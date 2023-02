UTI GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2022 : 21,35 M€

Communiqué de presse Paris le 15 février 2023

Chiffre d’affaires annuel 2022 : 21,35 M€





UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie son chiffre d’affaires annuel consolidé au 31 décembre 2022 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En millions d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Variation Premier Semestre 10,71 9,04 +18,5% Deuxième Semestre 10,64 8,91 +19,4% TOTAL 21,35 17,95 +19,0%

Le chiffre d’affaires consolidé par entité se décompose ainsi :

En millions d'euros 2022 2021 Premier Semestre Deuxième Semestre* Total * Premier Semestre Deuxième Semestre Total UTI GROUP 6,90 6,60 13,51 6,97 6,83 13,81 GROUPEMENT IT 1,28 1,42 2,70 0,00 0,04 0,04 UTI GROUP Rhône Alpes 1,18 1,16 2,34 0,87 0,81 1,69 UTI GROUP Est 1,35 1,46 2,81 1,19 1,23 2,42 TOTAL 10,71 10,64 21,35 9,04 8,91 17,95

(*) : Non Audités

Après une année 2021 impacté par la pandémie de COVID19, la reprise d’activité amorcée au premier semestre 2022, s’est poursuivie au second semestre 2022.

A l’issue de l’exercice 2022, UTI GROUP enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 21,35 M€, en progression de 19% par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2021.

Ce niveau de croissance est principalement lié à la montée en puissance de l’activité de GROUPEMENT IT, filiale détenue à 100% par UTI GROUP, qui réalise un chiffre d’affaires de 2,7 M€ sur l’exercice 2022. Un an après son lancement, cette nouvelle filiale participe pleinement au développement de l’activité du Groupe et représente d’ores et déjà 13% du chiffre d’affaires.

Perspectives 2023

Malgré les incertitudes économiques mondiales, et un fort attentisme des acteurs économiques, le Groupe dispose de fondamentaux solides lui permettant d’anticiper la poursuite de sa croissance en 2023 et l’amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle.

Prochaine publication : Résultats annuels 2022 – 31 mars 2023





A propos d’UTI Group …





Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com .

De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2021 a été déposé à l'AMF le 29/04/2022 sous le numéro D.22-0401 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP ( http://www.uti-group.com





Contacts











Christian AUMARD

Président Directeur Général

Tél. : 01 41 49 05 10

Christian.aumard@uti-group.com



Samuel BEAUPAIN

Relations presse

Portable : 06 88 48 48 02

samuel@edifice-communication.com











Pièce jointe