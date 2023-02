English Dutch French

Gent, 15 februari 2023, 18:00 CET, persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment lijft de Franse milieuspecialist SEGED in

Met deze tweede overname in enkele maanden tijd, bevestigt ABO-Group haar offensieve externe groeistrategie

ABO-Group versterkt haar diensten in hydrologie, hydraulica en hydrogeologie in het kader van milieubehoud en behoud van biodiversiteit

Na de recentelijke overname van Dynaopt (Champigny-sur-Marne, France) eind december 2022, blijft ABO-Group haar groeistrategie kracht bijzetten met de overname van SEGED. Twee jaar na de eerste contacten werd de overname afgerond. SEGED is een adviesbureau voor milieu en duurzame ontwikkeling, gelegen in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume in het Franse departement Var. De overname vormt voor de groep een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van haar milieuactiviteiten, onder meer betreffende het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering.

SEGED (Société d’Etudes et de Gestion de l’Environnement et des Déchets) is een studiebureau gespecialiseerd op het gebied van milieu, water, biodiversiteit en ecologie. Sinds haar oprichting in 2001 bouwde het bedrijf een sterke expertise uit in het kader van milieustudies en -coördinatie, natuurwetenschappelijke studies, afvalstromen en saneringen. SEGED beschikt over een multidisciplinair team van bijna 40 experten die zich dagelijks inzetten voor de verbetering van de leefomgeving, het welzijn van het milieu, het behoud van de biodiversiteit en het herstel van natuurgebieden.

“De overname kadert binnen onze doelstellingen ter diversificatie van het dienstenpallet en kennisontwikkeling”, verduidelijkt Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment. “Daarenboven zijn er opportuniteiten om commerciële synergiën in de watersector te realiseren: de expertise van SEGED en de ervaring van ABO-ERG Environnement in Frankrijk en ABO in Nederland, zullen ons samen in staat stellen ons dienstenpallet op het gebied van waterbeheer te versterken en verder innovatieve oplossingen te ontwikkelen, zoals het natuurlijk herstel van waterlopen, een thema waarvoor wij reeds onze geotechnische vaardigheden inzetten.”

Nadat de groep zich de afgelopen jaren versterkt heeft binnen de geowetenschappen, met name op het gebied van duurzaam beheer van mijnen en groeven, spits ABO-Group zich nu volledig toe op studies om de gevolgen van de klimaatverandering (overstromingen, droogte,…) beter te begrijpen en de risico’s voor 2023 beter in kaart te brengen.

Florent Marie, zaakvoerder van SEGED: “Ondertussen heb ik ABO-Group leren kennen als een betrouwbare partner die mijn bedrijf verder kan bijstaan en de mogelijkheden biedt voor een sterke groei en uitbouw van bijkomende specialisaties in de sector. Ik blijf mij verder inzetten bij SEGED om samen met ABO-Group een hogere versnelling te nemen. Een van de doelstellingen is immers het bieden van uitstekende oplossingen voor het ecologisch herstel van rivieren, waterrijke gebieden en ecologische integriteit.”

In het recentste boekjaar realiseerde SEGED een omzet van 2,6 miljoen euro wat neerkomt op een groei van meer dan 25% ten opzichte van 2021.





Over ABO-Group Environment

ABO-Group, dat 27 jaar geleden opgericht werd, is een ingenieursbureau gespecialiseerd in geotechniek en milieu en is een belangrijke speler op het gebied van bodem- en verontreinigingsonderzoek in België, Frankrijk en Nederland. Gelet op de impact van de klimaatverandering en de gevolgen daaraan gekoppeld voor de mens (overstromingen, droogtes,…), dragen de studies van ABO-Group bij tot de bestrijding van deze negatieve gevolgen. Ze richten zich op het behoud van natuurlijke bronnen (zoals water) en biodiversiteit. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring garandeert ABO-Group een duurzame en volledige oplossing voor haar klanten. ABO-Group Environment is genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website ( www.abo-group.eu ).

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

