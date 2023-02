eGain ermöglicht Integration in Microsoft Teams™ zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität

French German

SUNNYVALE, Kalifornien, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), die führende Wissensplattform für Kundenengagement, hat heute bekanntgegeben, dass seine eGain Knowledge Hub-Lösung jetzt in Microsoft Teams™ integriert ist. Der zertifizierte Konnektor nutzt die BYO (Bring Your Own)-Architektur von eGain für eine codefreie Integration und einfache Bereitstellung.



Laut McKinsey verschwenden Wissensarbeiter 19 % ihres Arbeitstags mit der Suche nach Informationen, und das ohne die zusätzliche Zeit, die sie mit der Wiederherstellung von Wissen verbringen, das sie nicht finden konnten.

Der eGain Knowledge Hub ist in Microsoft Teams™ integriert und automatisiert routinemäßige Mitarbeiterabfragen zu Richtlinien, Verfahren und funktionalem Know-how. Mit Hilfe von KI und ML stellt der virtuelle Assistent von eGain bei Bedarf klärende Fragen, um die Absicht des Benutzers besser zu verstehen, und liefert personalisierte Antworten aus der eGain-Wissensdatenbank, die auch mit SharePoint-Repositories verknüpft ist. Die Lösung ermöglicht es, die Konversation mit vollem Kontext in einen Live-Chat zu überführen, in dem Fachexperten die Fragen auf dem Advisor Desktop von eGain bearbeiten, während der Benutzer seine Fragen in Teams beantwortet bekommt.

„Eines der größten Probleme, das die Leistung beeinträchtigt, ist die Zeit, die Mitarbeiter mit der Suche nach Wissen verbringen“, so Ashu Roy, CEO von eGain. „Der eGain Knowledge Hub wird dazu beitragen, diese Produktivitätslücke für Enterprise Teams-Nutzer zu schließen.“

Weitere Informationen

eGain-Link auf der Microsoft AppSource: http://bit.ly/40NWzQI

eGain Knowledge Hub: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/

Übersicht über die Integration: https://bit.ly/3lhhn2A

