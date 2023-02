Kering - Communiqué de presse - Résultats annuels 2022

English French

Communiqué - Résultats Annuels 2022 - 15 02 2023

TRÈS SOLIDES PERFORMANCES EN 2022

UN QUATRIÈME TRIMESTRE CONTRASTÉ

Chiffre d’affaires du Groupe : 20 351 M€

+15% en données publiées, +9% en comparable

Résultat opérationnel courant : 5 589 M€

Résultat net part du Groupe : 3 614 M€

Hausse du dividende ordinaire proposé, à 14 € par action

« Toutes nos Maisons ont enregistré en 2022 des ventes record et contribué à la hausse du résultat opérationnel. Mais ces bonnes performances ne sont pas toutes à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel. Au-delà des défis auxquels nos Maisons ont dû faire face, notamment en fin d’année, nous sommes convaincus de la pertinence de notre stratégie sur le long terme. Nos 47 000 collaborateurs partagent une forte culture entrepreneuriale et des valeurs de responsabilité et d’engagement. Ensemble, nous cultivons la désirabilité et l'exclusivité de nos marques, afin que leur positionnement soit à la mesure de leur patrimoine unique et de leur créativité reconnue. Bien que l’environnement demeure incertain, je ne doute pas que 2023 sera une nouvelle année de succès pour nos Maisons et de croissance pour le Groupe. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires du Groupe dépasse les 20 milliards d’euros en 2022, en hausse de +15% en données publiées et de +9% en comparable. L’activité du réseau en propre, qui inclut l’e-commerce, est en croissance de +10% en comparable en 2022, notamment soutenue par l’Europe de l’Ouest et le Japon. Au quatrième trimestre 2022, les ventes totales s’inscrivent à -2% en données publiées et à -7% en comparable, avec des performances contrastées selon les Maisons et les zones géographiques.





dépasse les 20 milliards d’euros en 2022, en hausse de +15% en données publiées et de +9% en comparable. Toutes les activités du Groupe contribuent à la croissance de +11% du résultat opérationnel courant , qui atteint 5,6 milliards d’euros. La marge opérationnelle courante s’établit à 27,5%.





qui atteint 5,6 milliards d’euros. La marge opérationnelle courante s’établit à 27,5%. Le résultat net part du Groupe s’élève à 3,6 milliards d’euros, en progression de +14%.





s’élève à 3,6 milliards d’euros, en progression de +14%. Le cash-flow libre opérationnel se maintient à un niveau élevé, à plus de 3,2 milliards d’euros.





I ndicateurs financiers

(En millions d’euros) 2022 2021 Variation



Chiffre d’affaires 20 351 17 645 +15% variation en comparable (1) +9% Résultat opérationnel courant 5 589 5 017 +11% en % du chiffre d’affaires 27,5% 28,4%



EBITDA 7 255 6 470 +12% en % du chiffre d’affaires 35,6% 36,7% Résultat net part du Groupe 3 614 3 176 +14% Résultat net part du Groupe récurrent (2) 3 747 3 361 +11%

(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.

(2) Résultat net part du Groupe récurrent : résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants.

Performances opérationnelles

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) 2022 2021 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 10 487 9 731 +8% +1% Yves Saint Laurent 3 300 2 521 +31% +23% Bottega Veneta 1 740 1 503 +16% +11% Autres Maisons 3 874 3 285 +18% +16% Kering Eyewear et Corporate 1 139 733 +55% +25% Eliminations (189) (128) - - KERING 20 351 17 645 +15% +9%





(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.





Résultat opérationnel courant



(En millions d’euros) 2022 2021 Variation Gucci 3 732 3 715 +0% Yves Saint Laurent 1 019 715 +43% Bottega Veneta 366 286 +28% Autres Maisons 558 459 +22% Kering Eyewear et Corporate (88) (164) +46% Eliminations 2 6 - KERING 5 589 5 017 +11%

Gucci : renforcement des fondamentaux dans une année difficile

En 2022, Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros (+8% en données publiées et +1% en comparable). Les ventes dans le réseau de distribution en propre s’établissent à +1% en comparable. Dans le réseau Wholesale, les ventes sont stables sur l’année.

Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d’affaires de Gucci recule de -14% en comparable par rapport à la même période de 2021. Dans le réseau de boutiques en propre, les ventes sont en baisse de -15%, sur des bases de comparaison très élevées, et sont fortement impactées par la situation en Chine sur le trimestre.

Le résultat opérationnel courant de Gucci en 2022 atteint 3,7 milliards d’euros. La marge opérationnelle courante s’établit à 35,6% sur l’année, reflétant notamment les investissements réalisés pour nourrir la croissance future de la Maison.

Yves Saint Laurent : des performances à la hauteur des ambitions de la Maison

Le chiffre d’affaires 2022 d’Yves Saint Laurent s’élève à 3,3 milliards d’euros (+31% en données publiées et +23% en comparable). L’activité dans le réseau en propre de la Maison est en forte hausse (+28% en comparable), tandis que le réseau Wholesale progresse de +6%.

Au quatrième trimestre 2022, les ventes augmentent de +4% en comparable, grâce à de bonnes performances dans le réseau en propre (+7%). Les ventes Wholesale sur le trimestre sont en retrait de -13%.

Yves Saint Laurent enregistre un résultat opérationnel courant de plus d’un milliard d’euros en 2022 et la marge opérationnelle courante dépasse les 30%.

Bottega Veneta : une année record, un positionnement intemporel

En 2022, le chiffre d’affaires de Bottega Veneta atteint 1,7 milliard d’euros, en augmentation de +16% en données publiées et de +11% en comparable. La croissance est portée par l’activité du réseau en propre qui progresse de +15% en comparable. Dans le réseau Wholesale, les ventes sont stables sur l’année.

Les ventes du quatrième trimestre 2022 de la Maison sont en hausse de +6% en comparable, portées par une bonne dynamique dans le réseau en propre (+4%) ainsi que dans le réseau Wholesale (+13%).

Sur l’année, Bottega Veneta enregistre un résultat opérationnel courant de 366 millions d’euros portant la marge opérationnelle courante à 21%.

Autres Maisons : forte croissance et investissements à long terme

Le chiffre d’affaires 2022 des Autres Maisons s’élève à 3,9 milliards d’euros (+18% en données publiées et +16% en comparable), porté par l’activité dans le réseau en propre (+27% en comparable). L’activité Wholesale est en retrait de -6% en comparable par rapport à 2021.

Balenciaga réalise une excellente année, en dépit d’un mois de décembre difficile. Alexander McQueen enregistre de bonnes performances dans les catégories Sacs à main et Prêt-à-porter, et Brioni confirme son rebond.

Le développement des Maisons de Joaillerie est toujours aussi remarquable et leur permet de franchir des seuils significatifs. Boucheron affiche une croissance régulière et soutenue ; Pomellato continue d’afficher de bonnes performances en Europe de l’Ouest et au Japon. Enfin, Qeelin croît à un rythme élevé.

Au quatrième trimestre 2022, les ventes des Autres Maisons sont en retrait de -4% en comparable. L’activité dans le réseau en propre des Autres Maisons sur le trimestre progresse de +2%, soutenue par une croissance à deux chiffres en Europe de l’Ouest et au Japon, tandis que les ventes Wholesale reculent de -26%.

Le résultat opérationnel courant 2022 des Autres Maisons s’établit à 558 millions d’euros, soit une hausse de +22%. La marge opérationnelle courante s’élève à 14,4%.

Kering Eyewear et Corporate

Kering Eyewear franchit le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022, à 1,1 milliard d’euros, (+58% en données publiées et +27% en comparable), confirmant ainsi la pertinence de sa stratégie et bénéficiant également des contributions de Lindberg et Maui Jim. Ces excellentes performances se sont confirmées au quatrième trimestre 2022, durant lequel les ventes sont en hausse de +30% en comparable.

Le résultat opérationnel courant 2022 de Kering Eyewear s’élève à 203 millions d’euros, multiplié par 2,5 par rapport à 2021.

Après prise en compte des coûts du Corporate, le résultat opérationnel courant du segment est négatif de 88 millions d’euros, en nette amélioration.

Performances financières

En 2022, le résultat financier est négatif à hauteur de 260 millions d’euros, en amélioration de +5%.

