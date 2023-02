Bavarian Nordic opdaterer på udviklingspipelinen og offentliggør økonomiske forventninger til 2023

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 15. februar 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag sine økonomiske forventninger til 2023 og opdaterede på sine sen-fase udviklingsprogrammer.

“Bavarian Nordic går et spændende år i møde i 2023 med forventede data fra vores to fase 3-forsøg inden for RSV og COVID-19, der begge rummer et stort fremtidigt potentiale til at bidrage til opfyldelsen af vores mål om at blive en af de største rendyrkede vaccinevirksomheder. Vores eksisterende forretning vil også bidrage væsentligt til denne ambition som følge af et forventet stærkere salg inden for rabies- og TBE-vacciner, efterhånden som flere markeder vender tilbage til niveauet før COVID-19, samt ikke mindst på grund af de betydelige ordrer på vores mpox-vaccine, som vi indgik i 2022, og som vil blive leveret i 2023. Samlet vil disse produkter bidrage til endnu et rekordår med en omsætning, der ventes at blive næsten dobbelt så stor som i 2022 og et driftsresultat før renter og skat, nedskrivninger og afskrivninger (EBITDA) på mere end DKK 2 mia.,” udtaler administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin.

Opdatering på sen-fase udviklingsprogrammer

Som tidligere udmeldt har Bavarian Nordic fuldført den planlagte rekruttering af 20.000 voksne i alderen 60 år og opefter i fase 3-forsøget med RSV-vaccinekandidaten, MVA-BN® RSV. Analysering af data forløber planmæssigt og toplinjeresultater fra forsøget forventes stadig i midten af 2023.

Rekrutteringen af personer på 65 år og opefter til fase 3-forsøget med COVID-19 boostervaccinekandidaten, ABNCoV2, går langsommere end ventet, hvilket skubber den forventede fuldførelse af rekruttering ind i andet kvartal 2022, og rapporteringen af toplinjeresultater forventes nu at ske i midten af 2023.

Økonomiske forventninger til 2023

I 2023 forventer Bavarian Nordic en omsætning på ca. DKK 6.000 mio. og et driftsresultat før renter og skat, nedskrivninger og afskrivninger (EBITDA) på DKK 2.200 mio.

De økonomiske forventninger er baseret på bl.a. omsætning fra bekræftede ordrer på koppe-/mpoxvaccine på i alt ca. DKK 4.400 mio. Omsætningen fra rabies- og TBE-vaccineforretningen forventes at vokse i forhold til 2022, da flere markeder ventes at nå tilbage på samme niveau, som før COVID-19. Øvrige indtægter inkluderer blandt andet forventede milepælsbetalinger på i alt DKK 195 mio. fra Nuance Pharma, som vil blive udløst af opstarten af fase 1 og fase 3 kliniske forsøg med RSV-vaccinen i Kina.

Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at udgøre ca. DKK 1.900 mio., inklusive ikke-kapitaliserede omkostninger på ca. DKK 1.600 mio., hvoraf RSV-projektet udgør ca. DKK 1.000 mio., og kapitaliserede omkostninger på ca. DKK 300 mio. som er knyttet til ABNCoV2.

Nettoarbejdskapitalen forventes at stige med ca. DKK 1.500 mio. som følge af den planlagte opbygning af varelager i forbindelse med produktionsteknologioverførslen fra GSK samt øget salg

De økonomiske forventninger er baseret på valutakurser på DKK 7,00 pr. USD 1 og DKK 7,45 pr. EUR 1.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter, inklusive en RSV-vaccine til ældre samt en næstegenerations COVID-19 vaccine, som begge er i senfase-udvikling. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 02 / 2023

Vedhæftet fil