Xcitium anuncia parceria com a TD SYNNEX no Brasil para fornecer soluções de sua patenteada tecnologia de permanência zero de ameaças e gerenciamento de detecção e resposta

BLOOMFIELD, N.J., Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Xcitium, anteriormente conhecida como Comodo Security Solutions, anuncia parceria com a TD SYNNEX, distribuidora líder e agregadora de soluções para o ecossistema de TI, no sentido de fornecer às empresas brasileiras sua tecnologia patenteada ZeroDwell™ para proteção de endpoints.



A ZeroDwell Containment™, da Xcitium, é a única solução no mercado capaz de eliminar potenciais prejuízos por ataques de ransomware e outros malwares. Isso porque utiliza um modelo avançado de codificação de API’s, interceptando as chamadas direcionadas ao Kernel, virtualizando e removendo as permissões de gravação ao sistema de arquivos real. Assim, consegue conter de forma imediata as ameaças desconhecidas, impedindo sua ação antes que possa causar danos. Frente a mais de 450.000 ameaças e arquivos desconhecidos lançados diariamente, a capacidade de eliminar o tempo de permanência do malware em endpoints, redes e nuvem elimina a fadiga e sobrecarga de trabalho impostos aos profissionais, uma vez que um ataque contido já não representa ameaça. Isso significa que a Xcitium utiliza tecnologias preventivas para realizar um trabalho capaz de proporcionar aos profissionais de segurança o tempo necessário para busca de ameaça e proteção dos ambientes a ataques futuros. Com essa parceria, a ZeroDwell Containment e todo o nosso portfólio de soluções de proteção contra ameaças MDR/XDR estão disponíveis para a TD SYNNEX Brasil e seus revendedores.

“O mercado, de modo geral, aceita que violações acontecem. E a maioria dos fornecedores de soluções procura detectá-las e, depois, trabalhar para remediar os prejuízos – o que é caro e demorado demais. O Xcitium ZeroDwell Containment isola instantaneamente qualquer ameaça desconhecida e indetectável, antes que ela possa causar algum dano. Qualquer objeto que não possua assinatura ou hash conhecido será classificado como desconhecido, automaticamente isolado, culpado até prova em contrário, e impedido de acessar ou danificar ativos reais. Tudo isso ocorre sem qualquer interrupção em endpoints, redes, carga de trabalho na nuvem ou operações de negócio. Assim, oferecer esse tipo de vantagem à sua comunidade de revendedores pode transformar seus negócios e os serviços prestados a seus clientes”, disse Ezra Correa, vice-presidente muldial de vendas da Xcitium. “Estamos entusiasmados em fazer parceria com a TD SYNNEX no Brasil, de modo a estender ao país nossas abrangentes soluções para proteção de endpoints”, completou ele.

"A TD SYNNEX tem como compromisso agregar soluções de TI que tragam resultados de negócios de um ponto de vista imediato e favoreçam o crescimento futuro. Com as soluções da Xcitium adicionadas ao nosso já vasto portfólio vamos enriquecer nossas ofertas, para que nossos clientes possam desenvolver, protegidos, grandes projetos com a tecnologia", disse Marcelo Murad, Vendor Management Director da TD SYNNEX no Brasil.

Sobre a Xcitium

As soluções da Xcitium, anteriormente conhecida como Comodo Security Solutions, são utilizadas por mais de 3.000 clientes e organizações em todo o mundo. Criada com o simples objetivo de acabar com as violações cibernéticas, a tecnologia patenteada 'ZeroDwell Containment' da Xcitium usa a virtualização de API no Kernel para isolar e bloquear ameaças como ransomware de dia zero e outros malwares antes que causem qualquer dano. O ZeroDwell Containment é a base da suíte para endpoints da Xcitium, que inclui proteção avançada de endpoints (AEP), detecção e resposta em endpoints (EDR) e detecção e resposta gerenciadas estendidas (X/MDR). Desde sua criação, a tecnologia Xcitium tem um histórico comprovado de violação zero quando totalmente configurada.

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX é uma empresa líder no mercado global de distribuição e agregação de soluções para o ecossistema de TI. Somos um parceiro inovador, que contribui para que 150.000 clientes, em mais de 100 países, possam maximizar o valor dos investimentos em tecnologia, demonstrar resultados de negócios e encontrar oportunidades de crescimento. Com sedes em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, a TD SYNNEX conta com 22.000 colaboradores que se dedicam a combinar produtos, serviços e soluções de TI de mais de mais 1.500 dos melhores fornecedores de tecnologia em todo o mundo. Nosso portfólio edge-to-cloud está ancorado em alguns dos segmentos de tecnologia de maior crescimento, como nuvem, segurança cibernética, big data/analytics, IoT, mobilidade e “tudo como serviço”. A TD SYNNEX está comprometida em servir clientes e comunidades, e acreditamos que podemos representar um impacto positivo para nossos colaboradores e para nosso planeta, exercendo conscientemente nossa cidadania corporativa. E queremos ser o empregador preferencial, no que toca a inclusão e diversidade, para talentos em todo o ecossistema de TI. Para mais informações, acesse www.TDSYNNEX.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

