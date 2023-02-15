全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Greenidge Generation Holdings Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - GREE; GREEL

紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Greenidge Generation Holdings Ing. (NASDAQ：GREE; GREEL) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Greenidge 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Greenidge 證券，您可能有權獲得賠償，並根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11894，或是撥打免費電話 866-767-3653 或是發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2022 年 2 月 24 日，Greenidge 公布了 2020 年第四季度和全年的選定初步經營業績。除其他業績外，公司報告稱「預計 GAAP 淨虧損為 (5100) 至 (4100) 萬美元，包括與 Support.com 業務相關的非現金商譽減值費用 4200 至 4700 萬美元。」

受此消息影響，Greenidge 的股價在 2022 年 2 月 2 日下跌 1.51 美元，跌幅超過 11%，最終以每股 11.15 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合資格法律顧問。通常，發布通知的事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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