Le taux d’impôt effectif sur résultat courant s’établit à 27,8%.

Le résultat net part du Groupe s’établit à un niveau élevé de 3,6 milliards d’euros.

Le résultat net par action est en augmentation de +15%.

Flux de trésorerie et structure financière

Le cash-flow libre opérationnel du Groupe s’établit en 2022 à plus de 3,2 milliards d’euros.

Au 31 décembre 2022, Kering affiche un endettement financier net de 2,3 milliards d’euros.

Dividende

Le Conseil d’administration de Kering du 14 février 2023 a décidé de proposer à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, qui se tiendra le 27 avril 2023, de distribuer au titre de cet exercice un dividende en numéraire de 14,00 euros par action.

Un acompte sur ce dividende en numéraire de 4,50 euros par action a été mis en paiement le 18 janvier 2023. Le solde de 9,50 euros serait mis en paiement le 4 mai 2023.

Perspectives

S’inscrivant dans une vision de long terme, Kering investit pour développer ses Maisons afin qu’elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l’exclusivité de leur distribution, assurent le parfait équilibre entre innovation créative et intemporalité, et garantissent à leurs clients les plus hauts standards de qualité, de durabilité et d’expérience.

En dépit de la persistance d’incertitudes économiques et géopolitiques à court terme, Kering continuera de déployer sa stratégie et sa vision, avec deux ambitions : d’une part, s’inscrire dans une trajectoire de croissance profitable, avec en conséquence une génération de cash-flow élevée et une forte rentabilité de ses capitaux employés, et d’autre part confirmer son statut parmi les groupes les plus influents de l’industrie du Luxe.

***

Le Conseil d’administration de Kering s’est réuni le 14 février 2023 sous la présidence de François-Henri Pinault, et a arrêté les comptes consolidés pour l’exercice 2022. Ces comptes ont été audités et leur certification est en cours.

WEBCAST

Kering présentera ses résultats 2022 lors d’un webcast accessible ici à 08h30 (heure de Paris) le mercredi 15 février 2023.

Cette présentation sera suivie d’une session de Questions-Réponses dédiée aux analystes et investisseurs.

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant le webcast sur le site www.kering.com.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

Les notes annexes aux comptes consolidés sont incluses dans le document financier 2022 disponible sur www.kering.com

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

Suivez-nous sur:





ANNEXES







EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉSULTATS ANNUELS 2022



SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022







COMPTES AUDITÉS, CERTIFICATION EN COURS



Sommaire page Principaux faits marquants et annonces intervenus depuis le 1er janvier 2022 8 Compte de résultat consolidé 11 État du résultat global consolidé 12 Bilan consolidé 13 Tableau de variation des capitaux propres consolidés 14 Tableau des flux de trésorerie consolidés 15 Evolution du chiffre d’affaires trimestriel 16 Principales définitions 17

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET ANNONCES INTERVENUS DEPUIS LE 1er JANVIER 2022

Cession de Girard-Perregaux et Ulysse Nardin à leur management

24 janvier 2022 - Kering a annoncé la signature d'un accord en vue de céder l'intégralité de sa participation (100%) dans Sowind Group SA, qui détient les manufactures horlogères suisses Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, à son management actuel. L’opération a été finalisée le 31 mai 2022 selon les modalités prévues.

Acquisition par Kering Eyewear du lunetier Maui Jim

14 mars 2022 - Kering Eyewear a signé un accord en vue de l'acquisition du lunetier américain Maui Jim, Inc. Fondée en 1987, Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, avec une position de leader en Amérique du Nord. Reconnue pour la très haute technicité de ses produits, Maui Jim offre une large gamme de montures solaires et optiques vendues dans plus de 100 pays et a mis au point la technologie révolutionnaire des verres PolarizedPlus2®.L'opération a été finalisée le 3 octobre 2022 et Maui Jim est intégré dans les comptes consolidés de Kering depuis le 1er octobre 2022.

