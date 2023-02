Projet de collaboration des LNC, EACL et de l’Université Western sur des recherches conjointes dans le cadre d’un nouvel accord

English French

L’accord de recherche collaborative avec l’une des principales universités du Canada poursuit la stratégie de croissance du réseau de partenariats universitaires des laboratoires nucléaires nationaux du Canada

CHALK RIVER, Ontario, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal laboratoire canadien de science et de technologie nucléaires, et Énergie atomique du Canada limitée (EACL), société de la Couronne responsable du secteur nucléaire au Canada, sont heureux d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE) avec l’Université Western afin de concrétiser des possibilités de recherche collaborative. Les LNC et EACL se sont fixé comme priorité organisationnelle de collaborer plus étroitement avec le milieu universitaire canadien, et ce protocole d’entente avec l’Université Western constitue le cinquième accord avec une liste croissante d’universités destiné à faire progresser la recherche collaborative dans les domaines des sciences de la santé et de l’environnement, de l’énergie propre et de la sûreté nucléaire.

L’accord comprend une liste exhaustive de domaines prioritaires sur lesquels les organismes vont collaborer, notamment les technologies d’imagerie et les produits radiopharmaceutiques, la cybersécurité, l’informatique haute performance et l’intelligence artificielle, l’hydrogène, la science matérielle et la dégradation, la mise hors service et la gestion des déchets, ainsi que les petits réacteurs modulaires et les réacteurs évolués, les carburants et les réseaux électriques. L’accord vise à favoriser des relations plus étroites avec la communauté de recherche de l’Université Western, à permettre la mobilisation des connaissances, à stimuler l’innovation et le développement de la propriété intellectuelle et à fournir les solutions pour relever des défis nationaux et industriels.

« L’année dernière, les LNC ont publié une nouvelle stratégie d’entreprise, connue sous le nom de Vision 2030, où nous avons annoncé notre intention d’entretenir des relations plus étroites avec la communauté universitaire canadienne, notamment les universités tournées vers la recherche comme l’Université Western, » a commenté le Dr. Jeff Griffin, vice-président de la science et de la technologie des LNC. « En seulement quelques mois, nous avons fait d’incroyables progrès pour nous rapprocher de cette vision, et cela a abouti à ce dernier accord. Dans son ensemble, cette approche collaborative de la recherche présente d’énormes avantages pour toutes les parties, qu’il s’agisse de partager des données scientifiques et techniques, de tirer parti des ressources complémentaires ou de développer de nouvelles capacités, et c’est ce qui motive ce nouveau partenariat avec l’Université Western. »

« AECL et les LNC sont particulièrement bien placés pour réunir la recherche fondamentale réalisée à l’Université Western, et les besoins du secteur privé en matière d’innovation, » a commenté Amy Gottschling, vice-présidente, Science, technologie et surveillance commerciale, Énergie atomique du Canada limitée (EACL). « Ensemble, nous pouvons tirer parti de notre expertise et de nos capacités complémentaires pour mettre à profit les technologies dans le but de relever les plus grands défis de notre pays. »

« Il s’agit d’un nouveau partenariat passionnant pour Western, qui s’appuie sur plus de 20 ans de recherche nucléaire dans trois de nos facultés : Ingénierie, Sciences et l’École de médecine et de médecine dentaire Schulich, » a commenté le Dr. Dave Muir, vice-président associé, Innovation et partenariats stratégiques à l’Université Western. « Ce nouveau partenariat permettra d’appuyer et de financer des projets de recherche ainsi que des chaires dans les domaines de la santé, de la sûreté, de la sécurité, de l’énergie et de l’environnement. Nos étudiants pourront également bénéficier d’un meilleur accès à l’apprentissage par l’expérience, grâce à des projets de recherche et à des possibilités de stage. »

Étant l’une des plus importantes universités canadiennes en matière de recherche, les activités scientifiques menées à l’Université Western recoupent de nombreux projets en cours dans les laboratoires nucléaires nationaux du Canada. La force motrice derrière cet accord est l’intérêt partagé pour l’exploration des possibilités de collaboration fondées sur ces domaines de recherche mutuels et pour le perfectionnement de personnes hautement qualifiées ici au Canada. En fournissant un meilleur accès aux installations uniques disponibles dans les laboratoires nucléaires nationaux du Canada, les LNC et EACL espèrent contribuer au développement professionnel de la prochaine génération de scientifiques et d’ingénieurs du nucléaire, en offrant à ces étudiants une expérience d’apprentissage plus riche et plus dynamique.

Le PE avec l’Université Western est aligné sur la stratégie d’entreprise des LNC, Vision 2030, qui définit le rôle central que les LNC souhaitent jouer dans le futur paysage nucléaire canadien. En tant que ressource nationale pour tous les niveaux de gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire, les LNC entendent travailler de concert avec d’autres organismes pour aider à faire progresser les produits et services canadiens novateurs vers leur déploiement, y compris l’énergie sans carbone, les traitements contre le cancer et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, notamment sur ses projets et programmes de recherche, veuillez visiter le site www.cnl.ca . Pour en savoir plus sur Vision 2030, veuillez visiter la page www.cnl.ca/vision2030 .

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. EACL qui possède les Laboratoires de Chalk River et d’autres sites, habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle supervise et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. Elle a également livré plus d’un milliard d’isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd’hui, la société profite aux Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux, ainsi que l’industrie nucléaire mondiale.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca .

À propos l’Université Western

L'Université Western offre une expérience académique inégalée. Depuis 1878, l'expérience Western combine l'excellence académique avec des opportunités de croissance intellectuelle, sociale et culturelle tout au long de la vie, afin de mieux servir nos communautés. L'excellence de notre recherche élargit les connaissances et favorise les découvertes avec des applications dans le monde réel. Western attire des personnes ayant une large vision du monde, qui cherchent à étudier, influencer et diriger dans la communauté internationale.

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1ef1097-cb4e-410f-a3af-28ca2dd3ded2/fr