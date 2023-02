Ameriflight firma un accordo di intenti di acquisto con Sabrewing Aircraft per 35 droni cargo aerei VTOL

OXNARD, Calif., Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ameriflight , la più grande compagnia aerea cargo nazionale Part 135, annuncia di aver firmato un accordo di intenti per l'acquisto di 35 droni cargo VTOL da Sabrewing Aircraft Company , Inc., un'azienda statunitense che progetta e produce una nuova generazione di UAV cargo regionali che offrono un'elevata efficienza, un funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche e capacità di atterraggio e decollo verticale (VTOL). L'accordo riguarda il velivolo Rhaegal-A, noto anche come “Alpha”, l'UAV cargo migliore al mondo, con la più alta efficienza in termini di carburante e manutenzione presente sul mercato. Ameriflight prevede la consegna dopo la certificazione del tipo di aeromobile.



La collaborazione con Sabrewing e l'acquisto dei Rhaegal-A consentiranno ad Ameriflight l’accesso a nuove opportunità commerciali nella logistica dei centri di distribuzione. Utilizzando la capacità VTOL per trasportare oltre una tonnellata di carico in zone di atterraggio alternative al di fuori degli aeroporti, il nuovo velivolo cargo consentirà ad Ameriflight di aiutare i clienti a sviluppare una rete di distribuzione di magazzino più rapida ed efficiente. Per Ameriflight, questo sarà un servizio integrativo e non andrà a sostituire le attuali operazioni di volo, velivoli o piloti. L'obiettivo dell'azienda è quello di creare servizi di aviazione diversificati, e questo si inserisce bene in questa visione.

“Guardando al futuro, l'aggiunta di questo velivolo avanzato al nostro portafoglio completerà la nostra flotta e aumenterà il nostro assortimento di asset, permettendoci di espandere le aree di servizio attraverso lo sviluppo di operazioni di distribuzione di magazzino”, ha dichiarato il presidente e COO di Ameriflight Alan Rusinowitz. “Con una capacità di carico di oltre 2.000 libbre, il Rhaegal-A è perfetto per le operazioni di carico medio. La tecnologia da record di Sabrewing che guida il Rhaegal-A come primo velivolo cargo autonomo al mondo in grado di decollare sia in verticale che in modo convenzionale è una pietra miliare incredibile, e siamo entusiasti di collaborare con loro per questa nuova flotta.”

“Siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni aeree cargo avanzate, versatili ed efficienti con i nostri aeromobili Rhaegal, i migliori della categoria, che massimizzano il lungo raggio, la capacità di carico e l'efficienza sostenibile del carburante per svolgere con successo una serie di missioni cargo”, ha spiegato Ed De Reyes, CEO di Sabrewing. “Siamo entusiasti di essere all'avanguardia nell'innovazione autonoma e di avere Ameriflight al nostro fianco, con questo nuovo accordo che segna il primo cliente americano per il lancio di Alpha”.

Il velivolo Rhaegal-A di Sabrewing ha effettuato il suo primo volo in hovering nel settembre 2022, sollevando un carico utile record di 829 libbre. L'azienda sta avviando la linea di produzione del velivolo, le cui prime consegne sono previste per il primo trimestre del 2024. L'innovazione nel design consente al velivolo Rhaegal-A di utilizzare carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) riducendo le emissioni di carbonio fino all'80%, mantenendo al contempo l'efficienza e far volare il carico tra le strutture quattro volte più velocemente di quanto si possa fare in auto e di atterrare in luoghi in cui altri velivoli non possono farlo, eliminando il costo aggiuntivo del trasferimento del carico in aeroporto. La nuova flotta verrà usata per supportare le nuove opportunità commerciali di Ameriflight, principalmente per i suoi servizi di approvvigionamento ottimizzati.

Per Ameriflight si tratta del secondo accordo per l'acquisto di velivoli autonomi, dopo quello firmato con Natilus il mese scorso per l'acquisto del velivolo Kona, un veicolo aereo senza equipaggio da 3,8 tonnellate. Ameriflight intende utilizzare entrambi i tipi di flotta in tandem con le operazioni attuali.

Ameriflight:

Ameriflight è la compagnia aerea cargo Part 135 più grande degli Stati Uniti. Fondata nel 1968, Ameriflight è cresciuta da piccolo vettore di servizi aerei charter e cargo a operatore internazionale con 14 basi, 1.500 partenze settimanali e 200 destinazioni. La società ha sede a Dallas, in Texas, e conta più di 500 dipendenti, tra cui oltre 150 piloti e più di 100 aerei. Ameriflight fornisce servizi di feederaggio per i vettori espressi notturni, nonché servizi di charter cargo su richiesta per i clienti con una serie di esigenze di spedizione prioritarie attraverso il reparto Expedited Supply Chain Solutions. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ameriflight.com .

Sabrewing Aircraft Company:

La Sabrewing Aircraft Company è stata fondata nel 2016 e ha costruito il prototipo dell'aereo a Hayward, in California. Il team di Sabrewing vanta oltre 78 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di aeromobili, mentre il team di test di volo ha oltre 145 anni di esperienza nei test di volo e nelle certificazioni con FAA, EASA, CAA, Air Transport Canada e numerose altre agenzie di regolamentazione. I partner di sviluppo di Sabrewing hanno fornito altri 46 ingegneri di tutte le discipline, facendo dei velivoli Rhaegal i veicoli meglio progettati e al primo posto nella categoria operanti nei cieli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.sabrewingaircraft.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c4a11a4-356f-41f8-acb1-fb74e69e888b/it