour soutenir ses démarches et veillera à déployer des actions complémentaires pour accélérer les cycles de vente d’Hackuity. Pour mener à bien sa mission, il peut compter sur une solide expérience professionnelle acquise dans un contexte international dans le secteur des technologies et de la cybersecurité.

Matthew Fox, Vice President Sales EMEA

Matthew Fox occupe une place centrale au niveau de l’équipe Europe en prenant en charge la Direction commerciale de ces régions. Il a pour principales missions de définir la stratégie commerciale, d’étoffer les équipes existantes, de tisser de nouveaux partenariats et d’accélérer les ventes réalisées dans tous les pays où l’entreprise est implantée. Expert reconnu sur le marché pour ses nombreux succès, il a notamment contribué activement à commercialiser des offres à très forte valeur ajoutée dans le secteur de la tech.

Pierre Samson, CRO de Hackuity, « Nous sommes fiers d’accueillir Skyler et Matthew dans notre équipe de Direction. Leurs expertises réciproques sont de précieux atouts pour Hackuity qui connait une croissance exponentielle. Nous allons désormais lancer notre nouvelle stratégie de croissance pour affirmer notre positionnement de partenaire stratégique des entreprises qui souhaitent donner un nouvel élan à leur politique de gestion des vulnérabilités. »

Enfin, pour supporter sa démarche commerciale, Hackuity, qui a déjà triplé ses effectifs en 2022, compte à nouveau s’entourer de nouveaux talents en 2023 dans ses différents départements.