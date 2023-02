Bavarian Nordic køber portefølje af rejsevacciner af Emergent BioSolutions

English Danish

Tilføjer to omsætningsgenererende vacciner mod kolera og tyfus, som gør Bavarian Nordic til en ledende global aktør inden for rejsevacciner

Udvider udviklingspipelinen med en senfase-vaccinekandidat mod Chikungunya, som rummer et signifikant markedspotentiale på et område med et stort udækket medicinsk behov

Udvider produktionskapacitet og øger fleksibilitet med produktionsfacilitet i Schweiz samt tilfører forskningskompetencer via facilitet i San Diego, CA, USA

Samlet købesum på op til USD 380 mio., inklusive en up-frontbetaling på USD 270 mio.

KØBENHAVN, Danmark, 15. februar 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, “Selskabet”) offentliggjorde i dag, at selskabet har indgået en aftale med Emergent BioSolutions Inc. (NYSE: EBS) (“Emergent”) om køb af to markedsførte vacciner, Vivotif® mod tyfus og Vaxchora® mod kolera, samt en vaccinekandidat i fase 3 mod Chikungunya for en samlet købesum på op til USD 380 mio., inklusive en up-frontbetaling på USD 270 mio. samt betingede milepælsbetalinger på op til USD 110 mio. Købet inkluderer også produktions- og forskningsfaciliteter samt nøglemedarbejdere relateret til de købte aktiver.

Ved transaktionens afslutning (closing) erhverver Bavarian Nordic:

Vivotif ® (Typhoid Vaccine Live Oral Ty21a), den eneste orale vaccine der er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) til beskyttelse mod tyfus, en potentiel alvorlig og livstruende infektion forårsaget af bakterien Salmonella Typhi. Vaccinen er også godkendt i Europa og markedsført i mere end 25 lande.

(Typhoid Vaccine Live Oral Ty21a), den eneste orale vaccine der er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) til beskyttelse mod tyfus, en potentiel alvorlig og livstruende infektion forårsaget af bakterien Salmonella Typhi. Vaccinen er også godkendt i Europa og markedsført i mere end 25 lande. Vaxchora ® (Cholera Vaccine Live Oral), den eneste vaccine der er godkendt af FDA til beskyttelse mod kolera forårsaget af Vibrio cholerae serogroup O1, en potential alvorlig tarmsygdom. Vaccinen er også godkendt i Europa og markedsført i mere end 25 lande.

(Cholera Vaccine Live Oral), den eneste vaccine der er godkendt af FDA til beskyttelse mod kolera forårsaget af Vibrio cholerae serogroup O1, en potential alvorlig tarmsygdom. Vaccinen er også godkendt i Europa og markedsført i mere end 25 lande. En senfase-vaccinekandidat mod Chikungunya med forventede fase 3-data i andet halvår 2023 og lancering i 2025. Vaccinen har en konkurrencedygtig profil inden for et område med stort udækket medicinsk behov.

Forsknings- og udviklingsfaciliteter i USA relateret til udvikling af Chikungunya vaccinen, en biologisk produktionsfacilitet i Schweiz og kommercielle afdelinger med specialiseret salgsstyrke i EU og USA.

”Opkøbet styrker ikke alene vores kommercielle produktportefølje, men forstærker også vores ledende markedsposition inden for rejsevacciner. Samtidigt styrkes vores udviklingspipeline med en lovende senfase-vaccinekandidat mod Chikungunya, en voksende infektionssygdom med et signifikant globalt udækket medicinsk behov. Kombinereret med de erhvervede kompetencer inden for forskning og udvikling, produktion og salg, bidrager disse aktiver markant til vores vision om at skabe en af de førende rendyrkede vaccinevirksomheder. Salget af rejsevacciner er kommet godt tilbage efter COVID-19 pandemien, og den udvidede portefølje giver os mulighed for at skabe stærke synergier i vores kommercielle tilstedeværelse på tværs af nøglemarkeder. Tilsvarende får vi øget fleksibilitet og en opskalering af produktionen med tilføjelsen af yderligere produktionsfaciliteter og -kapacitet. Vi fortsætter samtidig vores forberedelse til lanceringen af nye produkter over de kommende år.” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Strategisk rationale

Bavarian Nordic har en vision om at blive en af de førende rendyrkede vaccinevirksomheder, hvilket selskabet planlægger at opnå gennem organisk vækst via lancering af nye produkter fra selskabets udviklingspipeline. Dette kombineret med selektive opkøb af produkter, der passer strategisk ind i selskabets produktportefølje inden for smitsomme sygdomme. Baseret på selskabets succesfulde historik med at vækste underprioriterede produkter, er der høje forventninger til dette opkøb.