Convention de partenariat pour l’insertion des jeunes, des personnes vulnérables ou en situation de handicap

22 avril 2022 - Kering et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ont signé une charte de partenariat pour l’insertion des jeunes, des personnes vulnérables ou en situation de handicap afin de les accompagner sur le marché du travail. Kering s’engage à mener des actions concrètes pour l’emploi des jeunes et pour l’accès des personnes en situation de handicap à ses métiers : recrutements, alternances, mentorats, immersions dans le cadre du contrat d’engagement jeune.

Émission d’un emprunt obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,5 milliard d’euros

28 avril 2022 - Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros se répartissant en une tranche de 750 millions d’euros à 3 ans assortie d’un coupon de 1,25 % et une tranche de 750 millions d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 1,875%. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à l’accroissement de la flexibilité financière du Groupe en permettant le refinancement de sa dette existante ainsi que, pour partie, le financement de l’acquisition de Maui Jim. L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « A » par Standard & Poor's avec perspective stable.

Lancement d’une opération d’actionnariat salarié

4 mai 2022 - Kering a annoncé le lancement de sa première opération d’actionnariat salarié. Cette opération a été mise en œuvre en France, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine continentale, à Hong Kong SAR, au Japon et en Corée du Sud. Intitulé KeringForYou, ce programme a donné l’opportunité aux collaborateurs éligibles de devenir actionnaires de Kering à des conditions préférentielles. En investissant ainsi dans leur entreprise, ils sont directement intéressés à son développement et à ses performances futures. Le prix de souscription des actions dans le cadre de l’opération a été fixé à 394 euros, correspondant à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Kering sur Euronext Paris lors des vingt jours de bourse entre le 19 avril et le 16 mai 2022, diminué d’une décote de 20 % et arrondi au centime d’euro supérieur.

A l’issue de la période de souscription, qui s’est étendue du 19 mai 2022 au 9 juin 2022, 102 862 actions ont été souscrites (abondements compris). Le règlement-livraison des actions a été effectué le 7 juillet 2022 au travers d’une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires nouvelles.

Publication de la cinquième édition des Standards de développement durable

30 septembre 2022 - En 2018, Kering publiait ses premiers Standards relatifs aux matières premières et aux processus de fabrication, enrichissant depuis, chaque année, ce document structurant pour la démarche développement durable du Groupe. Ainsi, après les matières synthétiques et la soie en 2019, les emballages, le marketing visuel et l’innovation en 2020, et la circularité et la fausse fourrure en 2021, deux nouveaux chapitres viennent compléter le document en 2022 : « Cut, Make, Trim », et « Sustainability claims ».

Ces mises à jour reflètent les sujets montants et les préoccupations nouvelles tels que l’agriculture régénératrice, la fin de vie des produits ou encore l’innovation. Ce travail de fond, renouvelé tous les ans, s’inscrit également dans une volonté de transparence de Kering mais aussi dans son approche open-source.

Lancement du fonds Climate Fund for Nature

13 décembre 2022 - À l’occasion de la 15ème Conférence des Parties (COP) de la Convention sur la biodiversité, qui se déroulait à Montréal, Kering et L’Occitane ont annoncé leur partenariat pour créer le fonds Climate Fund for Nature. Ce fonds ambitieux mobilisera les ressources des secteurs du luxe et de la beauté afin de protéger et de restaurer la nature en mettant la priorité sur la promotion de l’indépendance des femmes. 140 millions d’euros ont déjà été engagés par les deux groupes avec un objectif total de 300 millions d’euros à terme. Le fonds est ouvert à d’autres entreprises partenaires afin de permettre d’intensifier ses impacts positifs sur le terrain. Il est géré par la société de gestion Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement responsable.

Finalisation du Programme de Rachat d'Actions propres

Le Programme de Rachat d’Actions annoncé le 25 août 2021 avec l’objectif de racheter jusqu’à 2,0% du capital social sur une durée de 24 mois a été finalisé le 15 décembre 2022. Entre le 25 août 2021 et le 15 décembre 2022, la Société a ainsi racheté 2,6 millions d’actions. Parmi ces actions rachetées, 1 050 000 actions ont d’ores et déjà été annulées.

Kering a mis en œuvre, au cours de l'année 2022, les deuxième, troisième et quatrième tranches de ce programme :

La deuxième tranche portant sur 650 000 actions (soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5%) a été finalisée le 6 avril 2022 et 325 000 actions ainsi rachetées ont été annulées le 12 décembre 2022.

