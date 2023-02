Preliminarūs „Novaturo“ sausio rezultatai: palankūs klientų kelionių planavimo įpročiai, užtikrintai augančios pajamos

English Lithuanian

Šį sausį Baltijos šalių turizmo rinkos lyderė „Novaturo“ grupė fiksuoja 10,7 mln. eurų pajamų, o tai – 45 proc. daugiau nei 2022 m. sausį, kai siekė 7,4 mln. EUR. Tęsiasi jau rudenį pradėtas stebėti ryškus išankstinių užsakymų augimas, kuris glaudžiai susijęs su teigiamais keliautojų įpročiais, kai kelionės planuojamos vis labiau iš anksto. Bendrovė skaičiuoja, kad per sausį pardavė 25 proc. daugiau kelionių artėjančiai vasarai, lyginant su pernai, be to, viršijo 2019 m. rezultatus.

Sausį vidutinis laikas nuo kelionės įsigijimo iki kelionės pradžios siekė net 4 mėnesių laikotarpį ir buvo aukščiausias per pastaruosius kelerius metus. Be to, Lietuvos rinkoje jis viršijo ir 2019 m. fiksuotą rekordinį kelionės planavimo laiką iki jos pradžios.

„Praėjusių metų pradžioje vidutinis laikas nuo įsigijimo iki kelionės pradžios buvo du mėnesiai, o antroje metų pusėje artėjo link trijų mėnesių ir toliau nuosekliai auga. Pozityvūs keliautojų elgesio pokyčiai, vis ryškėjanti išankstinio atostogų planavimo tendencija suteikia užtikrintumo įmonei toliau kryptingai siekti ambicingų, tvaraus augimo tikslų, drąsiau planuoti tolimesnius veiklos žingsnius“, – sako „Novaturo“ vadovas Vitalij Rakovski.

Bendrovė dalinasi, kad šį sausį aptarnavo apie 10,3 tūkst. klientų. Operatyviai prisitaikydama prie keliautojų pasirinkimų ir reaguodama į pokyčius, „Novaturo“ grupė sugeba nuosekliai išlaikyti aukštą lėktuvų užpildymo rodiklį, kuris šiuo laikotarpiu siekė 96 proc.

