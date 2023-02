Kitron: Q4 2022 – Rekord for omsetning, resultat og ordrereserve

English Norwegian

(2023-02-15) Kitron rapporterer i dag resultater for fjerde kvartal som viser rekord for driftsinntekter, resultat og ordrereserve, drevet av et sterkt marked og bedre komponenttilgjengelighet.



Kitrons driftsinntekter for fjerde kvartal var 1.813 millioner kroner, mot 949 millioner kroner i fjor. Inntektsveksten reflekterer underliggende vekst for andre forretningsenheter, inkludert oppkjøp.

Driftsresultatet (EBIT) i fjerde kvartal var 165,0 millioner kroner, mot 52,3 millioner i fjor. EBITDA var 203,2 millioner kroner, mot 78,4 millioner i fjor.

Ordrereserven endte på 6.098 millioner kroner, en økning på 116 prosent sammenlignet med fjoråret. Alle markedssektorer viser vekst.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Vi er glade for å rapportere positiv vekst fra kvartal til kvartal i 2022, takket være bedring i forsyningssituasjonen. Dette har gjort at vi har kunnet øke produksjonen og møte den kraftig økende etterspørselen fra kundene våre, noe som har ført til bedre driftseffektivitet og robuste marginer i fjerde kvartal. Våre diversifiserte markedssektorer fortsetter å preges av sterk etterspørsel, og vi forventer at denne positive trenden vil vedvare i 2023. Vi ser økt aktivitet blant mange kunder, spesielt i forsvarssektoren, som driver vekst og ekspansjon.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 9,1 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med 5,5 prosent i samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble 101,2 millioner kroner, mot 40,0 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,52 kroner, opp fra 0,20 i fjor.

Markant positiv vending i andre halvår

Driftsinntekter på 6.487 millioner kroner for hele året ga en samlet omsetningsøkning på 75 prosent for året. Inntektsveksten reflekterer underliggende vekst for andre forretningsenheter, inkludert oppkjøp.

Driftsresultatet (EBIT) for året endte på 459,6 millioner kroner, mot 240,8 millioner kroner i 2021, noe som ga en EBIT-margin på 7,1 prosent, opp fra 6,5 prosent. Resultat etter skatt ble 287,1 millioner kroner, opp fra 152,8 millioner kroner, tilsvarende 1,46 kroner i resultat per aksje, mot 0,85 kroner i 2021.

Kapitaleffektiviteten forbedres

Kontantstrøm fra driften i fjerde kvartal var 63,1 millioner kroner, sammenlignet med 9,0 millioner i fjerde kvartal 2021. For hele året var kontantstrøm fra driften 117,0 millioner kroner, mot 126,3 millioner i 2021.

Netto arbeidskapital var 1.930 millioner kroner, en økning på 57 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 26,1 prosent sammenlignet med 31,7 prosent i fjor. Kapitaleffektiviteten er nå i bedring. Vårt fokus fortsetter å være på å forbedre forsyningssituasjonen, samt å administrere ressurser, kontanter og leveranser.

Utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på 0,50 kroner per aksje (0,25).

Utsikter

Etterspørselen er fortsatt sterk, og EBIT-marginen og kapitaleffektiviteten bedres. For 2023 forventer Kitron inntekter mellom 6.700 og 7.300 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) forventes å bli mellom 450 og 550 millioner kroner. Driftsresultat og driftsinntekter ventes nå å ligge i den øvre enden av intervallene.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk). Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende lenke:

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20230215_4

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Kitron har rundt 2.800 ansatte, og driftsinntektene var rundt 6,5 milliarder kroner i 2022.

www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12





Vedlegg