La troisième tranche portant sur 650 000 actions (soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5%) a été finalisée le 19 juillet 2022 et 400 000 actions ainsi achetées ont été annulées le 12 décembre 2022.

La quatrième tranche portant sur 650 000 actions (soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5%) a été finalisée le 15 décembre 2022. Il a été décidé lors de la réunion du Conseil d’administration du 14 février 2023 que les 650 000 actions rachetées dans le cadre de cette tranche seraient annulées d’ici la fin d’année 2023.





NOMINATIONS ET MOUVEMENTS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022

Évolution de la composition du Conseil d'administration

Au cours de l'année 2022, le Conseil d’administration de Kering, en coordination avec le Comité des nominations et de la gouvernance, a entériné les évolutions suivantes concernant sa composition :

Démissions de Sophie L’Hélias et Jean Liu, en qualité d’Administratrices indépendantes ;

Nominations de Véronique Weill, Yonca Dervisoglu et Serge Weinberg, en qualité d’Administrateurs indépendants ;

Désignation de Véronique Weill, en qualité d’Administratrice Référente Indépendante ;

Désignation de Jean-Pierre Denis, en qualité de Référent Climat ;

Renouvellement du mandat de Daniela Riccardi, en qualité d’Administratrice indépendante ;

Non-renouvellement du mandat d’Yseulys Costes, en qualité d’Administratrice indépendante ;

Désignation de Vincent Schaal par le Comité Social et Economique, en qualité d'Administrateur représentant les salariés en remplacement de Claire Lacaze ;

Recomposition des Comités du Conseil d’administration.

En conséquence, le Conseil d’administration de Kering est composé au 31 décembre 2022 de 13 membres et inclut :

six Administrateurs indépendants (soit un taux de 55% hors administrateurs représentant les salariés, conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF) ;

cinq femmes (soit un taux de 45% hors administrateurs représentant les salariés, conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF) ;

cinq nationalités différentes (britannique, française, italienne, ivoirienne et turque).





Nomination de Gianfilippo Testa en tant que CEO d’Alexander McQueen

21 mars 2022 - Kering a annoncé la nomination de Gianfilippo Testa en qualité de CEO d’Alexander McQueen, à compter de mai 2022. Gianfilippo Testa est rattaché à François-Henri Pinault. Gianfilippo Testa succède à Emmanuel Gintzburger, qui a décidé de quitter Kering pour relever un nouveau défi professionnel en dehors du Groupe.

Départ d’Alessandro Michele de la Direction Créative de Gucci

23 novembre 2022 - Gucci a annoncé le départ de son Directeur de la Création Alessandro Michele. A la tête de la création de la Maison depuis le 21 janvier 2015, Alessandro Michele a grandement contribué à faire de Gucci ce qu’elle est aujourd’hui en lui apportant sa créativité révolutionnaire tout en restant fidèle à ses codes bien connus.

Nomination de Sabato De Sarno en tant que Directeur de la Création de Gucci

28 janvier 2023 - Kering et Gucci ont annoncé l’arrivée de Sabato De Sarno en tant que Directeur de la Création de la Maison Gucci. Sabato De Sarno présentera sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023. Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le Studio de Création de la Maison et sera rattaché à Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci. Il aura la responsabilité de définir et d’exprimer la vision créative de la Maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle.

Nomination de Raffaella Cornaggia en tant que Directrice générale de Kering Beauté

