Theratechnologies annoncera ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice financier de 2022 et ses résultats financiers de cet exercice

MONTRÉAL, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies »), (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, annonce aujourd’hui qu’elle dévoilera, le mardi 28 février 2023, ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice financier de 2022 clos le 30 novembre 2022, de même que ses résultats financiers annuels consolidés de cet exercice.



La conférence téléphonique aura lieu le 28 février 2023 à 8 h 30 (HE) pour discuter des résultats et pour faire une mise à jour sur ses activités. L'appel sera animé par Paul Lévesque, président et chef de la direction. D'autres membres de l'équipe de direction, dont le chef de la direction financière, Philippe Dubuc, le chef de la direction médicale, Christian Marsolais, et le chef de la direction commerciale mondiale, John Leasure, se joindront à M. Lévesque pour répondre aux questions des participants après les remarques préparées.

Les participants sont invités à se connecter au moins dix minutes à l'avance afin d’avoir accès à la conférence.

Les informations relatives à l'accès et à la retransmission de la conférence téléphonique se trouvent ci-dessous :

INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Date de la conférence téléphonique : 28 février 2023 Heure de la conférence téléphonique : 8h30 HE Numéro à composer pour l'Amérique du Nord : 1- 877-513-4119 Numéro international : 1- 412-902-6615 Code d’accès : 2102918 ENREGISTREMENT DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Numéro à composer pour l'Amérique du Nord : 1- 877-344-7529 Numéro international : 1- 412-317-0088 Code d'accès pour la rediffusion : 3648244 Date de fin de la rediffusion : 7 mars 2023



La conférence téléphonique sera accessible par webdiffusion à l'adresse :

https://edge.media-server.com/mmc/p/urf63wqf

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Relations avec les investisseurs:

Elif McDonald

Directrice principale aux relations avec les investisseurs

1-438-315-8563

ir@theratech.com

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800