高知名度律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Bioventus Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – BVS

紐約, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒 (i) 根據和/或可追溯至與公司 2021 年 2 月 11 日首次公開募股（以下稱為「IPO」或「Offering」）相關的發行文件；(ii) 在 2021 年 2 月 11 日至 2022 年 11 月 21 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了 Bioventus Inc. (NASDAQ：BVS) 股票的人士，請謹記首席原告的重要截止日期為 2023 年 3 月 13 日。



影響：影響：如果您在集體訴訟期期間購買了 Bioventus 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Bioventus 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10065 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 3 月 13 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不對證券集體訴訟提起訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：本訴訟認為，募股文件及被告在整個集體訴訟期間的陳述存在虛假和/或誤導性，以及/或者未揭露如下事項：(1) Bioventus 存在重大的資金流動問題；(2) 公司的返利行為不可持續；(3) 被告據此誇大了公司的業務及財務前景；(4) 在及時確認季度返利方面，Bioventus 在財務報告的披露控制和程序以及內部控制方面存在缺陷；(5) 所有上述情況增加了公司被迫確認重大非現金減值支出、無法及時提交財務報告、不得不修財務報表以及無法履行到期財務義務的風險；(6) 因此，募股文件存在重大虛假和/或誤導性，未能陳述要求在其中陳述的訊息。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Bioventus 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10065 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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