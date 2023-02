DIAGNOS et l'ÉTS présenteront une recherche novatrice sur le dépistage de masse de l'œdème maculaire à ARVO 2023

English French

BROSSARD, Québec, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos Inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) est un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. DIAGNOS et l'École de Technologie Supérieure (ÉTS), une université technique de renommée mondiale, sont fières d'annoncer qu'elles présenteront les résultats de leur recherche révolutionnaire sur le dépistage de masse de l'œdème maculaire à l'aide de la tomographie par cohérence optique (OCT) à ARVO 2023, la conférence annuelle de l'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie (ARVO).







La recherche, qui a été sélectionnée par le comité du programme d'imagerie de l'ARVO, représente une avancée majeure dans le domaine de l'imagerie médicale et souligne l'important travail réalisé par DIAGNOS et l'ÉTS.

L'œdème maculaire est une affection oculaire grave, il reste la cause la plus fréquente de perte de vision chez les diabétiques et les patients atteints de DMLA, et sa détection précoce est cruciale pour un traitement efficace. Le processus de dépistage de l'œdème maculaire a été révolutionné par les recherches menées par DIAGNOS et l'ÉTS, se traduisant par une efficacité impressionnante des algorithmes, une fidélité de l'outil d'aide à la décision de type « heat map » et un taux de « faux positifs » extrêmement faible. Cela rendra le processus de dépistage plus rapide, plus précis et plus accessible à la population.

Le processus de dépistage basé sur l'IA de DIAGNOS est susceptible de devenir la méthode de référence adoptée par les professionnels de la santé à l'avenir. L'utilisation de la technologie de l'IA a permis de détecter rapidement et avec précision l'œdème maculaire, ce qui va révolutionner la façon dont les professionnels de la santé abordent le dépistage de masse de cette affection. Le marché OCT est en pleine expansion et DIAGNOS est bien placé pour effectuer des percées impressionnantes sur ce marché en croissance rapide. Grâce à l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la technologie de pointe, DIAGNOS est sur le point de jouer un rôle majeur dans la croissance et le développement continu du marché de l’OCT.

« Nous sommes ravis de présenter nos recherches à ARVO 2023 et d'être reconnus par le comité du programme d'imagerie ARVO comme des chefs de file dans notre domaine », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS. « Notre collaboration avec l'ÉTS nous a permis de faire de grands progrès dans le développement d'algorithmes d'apprentissage en profondeur efficaces et précis pour le dépistage de l'œdème maculaire, et nous croyons que ces travaux auront un impact significatif sur la vie des personnes touchées par cette condition. Avec l'expansion rapide du marché de l’OCT, nous sommes convaincus que DIAGNOS continuera d'être à la pointe de l'innovation en imagerie médicale. »

À propos d'ARVO

L'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie (ARVO) est la plus grande organisation de recherche sur les yeux et la vision au monde. Les membres comprennent environ 10 000 chercheurs en ophtalmologie et en vision de plus de 75 pays. ARVO fait progresser la recherche dans le monde entier pour comprendre le système visuel et prévenir, traiter et guérir ses troubles. La conférence annuelle ARVO est un événement de premier plan dans le domaine de la recherche sur la vision, réunissant des scientifiques, des cliniciens et des professionnels de l'industrie du monde entier pour partager leurs dernières découvertes et innovations. La conférence aura lieu du 23 au 27 avril à New Orleans, aux États-Unis.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.arvo.org

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des dix composantes du réseau de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovante, le développement de nouvelles technologies et leur capacité à transférer leurs connaissances aux entreprises. Près du quart des ingénieurs du Québec sont diplômés de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs et postuniversitaires. L'ÉTS se spécialise dans la formation appliquée et la recherche en génie et entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.etsmtl.ca

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications telles que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivants; Santé Canada, FDA (États-Unis) et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web www.diagnos.com et www.sedar.com.

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec :

M. André Larente, président

Diagnos Inc.

Tél. : +1 450-678-8882, poste 224

Courriel : alarente@diagnos.com

