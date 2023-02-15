全球認可的律師事務所 ROSEN 鼓勵 G-III Apparel Group Ltd. 的投資者垂詢證券集體訴訟調查情況 – GIII

紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 G-III Apparel Group Ltd.(NASDAQ: GIII) 的股民調查潛在的證券索賠，原因是有指控稱 G-III 可能向投資大眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。



影響：如果您購買了 G-III 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正在準備一項集體訴訟，尋求追回投資者的損失。

下一步行動：如欲加入這項潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11207 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2022 年 12 月 1 日，G-III 公布了第三季度的財務和經營業績。除其他事項外，G-III 報告稱，「庫存水平較高是由於我們加快了生產日程，因為預計供應鏈交貨時間會更長。我們的庫存由當前的採購組成，並以我們的訂單為指導。在本季度，較高的庫存水平給我們的配送中心帶來了物流挑戰。這導致第三季度出現大量一次性費用，超過了我們的預期，這對我們的利潤產生了不利影響，攤薄每股收益約 0.40 美元」。

受此消息影響，G-III 的股價在 2022 年 12 月 1 日每股下跌 9.66 美元（跌幅 44%），收於每股 11.97 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇有資格、具有領導地位、成功率高的法律顧問。通常，發布通知的事務所並不具有可比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類事務所實際並不處理證券集體訴訟業務。在選擇法律顧問時請明智謹慎。Rosen Law Firm 為全球各地的投資者提供代理服務，執業專注於證券集體訴訟和股東代表訴訟。過去已完成對一家中國公司迄今最大規模的證券集體訴訟，並成功達成和解。在 2017 年，Rosen Law Firm 以總和解宗數在 ISS Securities Class Action Services 排名第一。事務所自 2013 年每年均排名前四，並且已為投資者追回數億美元資金。僅 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評選為 Titan of Plaintiff's Bar（最佳原告律師）。事務所眾多律師均獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 所表彰。

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