Nyrstar NV – update met betrekking tot de recente procedure

14 februari 2023 om 4.00pm CET

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) wenst haar aandeelhouders te informeren over bepaalde procedures waarin zij betrokken is.

Bij wijze van herinnering, de Vennootschap is wettelijk verplicht om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap naar aanleiding van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019, waarop het voorstel van de raad van bestuur om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten niet werd goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering.

Zoals de Vennootschap in een persbericht van 26 juni 2020 heeft aangekondigd, werd de stemming over de ontbinding van de Vennootschap uitgesteld tot drie maanden nadat een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de aanstelling van een college van vennootschapsrechtelijk deskundigen zal zijn gewezen, ter inachtneming van de beschikking van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank om de ontbinding niet voor die tijd op de agenda te plaatsen.

In het licht van de aankondiging in de pers dat bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap een cassatieberoep zullen instellen tegen het arrest van het hof van beroep Antwerpen van 17 november 2022 met betrekking tot de vordering tot aanstelling van een college van deskundigen, gekend onder de rolnummers 2020/RK/35, 2020/RK/38 en 2022/AR/177, is de Vennootschap van oordeel dat het niet opportuun is om bovenstaande verplichting om de ontbinding op de agenda te plaatsen, uit te voeren hangende het cassatieberoep. De Vennootschap deelt aldus mee dat zij geen stappen zal nemen om een algemene vergadering bijeen te roepen met de ontbinding als agendapunt (of voorbereidende handelingen in die zin te stellen) zolang het Hof van Cassatie geen arrest heeft geveld in hogergenoemde procedure, en zij zal de markt informeren tegen dan.

Bovenstaande doet geen afbreuk aan de eerdere mededeling van de Vennootschap van 13 januari 2023, waarin werd bevestigd dat de Vennootschap geen algemene vergadering zal houden met de ontbinding als agendapunt noch een uitnodiging zal versturen voor een algemene vergadering met de ontbinding als agendapunt tot de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank een beslissing zal hebben geveld over de voorlopige maatregelen die de eisers hebben gevorderd met betrekking tot de ontbinding van de Vennootschap.

Een gedetailleerd overzicht van de lopende procedures is beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings .

