Gand, 15 février 2023, 18:00 CET, communiqué de presse / information réglementée

ABO-Group Environment acquiert le spécialiste français de l'environnement SEGED

Avec cette deuxième acquisition en quelques mois, ABO-Group confirme sa stratégie offensive de croissance externe

ABO-Group Environment renforce ses services en hydrologie, hydraulique et hydrogéologie dans le cadre de la préservation de l’environnement et de la biodiversité

Après l'acquisition récente de Dynaopt (Champigny-sur-Marne, France) fin décembre 2022, ABO-Group continue de renforcer sa stratégie de croissance avec l'acquisition de SEGED. L'acquisition a été conclue deux ans après les premiers contacts. SEGED est un bureau d’études en environnement et développement durable, situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le département français du Var. Cette acquisition représente une étape importante pour le groupe dans le développement de ses activités environnementales liées à la gestion des impacts du changement climatique.

SEGED (Société d'Etudes et de Gestion de l'Environnement et des Déchets) est un bureau d'études spécialisé dans les domaines de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité et de l'écologie. Depuis sa création en 2001, la société a acquis une solide expertise en matière d'études et de coordination environnementale, d’études naturalistes, de gestion des déchets et d’assainissement. SEGED dispose d'une équipe pluridisciplinaire de près de 40 experts qui travaillent au quotidien à l’amélioration du cadre de vie, du respect de l’environnement, de la préservation de la biodiversité et de la restauration des milieux naturels.

« L'acquisition est en ligne avec nos objectifs de diversification de la gamme de services et de développement des connaissances », a précisé Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group Environment. "En outre, il y a un potentiel de synergies métier sur le secteur de l’eau à réaliser : l’expertise de SEGED et l’expérience d’ABO-ERG Environnement en France et d’ABO aux Pays-Bas permettront ensemble de renforcer notre offre de service relative à la gestion de l’eau et de développer des solutions innovantes, comme la réhabilitation naturelle des cours d’eau, thématique faisant également appel à nos compétences de géotechniciens. »

Après un renforcement ces dernières années dans les géosciences, notamment dans le secteur de la gestion durable des « mines et carrières », ABO-Group investit pleinement le champ des études pour mieux appréhender les effets du changement climatique (inondations, sécheresse…) et une meilleure évaluation des risques naturels en 2023.

Florent Marie, directeur général de SEGED : « Entre-temps, j'ai appris à connaître ABO-Group comme un partenaire fiable qui peut soutenir davantage mon entreprise et lui offrir un potentiel de forte croissance et développer d’autres expertises dans le secteur. Je continuerai à m'engager pour SEGED afin de franchir une étape majeure avec ABO-Group. Notamment, un des objectifs de développement est d’apporter des solutions émérites en matière de restauration écologique des cours d’eau, des zones humides et des continuités écologiques. »

Au cours du dernier exercice, SEGED a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 € millions, soit une croissance de plus de 25 % par rapport à 2021.

A propos d’ABO-Group Environment

Créé il y a 27 ans, ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé en géotechnique et en environnement, acteur majeur des études de sol et de dépollution en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec l’impact du changement climatique et ses conséquences pour l’homme (inondations, sécheresse…), les études d’ABO-Group contribuent à lutter contre les aspects négatifs de ces risques naturels. Elles visent également à préserver les ressources naturelles (comme l’eau) ainsi que la biodiversité. Par le biais de ses départements de conseil et testing & monitoring, ABO-Group garantit une solution durable et complète à ses clients. ABO-Group Environment est coté en bourse à Bruxelles et à Paris. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site d’ABO-Group ( www.abo-group.eu/fr/ ).

Pour plus d’informations

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +33 (0)614 52 22 35



