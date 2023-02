Duke Chang est nommé président et chef de la direction de CanaDon

English French

TORONTO, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme en ligne permettant de verser et de recueillir des dons au pays, a annoncé aujourd’hui la nomination de M. Duke Chang au poste de président et chef de la direction. Cadre accompli comptant plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers et la technologie, M. Chang sera à la tête de l’organisme alors qu’il fait avancer sa mission visant à augmenter les dons au Canada en informant, inspirant et en mettant en relation les donateurs et les organismes de bienfaisance, tout en démocratisant l’accès à une technologie et à une éducation efficaces dans le secteur de la bienfaisance.



« Au nom du conseil d’administration de CanaDon, je suis heureuse d’accueillir Duke en tant que nouveau président et chef de la direction, a déclaré Anita Ferrari, présidente du conseil d’administration de CanaDon. Chaque année, CanaDon facilite le versement de dons pour près d’un million de Canadiens et traite près d’un demi-milliard de dollars pour les organismes de bienfaisance canadiens d’un océan à l’autre. La vaste expérience de Duke dans le commerce électronique, la technologie et le développement de produits, ainsi que son profond engagement envers la mission et la vision de CanaDon visant à soutenir les organismes de bienfaisance canadiens propulseront CanaDon dans une nouvelle phase de croissance. Je tiens également à exprimer nos plus sincères remerciements à Jane Ricciardelli pour avoir été à la tête de l’équipe en tant que cheffe de la direction par intérim au cours des huit derniers mois pendant cette période de transition. »

M. Chang sera soutenu par une solide équipe de direction, dont Mme Ricciardelli, qui retrouvera son poste de cheffe de l’exploitation.

« Alors que les pressions économiques et post-pandémiques continuent de dominer tous les secteurs de la société, ma vision est de veiller à ce que les organismes de bienfaisance canadiens soient outillés pour prospérer pendant cette période de changement sans précédent et puissent rencontrer des donateurs où qu’ils soient et quelle que soit la façon dont ils veulent donner, déclare M. Chang. Je vois une formidable opportunité pour l’innovation et la croissance axée sur les produits qui permettra aux Canadiens d’accroître leur générosité et de générer le changement qu’ils souhaitent voir, tout en offrant une valeur réelle aux organismes de bienfaisance de petite et moyenne taille. La capacité d’approfondir la conception centrée sur le client, combinée aux occasions de fournir des informations exploitables basées sur les données et de permettre l’automatisation, est énorme. C’est un privilège d’utiliser mes compétences en matière de leadership et de technologie pour aider les organismes de bienfaisance canadiens à accroître leur impact et leurs résultats de collecte de fonds tout en faisant progresser leur parcours de transformation numérique. »

M. Chang apporte une vaste expérience dans des rôles de leadership axés sur l’innovation, la croissance et la transformation. Il a récemment occupé le poste de responsable mondial des produits, du développement commercial et de l’expérience client pour Lenovo Solutions and Services Group, où il a bâti et développé un large portefeuille de solutions pour soutenir les activités de Lenovo d’un montant de 3 G$. M. Chang a également été le directeur général de Fidelity Investments, et a aussi occupé divers rôles de direction dans des jeunes pousses et des grandes entreprises. Alors qu’il travaillait chez Fidelity Labs, il a contribué à défendre des innovations essentielles dans les services financiers, y compris la gestion des investissements, les dons de bienfaisance, les prêts étudiants et l’économie à la demande. Il est également co-fondateur d’Act 3 Reality, une entreprise de technologie éducative axée sur l’aide aux enfants autistes et confrontés à d’autres défis sociaux et d’apprentissage grâce à la réalité virtuelle. Il est titulaire d’un MBA de la Fuqua School of Business de l’Université Duke et d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de Georgetown.

Au sujet de CanaDon :

CanaDon est une fondation publique qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanDon.org, une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, et www.Sunirpourchanger.com , où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à cœur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 25 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 3,5 millions de personnes ont versé plus de 2,2 milliards de dollars par l’entremise de CanaDon. Contactez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram , LinkedIn .



