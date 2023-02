JCDecaux : A la suite d’un appel d’offres de Bangalore International Airport Limited, JCDecaux étend son partenariat avec l’aéroport international Kempegowda de Bangalore en Inde, pour 12 ans

English French

A la suite d’un appel d’offres de Bangalore International Airport Limited, JCDecaux étend son partenariat avec l’aéroport international Kempegowda de Bangalore en Inde, pour 12 ans

Paris, le 14 février 2023. JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Inde, détenue à 100% par JCDecaux, a remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat portant sur l’exclusivité de la publicité dans les espaces intérieurs et extérieurs de l’aéroport international Kempegowda de Bangalore (KIAB) pour 12 ans.

JCDecaux opère depuis son ouverture en 2008 les espaces publicitaires du Terminal 1 de l’aéroport de Bangalore, faisant figure de pionnier par le déploiement notamment d’écrans digitaux pour la toute première fois dans un aéroport indien. Le nouveau contrat étend la présence de JCDecaux au Terminal 2, qui a ouvert récemment. Selon des études de marché, l’aéroport de Bangalore devrait accueillir jusqu’à 80 millions de passagers par an au cours de la décennie (vs 33,7 millions en 2019 et 10 millions en 2008), consolidant ainsi sa position de plateforme aéroportuaire mondiale.

Alors que le T2 a débuté ses opérations, JCDecaux s’est engagé à développer un portefeuille publicitaire étoffé comprenant de nouveaux dispositifs avec un design unique et des digitaux iconiques. De nombreux nouveaux services et des technologies innovantes telles qu’AAM (Airport Audience Measurement, la première mesure d’audience internationale dans l’univers de l’aéroport) et la vente en programmatique seront déployés afin de permettre aux annonceurs de combiner la précision du ciblage et la flexibilité de l’achat programmatique avec l’efficacité du Digital Out-of-Home (DOOH).

A l’heure où JCDecaux a annoncé sa nouvelle feuille de route RSE à horizon 2030, le Groupe apportera toute son expertise à KIAB pour soutenir son ambition de devenir un aéroport durable, notamment à travers le Terminal 2 construit comme un terminal dans un jardin, et en complément de son programme de développement durable : éco-conception de nos mobiliers, y compris avec l’utilisation de matériaux recyclés, réduction de la consommation électrique, utilisation de véhicules électriques pour les opérations, consommation d’eau optimisée, 100% d’achat d’électricité verte, une équipe de santé sécurité dédiée.

Considérée comme la Silicon Valley de l’Inde, Bangalore est une ville de plus de 12 millions d’habitants, avec une projection autour de 20 millions en 2030. KIAB est le 3e aéroport du pays derrière Delhi et Mumbai, avec une hausse soutenue de son trafic passagers (croissance annuelle moyenne de +13% avant la pandémie, et plus forte croissance dans le monde en 2018 avec une progression de +29%). La forte augmentation du trafic aérien domestique permet à KIAB d’envisager plus de 50 millions de passagers annuels dans 5 ans et 70 millions dans 10 ans. L’aéroport a remporté le titre de meilleur aéroport régional en Inde et en Asie du Sud lors des Skytrax World Airport Awards 2022.

JCDecaux est entré en Inde en 2006 avec la concession emblématique des abribus de New Delhi et opère aujourd’hui dans les 4 principales villes du pays (Delhi, Mumbai, Bangalore et Chennai) sur plusieurs segments (mobiliers urbains, aéroports, métros et centres commerciaux).

Kenneth Guldjberg, Directeur Commercial de Bangalore International Airport Limited (BIAL), a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec JCDecaux, qui a remporté l’appel d’offres avec succès grâce à sa capacité à proposer des supports de communication de classe mondiale innovants et durables, complémentaires aux 4 piliers clés développés par KIAB dans le T2. Avec ce nouveau partenariat, nous nous réjouissons de continuer à collaborer pour améliorer l’expérience des passagers en leur offrant au sein de notre aéroport de nouvelles expériences repensées et en ligne avec les standards internationaux. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Tandis que les voyages reprennent à un rythme élevé, nous sommes heureux d’avoir été à nouveau choisis par l’aéroport international de Bangalore, poursuivant une collaboration initiée il y a près de 15 ans. Ce contrat souligne notre capacité à proposer des solutions et des services publicitaires innovants, avec notamment des dispositifs digitaux premium, pour améliorer l’expérience des passagers tout en offrant une visibilité optimale aux annonceurs et à leurs marques. Il démontre également notre volonté de contribuer aux objectifs de développement durable de KIAB, particulièrement dans le nouveau Terminal 2. En tant que numéro un mondial de la communication dans les aéroports, JCDecaux mettra toute son expertise et son savoir-faire pour garantir le succès de ce partenariat. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de communication extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