3 février 2023 - Kering a annoncé la nomination de Raffaella Cornaggia à la tête de Kering Beauté. Basée à Paris, elle est rattachée à Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, et sera membre du Comité exécutif du Groupe. Dans son nouveau rôle, et entourée d’une équipe de professionnels expérimentés, elle développera une expertise Beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin. La création de Kering Beauté permettra au Groupe de soutenir ces marques dans le développement de cette catégorie qui constitue une extension naturelle de leur univers. Kering est en effet convaincu de pouvoir créer de la valeur pour le Groupe et pour ses Maisons, en tirant parti de l’identité unique de chacune d’entre elles, en pleine cohérence avec leur stratégie et leur positionnement.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 2022 2021 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d’affaires 20 351 17 645 Coût des ventes (5 153) (4 577) Marge brute 15 198 13 068 Autres charges de personnel (2 830) (2 444) Autres produits et charges opérationnels courants (6 779) (5 607) Résultat opérationnel courant 5 589 5 017 Autres produits et charges opérationnels non courants (194) (220) Résultat opérationnel 5 395 4 797 Résultat financier (260) (273) Résultat avant impôt 5 135 4 524 Charge d’impôt (1 420) (1 280) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2 1 Résultat net des activités poursuivies 3 717 3 245 dont part du Groupe 3 613 3 165 dont part des intérêts minoritaires 104 80 ACTIVITÉS ABANDONNÉES Résultat net des activités abandonnées 1 11 dont part du Groupe 1 11 dont part des intérêts minoritaires - - TOTAL GROUPE Résultat net 3 718 3 256 dont part du Groupe 3 614 3 176 dont part des intérêts minoritaires 104 80





(en millions d’euros) 2022 2021 Résultat net, part du Groupe 3 614 3 176 Résultat de base par action (en euros) 29,34 25,49 Résultat dilué par action (en euros) 29,31 25,49 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 3 613 3 165 Résultat de base par action (en euros) 29,33 25,40 Résultat dilué par action (en euros) 29,30 25,40 Résultat net des activités poursuivies hors éléments non courants, part du Groupe 3 747 3 361 Résultat de base par action (en euros) 30,42 26,98 Résultat dilué par action (en euros) 30,39 26,98

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 2022 2021 Résultat net 3 718 3 256 dont part du Groupe 3 614 3 176 dont part des intérêts minoritaires 104 80 Variation des écarts de conversion des filiales consolidées : (69) 220 variation des écarts de conversion (69) 220 montants transférés au compte de résultat - - Variation des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises : 246 (280) variation de juste valeur (68) (261) montants transférés au compte de résultat 327 (34) effets d’impôt (13) 15 Variation des autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence : - - variation de juste valeur - - montants transférés au compte de résultat - - Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables au compte de résultat 177 (60) Variation des provisions pour retraites et autres avantages similaires : 24 16 variation des écarts actuariels 30 18 effets d’impôt (6) (2) Variation des actifs financiers évalués à la juste valeur : (225) 83 variation de juste valeur (272) 91 effets d’impôt 47 (8) Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables au compte de résultat (201) 99 Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (24) 39 dont part du Groupe (38) 25 dont part des intérêts minoritaires 14 14 RÉSULTAT GLOBAL 3 694 3 295 dont part du Groupe 3 576 3 201 dont part des intérêts minoritaires 118 94

BILAN CONSOLIDÉ

Actif

(en millions d’euros) 2022 2021 Écarts d’acquisition 4 053 2 891 Marques et autres immobilisations incorporelles 7 357 7 032 Droits d’utilisation sur contrats de location 4 929 4 302 Immobilisations corporelles 3 388 2 967 Participations dans les sociétés mises en équivalence 49 31 Actifs financiers non courants 855 1 054 Actifs d’impôt différé 1 640 1 352 Autres actifs non courants 8 6 Actifs non courants 22 279 19 635 Stocks 4 465 3 369 Créances clients et comptes rattachés 1 180 977 Créances d’impôt courant 378 822 Actifs financiers courants 167 22 Autres actifs courants 1 136 975 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 336 5 249 Actifs courants 11 662 11 414 Actifs détenus en vue de la vente - 19 TOTAL ACTIF 33 941 31 068

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) 2022 2021 Capitaux propres – Part du Groupe 13 998 13 347 Capitaux propres – Part des intérêts minoritaires 785 389 Capitaux propres 14 783 13 736 Emprunts et dettes financières à long terme 4 347 2 976 Passifs non courants sur contrats de location 4 420 3 826 Passifs financiers non courants - - Provisions non courantes pour retraites et autres avantages similaires 66 89 Provisions non courantes 19 16 Passifs d’impôt différé 1 572 1 452 Autres passifs non courants 228 198 Passifs non courants 10 652 8 557 Emprunts et dettes financières à court terme 2 295 2 442 Passifs courants sur contrats de location 812 675 Passifs financiers courants 663 743 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 263 1 742 Provisions courantes pour retraites et autres avantages similaires 12 12 Provisions courantes 168 138 Dettes d’impôt courant 567 1 148 Autres passifs courants 1 726 1 826 Passifs courants 8 506 8 726 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente - 49 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 33 941 31 068

