Talenom Oyj, pörssitiedote, 15.2.2023 klo 9.30



Talenomin vuosikatsaus vuodelta 2022 on julkaistu

Talenomin vuosikatsaus vuodelta 2022 on julkaistu. Vuosikatsaus sisältää konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Raportti on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Talenom julkaisee tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä, jotka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on varmentanut.

Vuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös XHTML-tiedostona. Vuosikatsaus on myös saatavilla osoitteessa investors.talenom.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset

Talenom Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2022. Talenomin liikevaihto oli noin 102 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa reilu 1 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: investors.talenom.com/fi

