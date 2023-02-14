享譽全球的投資顧問 ROSEN 鼓勵 Sotera Health Company 的投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – SHC

紐約, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒 (i) 根據和/或可追溯至與公司 2020 年 11 月 20 日左右首次公開募股（以下稱為「IPO」）相關的發行文件；(ii) 根據和/或可追溯至公司於 2021 年 3 月 18 日左右進行的二次公開募股（以下稱為「SPO」）；(iii) 在 2020 年 11 月 20 日至 2022 年 9 月 19 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了 Sotera Health Company (NASDAQ：SHC) 證券的人士，請謹記首席原告的重要截止日期為 2023 年 3 月 27 日。



影響：如果您購買了 Sotera Health 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Sotera Health 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11454 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 3 月 27 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不對證券集體訴訟提起訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據該訴訟，在整個集體訴訟期間，以及與 IPO 和 SPO 有關的過程中，Sotera Health 就其排放控制系統以及因公司未能限制有害環氧乙烷（以下稱為「EtO」）排放而面臨的法律責任做出了虛假和誤導性陳述。該公司表示其擁有「積極主動的（環境、健康和安全）計劃以及安全和質量文化。」此外，Sotera Health 指出，其採用了充分、有效的保障措施控制 EtO 排放。此外，Sotera Health 及其管理人員強烈否認公司消毒設施排放的 EtO 對居住在這些設施附近社區的人造成癌症和其他嚴重健康問題的指控。

如欲加入 Sotera Health 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11454 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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