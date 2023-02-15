全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 The Goldman Sachs Group, Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - GS

紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE：GS) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Goldman Sachs 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Goldman Sachs 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。The Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11359，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2023 年 1 月 20 日，在交易期間，《華爾街日報》發表了一篇題為 「美聯儲調查 Goldman Sachs 消費者業務 (U.S. Fed probes Goldman Sachs consumer business)」 的文章。該文章陳述了「美聯儲正在調查 Goldman Sachs Group Inc .的消費者業務在該行加大放貸時是否有適當的保護措施。」此外，該文章稱，「央行擔心，隨着這家華爾街巨頭規模的擴大，其消費者部門 Marcus 內部沒有適當的監控、控制系統。」文章補充說，「這項調查源於美聯儲在 2021 年對該業務的標準審查，並於去年加強為一項調查，目前還在調查客戶受損的情況，以及這些問題是否得到了妥善解決。」

受此消息影響，2023 年 1 月 20日，Goldman Sachs 價下跌 8.91 美元，跌幅 2.54%，最終以 341.84 美元交割。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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