全國出庭律師 ROSEN 鼓勵 Rollins, Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - ROL

紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 Rollins, Inc. (NYSE：ROL) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Rollins 可能向投資大眾發佈了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Provident 證券，您可能有權獲得賠償，並根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=2735，或是撥打免費電話 866-767-3653 或是發送電郵到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2020 年 10 月 28 日，Rollins 披露，美國證券交易委員會 (SEC) 已啟動調查，並認為 SEC 的重點是如何在期末建立應計項目和準備金，及其對報告收益的影響，最早可追溯至 2015 年 1 月。

接著，在 2021 年 2 月 26 日，Rollins 宣布，對同樣事項的內部調查發現「公司內部控制在某些準備金和應計項目之會計分錄記錄和審查方面存在重大缺陷。」受此消息影響，Rollins 股價下跌 0.87 美元，跌幅 2.5%，於 2021 年 2 月 26 日以每股 33.17 美元收盤，使投資者利益受損。

然後，在 2022 年 4 月 18 日，SEC 宣布 Rollins 同意支付 0.08 億美元，以解決 Rollins 在無支持的情況下削減會計準備金以不當提高單股收益的指控。受此消息影響，Rollins 的股價下跌 0.55 美元，跌幅約 1.7%，於 2022 年 4 月 18 日以 34.29 美元收盤，使投資者利益受損。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合資格法律顧問。通常，發佈通知的事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東派生訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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