Gennem opkøbet, vil Bavarian Nordic udvide og diversificere sin kommercielle produktportefølje og udviklingspipeline. Tilføjelsen af to markedsledende og omsætningsgenererende vacciner mod kolera og tyfus, som er markedsført i mere end 25 lande i USA og Europa, giver klare kommercielle synergier med selskabets eksisterende forretning, da rejsevacciner allerede udgør en stor del af porteføljen. Dette vil etablere Bavarian Nordic som en global markedsleder inden for dette område.

Ydermere, gør transaktionen det muligt at udvide Bavarian Nordics kommercielle organisation inden for salg, marketing og distribution i USA, samtidig med at transaktionen giver mulighed for indtrængning på flere europæiske markeder, hvor selskabet ikke er til stede i dag.

Bavarian Nordic har gennem transaktionen desuden anskaffet globale rettigheder samt forsknings- og udviklingsekspertise til en lovende vaccinekandidat mod Chikungunya, som er en virussygdom der spredes til mennesker gennem inficerede myg, og som kan forårsage stærkt invaliderende ledsmerter. Sygdommen er endemisk og forekommer i mange tropiske og subtropiske lande med stigende udbredelse over tid. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen godkendte vacciner mod Chikungunya, som analytikere estimerer til at kunne udgøre et marked på mere end USD 500 mio. om året.

Afslutningsvis, styrker opkøbet desuden selskabets produktionskapacitet i form af tilføjelsen af en biologisk produktionsfacilitet i Bern, Schweiz. Udover at fortsætte med sin nuværende produktion af de opkøbte produkter, øges selskabets produktionsfleksibilitet og giver mulighed for at insource produktionen af fremtidige kommercielle produkter.

Økonomiske konsekvenser i 2023 som følge af opkøbet

Den tilkøbte forretning forventes i 2023 at bidrage positivt til omsætningen med ca. DKK 200 mio. og at bidrage negativt til EBITDA med ca. DKK 400 mio., hvilket ikke er indregnet i Selskabets tidligere udmeldte forventninger til det økonomiske resultat for 2023. Det forventede tab skyldes investeringer i fase 3-programmet for Chikungunya samt nødvendige engangsomkostninger til integration af forretningen. De økonomiske effekter fra opkøbet afventer endelig afslutning (closing) af transaktionen og tidspunktet herfor, hvorefter Selskabet vil opdatere sine forventninger til helåret.

Vilkår, betingelser og finansiering

Transaktionen forventes afsluttet i første halvdel af 2023 med forbehold for sædvanlige betingelser, inklusive godkendelse fra konkurrencemyndighederne.

Bavarian Nordic vil ved transaktionens afslutning betale en up-front betaling på USD 270 mio. til Emergent, som finansieres med en kombination af den eksisterende kontantbeholdning og provenuet fra en rettet emission (accelereret bookbuilding-proces) i overensstemmelse med den eksisterende bemyndigelse fra Selskabets aktionærer til at forhøje aktiekapitalen med op til 10%, som forventes gennemført i første halvdel af 2023. Danske Bank og Nordea har stillet et mellemfinansieringslån på DKK 1.500 mio. til rådighed.

Emergent er berettiget til at modtage yderligere milepælsbetalinger på op til USD 110 mio., betinget af opnåelsen af fremtidige milepæle relateret til succesfuld udvikling af Chikungunya vaccinen (USD 80 mio.) og salgsresultater for de markedsførte vacciner (USD 30 mio.).

Morgan Stanley fungerede som rådgiver i transaktion, mens Nordea og Cooley fungerede som hhv. finansiel og juridisk rådgiver.

Telefonkonference

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter, inklusive en RSV-vaccine til ældre samt en næstegenerations COVID-19 vaccine, som begge er i fase 3-udvikling. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