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Avant affectation du résultat



(en millions d’euros) Nombre d’actions en circulation Capital social Réserves liées au capital Actions Kering auto-détenues Réserves de conversion Réserves de réévaluation Résultat et Autres réserves Part du Groupe Part des intérêts minoritaires TOTAL Au 1er janvier 2021 124 922 916 500 1,863 (54) (288) 362 9 438 11 821 214 12 035 Résultat net 3 176 3 176 80 3 256 Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres 206 (197) 16 25 14 39 Résultat global 206 (197) 3 192 3 201 94 3 295 Variation de capital de Kering SA Variations de capital des filiales - 95 95 Charge liée aux paiements fondés sur des actions 21 21 - 21 Annulation d’actions Kering auto-détenues (1) (208) 209 - - - (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues (1) (854 211) (535) (4) (538) - (538) Distributions de dividendes (1 122) (1 122) (23) (1 146) Autres variations (2) (35) (35) 10 (25) Au 31 décembre 2021 124 068 705 499 1 655 (380) (82) 165 11 490 13 347 389 13 736 Impact de l'application des nouvelles normes IFRS au 1er janvier 2022 (21) (21) - (21) Au 1er janvier 2022 124 068 705 499 1 655 (380) (82) 165 11 469 13 326 389 13 715 Résultat net 3 614 3 614 104 3 718 Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (83) 21 24 (38) 14 (24) Résultat global (83) 21 3 638 3 576 118 3 694 Variation de capital de Kering SA 102 862 38 38 38 Variations de capital des filiales - 346 346 Charge liée aux paiements fondés sur des actions 45 45 - 45 Annulation d’actions Kering auto-détenues - (3) (379) 382 - - - (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues (1 951 197) (1 030) (1 030) (1 030) Distributions de dividendes (1 605) (1 605) (45) (1 650) Autres variations (352) (352) (23) (375) Au 31 décembre 2022 122 220 370 496 1 314 (1 028) (165) 186 13 195 13 998 785 14 783

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 2022 2021 Résultat net des activités poursuivies 3 717 3 245 Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant 1 666 1 453 Autres (produits)/charges sans contrepartie en trésorerie (334) 18 Capacité d’autofinancement 5 049 4 716 Charges/(produits) d’intérêts financiers 287 215 Dividendes reçus (7) (2) Charge d’impôt courant 1 597 1 458 Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 6 926 6 387 Variation du besoin en fonds de roulement (902) (38) Impôt payé (1 746) (1 473) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 4 278 4 876 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1 071) (934) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 1 6 Acquisitions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie acquise (1 565) (466) Cessions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie cédée (32) (22) Acquisitions d’autres actifs financiers (235) (122) Cessions d’autres actifs financiers 115 1 049 Intérêts et dividendes reçus 17 37 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (2 770) (452) Augmentation (diminution) de capital social et autres opérations 38 - Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA (1 483) (998) Dividendes versés aux intérêts minoritaires des filiales consolidées (45) (27) Transactions avec les intérêts minoritaires 317 2 (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues (1 030) (538) Émissions d’emprunts obligataires et bancaires 1 742 63 Remboursements d’emprunts obligataires et bancaires (904) (583) Émissions/(remboursements) des autres dettes financières 343 152 Remboursements des passifs sur contrats de location (824) (776) Intérêts versés et assimilés (298) (222) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (2 144) (2 927) Flux nets liés aux activités abandonnées (8) (2) Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 222 21 Variation nette de la trésorerie (422) 1 516 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 4 516 3 000 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 094 4 516

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE, DU DEUXIÈME TRIMESTRE, DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2022

(En millions d’euros)







