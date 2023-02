La population canadienne a recyclé près de 4,4 millions de kilogrammes de piles et batteries en 2022

English French

TORONTO, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler Canada Inc., le principal programme canadien de collecte et de recyclage de piles et de batteries, annonce qu’environ 4,4 millions de kilogrammes de piles et batteries ont été détournés des sites d’enfouissement et recyclés en toute sécurité, et que quatre provinces ont établi de nouveaux records de collecte.



Cette annonce coïncide avec la Journée nationale des piles et des batteries (18 février), une occasion pour la population canadienne d’apprécier les piles et batteries, le rôle essentiel qu’elles jouent dans nos vies et l’importance de les gérer de manière responsable lorsqu’elles atteignent la fin de leur vie.

Afin de favoriser les meilleurs comportements possibles en matière de recyclage, Appel à Recycler encourage les consommateurs à collecter chez eux leurs piles et batteries usagées, à les protéger selon le besoin, et à les déposer dans l’un des 10 000 points de dépôt existants (dont plus de 5000 sites de collecte très accessibles au niveau municipal ou chez des détaillants). La population canadienne s’est engagée totalement en 2022, en suivant les démarches recommandées et en contribuant à une économie circulaire durable.

Chacune des provinces avec une réglementation sur le recyclage de piles et batteries (Ontario, Québec, Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan, et l’Île-du-Prince-Édouard) a collecté un total impressionnant, contribuant à un effort général dont toute la population canadienne peut être fière.

Les chiffres des collectes pour les provinces réglementées

La Colombie-Britannique a réalisé sa meilleure année de collecte à ce jour, avec 856 000 kilogrammes étant détournés des sites d’enfouissement.





La Saskatchewan, qui n’en est qu’à sa deuxième année de participation dans le programme, a également établi un record provincial avec des collectes totalisant 109 000 kilogrammes.





Le Manitoba a également dépassé son total de l’année précédente et a terminé l’année avec son meilleur résultat historique de collecte avec 153 000 kilogrammes.





L’Ontario, qui est à la deuxième année de son programme, a collecté et recyclé plus de 1 415 000 kilogrammes.





Le Québec, qui se compte toujours parmi les provinces les plus performantes, a encore une fois dépassé les objectifs fixés en collectant plus de 1 429 000 kilogrammes.





L’Île-du-Prince-Édouard a également connu sa meilleure année de collecte en recyclant plus de 42 000 kilogrammes.



L’année 2022 a aussi permis d’envisager l’avenir du recyclage de piles et batteries au Canada. L’Alberta, le Nouveau-Brunswick et le Yukon continuent d’étudier la possibilité d’adopter des législations sur la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP), et Appel à Recycler participe activement aux étapes de consultation. Appel à Recycler a également annoncé sa collaboration avec une association industrielle de premier plan pour étendre ses activités dans le secteur automobile et soutenir l’écosystème en croissance des batteries de véhicules électriques (BVE).

« Nous sommes ravis de constater l’engagement durable de la population canadienne envers le recyclage des piles et batteries, ainsi que le mouvement vers une économie circulaire durable », a déclaré Joe Zenobio, président d’Appel à Recycler Canada Inc. « Grâce aux efforts de nos partenaires de collecte et de programme, y compris dans les secteurs industriels et gouvernementaux, la population canadienne continue d’agir pour détourner les piles et batteries des sites d’enfouissement. Cela se traduit par des volumes de collecte impressionnants partout. Nous anticipons un avenir solide, avec des efforts importants déjà déployés pour augmenter l’accessibilité à nos programmes de recyclage dans toutes les communautés, améliorer la sensibilisation au recyclage des piles et batteries et augmenter les volumes de collecte et les taux de détournement à l’échelle du pays. »

Appel à Recycler Canada Inc. a cumulé 25 ans de savoir-faire et détourné environ 40 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement. L’organisation recherche constamment des solutions durables pour les différents secteurs d’activités et segments de produits, y compris les outils électriques, les vélos électriques, les détaillants, les producteurs de piles et batteries et les véhicules électriques (VE). Depuis 1997, Appel à Recycler est le chef de file de l’industrie en matière de recyclage sécuritaire des piles et batteries partout au Canada, et continue de garantir que la population canadienne dispose d’options de recyclage faciles et accessibles grâce à ses programmes provinciaux de recyclage de piles et batteries réglementés et volontaires. 92 % de la population canadienne vit dans un rayon de 15 km de l’un des points de dépôt publics d’Appel à Recycler, qui sont situés dans des magasins, des municipalités, des entreprises, des écoles, des universités et dans des bâtiments gouvernementaux.