T4 2022 T4 2021 (1) Variation

en données publiées Variation

en

comparable (1) T3 2022 T3 2021 (1) Variation

en données publiées Variation

en

comparable (1) T2 2022 T2 2021 (1) Variation

en données publiées Variation

en

comparable

(1) T1 2022 T1 2021 (1) Variation

en données publiées Variation

en

comparable

(1) Gucci 2 733 3 070 -11% -14% 2 581 2 182 +18% +9% 2 582 2 312 +12% +4% 2 591 2 168 +20% +13% Yves Saint Laurent 903 823 +10% +4% 916 652 +40% +30% 742 529 +40% +31% 739 517 +43% +37% Bottega Veneta 469 432 +8% +6% 437 363 +20% +14% 438 379 +15% +10% 396 328 +21% +16% Autres Maisons 924 951 -3% -4% 995 849 +17% +13% 982 766 +28% +24% 973 719 +35% +35% Kering Eyewear et Corporate 295 164 +79% +28% 253 173 +47% +21% 283 204 +39% +17% 308 192 +60% +35%







Eliminations (40) (30) - - (45) (31) - - (53) (33) - - (51) (34) - - KERING 5 284 5 410 -2% -7% 5 137 4 188 +23% +14% 4 974 4 157 +20% +12% 4 956 3 890 +27% +21%

(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.

PRINCIPALES DÉFINITIONS

Chiffre d’affaires « réel » et « comparable »

Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise, par ailleurs, la notion de « comparable » qui permet de mesurer la croissance organique de ses activités. La notion de chiffre d’affaires « comparable » consiste à retraiter le chiffre d’affaires 2021 en :

- neutralisant la part de chiffre d’affaires relative aux entités cédées en 2021 ;

- en intégrant la part de chiffre d’affaires relative aux entités acquises en 2022 ;

- en recalculant l’ensemble du chiffre d’affaires 2021 aux taux de change 2022.

Ces retraitements permettent ainsi d’obtenir une base comparable à taux et périmètre constants, afin d’identifier la croissance dite « organique » ou « interne » du Groupe.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel du Groupe inclut l’ensemble des produits et des charges directement liés à ses activités, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou de transactions ponctuelles ou atypiques.

Les autres produits et charges opérationnels non courants regroupent, en raison de leur nature, de leur montant ou de leur fréquence, des éléments susceptibles d’affecter la pertinence du suivi de la performance opérationnelle du Groupe reflétée par le résultat opérationnel courant. Ils comprennent les effets des variations de périmètre, les dépréciations d’écarts d’acquisition et de marques et, lorsqu’ils sont significatifs, des dépréciations d’immobilisations incorporelles et corporelles, des plus ou moins-values de cession d’actifs immobilisés, des coûts de restructuration et de litiges.

En conséquence, le Groupe utilise comme solde de gestion intermédiaire majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel et les autres produits et charges opérationnels non courants. Ce solde intermédiaire permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle du Groupe et de ses Maisons, pouvant ainsi servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière.

EBITDA

Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance opérationnelle, un solde intermédiaire de gestion intitulé EBITDA. Cet indicateur financier correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et des provisions sur actifs opérationnels non courants, comptabilisées en résultat opérationnel courant.

Cash-flow libre opérationnel, cash-flow disponible opérationnel et cash-flow disponible

Le Groupe utilise un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière dénommé cash-flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles sous déduction des investissements opérationnels nets (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles).

Le Groupe a également défini un agrégat supplémentaire, le cash-flow disponible opérationnel, afin de prendre en compte le remboursement des loyers fixes capitalisés (principal et intérêts) en application de la norme IFRS 16 et ainsi refléter l’intégralité de ses flux opérationnels.

Le cash-flow disponible correspond ainsi au cash-flow disponible opérationnel augmenté des intérêts et dividendes reçus et diminué des intérêts versés et assimilés (hors contrats de location).

Endettement financier net

L’endettement financier net est un des principaux indicateurs financiers suivis par le Groupe. Il comprend les emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie. En conséquence, le coût de l’endettement financier net correspond à l’ensemble des charges et produits financiers attachés à ces éléments, y compris l’effet des instruments dérivés utilisés à des fins de couverture de juste valeur des emprunts et dettes financières.

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant

Le taux d’impôt effectif sur le résultat courant correspond au taux d’impôt effectif hors effet d’impôt relatif aux autres produits et charges opérationnels non courants.

Pièce jointe