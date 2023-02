Canada Carbon reçoit des résultats sur sa propriété Asbury et fournit une première interprétation des résultats, incluant 5.00%Cg sur 33.35m

English French

Toronto, Ontario, Canada, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la "Société" ou "Canada Carbon" ou "CCB") (TSX-V:CCB),(FF:U7N1) a le plaisir d'annoncer que la Société a reçu les résultats préliminaires d'analyse du programme de forage et de tranchées réalisé en novembre 2022 sur la partie est de sa propriété Asbury (le "gisement"), située à Notre-Dame-du-Laus, Québec ("NDL"). Les forages et les tranchées ont été réalisés du 21 novembre 2022 au 30 novembre 2022 (voir le communiqué de presse du 9 janvier 2023).



Figure 1 : Aperçu du projet Asbury et résultats préliminaires de la campagne de l'automne 2022

Tableau 1 : Trous de forage Résultats d'analyse

Id du trou de forage De (m) À (m) Longueur (m) Résultats

moyens

% (Cg) DDH-AS22-02 49.7 53.7 4 0.34 incluant 50.55 52 1.45 1.34 DDH-AS22-04 26.7 44.5 17.8 1.95 incluant 32.3 35.15 2.85 9.36 DDH-AS22-05 20.75 30 9.25 1.94 incluant 25 29 4 3.01 DDH-AS22-05 37 54.5 17.5 1.48 incluant 40.35 41.73 1.38 10.40 DDH-AS22-07 86.65 145.5 58.85 2.21 incluant 137.1 144.35 7.25 9.21 DDH-AS22-07 129.5 146.5 17 4.95 incluant 137.1 143 5.9 10.53 DDH-AS22-09 63.35 72.35 9 0.76 DDH-AS22-10 84.7 102.9 18.2 2.73 incluant 95.75 97.1 1.35 9.53 DDH-AS22-10 115 148.35 33.35 5.00 incluant 117.35 130.85 13.5 8.57

Faits saillants

Les résultats de deux forages ciblant le conducteur au sud (voir la carte magnifier ci-dessus) montrent une cohérence avec les forages historiques et mettent en évidence l'extension possible vers le nord-est de la minéralisation graphitique rapportée dans l'indice MC8805 (8.14% Cg sur 18.9 m).

DDH-AS22-10 , 5.00% (Cg) sur 33.5m dont 13.86% (Cg) sur 5.05m. 2.73% (Cg) sur 18.2m dont 9.53% (Cg) sur 1.35m.

, DDH-AS22-07 , 2.21% (Cg) sur 58.85 m dont 9.21% (Cg) sur 7.25m.

, 2.21% (Cg) sur 58.85 m dont 9.21% (Cg) sur 7.25m. Ces intercepts confirment que la minéralisation graphitique peut expliquer le conducteur VTEM précédemment identifié par Focus Graphite (Dubé, 2013).

Les deux intercepts de sondage confirment la présence d'un corps minéralisé en graphite et l'extension probable vers le nord-est de la zone MC8805.





Le programme

Le programme 2022 a consisté en 6 sondages au diamant (rapporté précédemment) totalisant 830 mètres, et 6 tranchées qui ont retourné plus de 60.5m d'échantillons de canaux. Le programme de forage a testé avec succès certains conducteurs VTEM ciblés en profondeur. L'objectif principal du programme était de commencer l'exploration de la partie est de la tendance régionale. La tendance est composée de multiples conducteurs et anomalies VTEM, qui relient la mine historique d'Asbury à la zone récemment forée (voir figure 1). Selon Dubé (2013), cette tendance s'étend également sur plus de 4 km du gisement d'Asbury vers le nord-est. Les opérations minières historiques ont extrait 875 000 tonnes de graphite à une teneur de coupure de 6%(Cg) (Charbonneau 2012).

L'interprétation initiale des résultats indique une importante minéralisation graphitique, qui explique à son tour le conducteur anomal. La société est toujours en train d'examiner les résultats à l'heure actuelle et publiera un futur communiqué de presse à la fin de son examen. Cependant, les travaux de forage effectués sur la partie est du gisement ont donné des résultats significatifs, avec jusqu'à 2,21%(Cg) sur 55,85m dont 9,21% sur 7,25 m dans le trou DDH-AS22-07 ; et 5% Cg sur 33,5m dont 8,57% (Cg) sur 13,5m.

Les prochaines étapes

Sur les 830 m de carottes collectées, seuls 538 m ont été analysés à ce jour. La société va poursuivre l'analyse des échantillons supplémentaires provenant des sections non analysées, en se concentrant sur l'augmentation potentielle de la longueur des intersections et sur la préparation des futurs programmes de forage. La société prévoit également d'autres tests sur le gisement, en se concentrant sur la géophysique couvrant la zone entre la mine historique et le programme de forage récemment achevé, où de nombreux conducteurs restent non testés. Ce levé géophysique vise à mieux définir les conducteurs où une minéralisation à haute teneur pourrait se trouver. À terme, la société espère pouvoir prouver que l'ensemble des 4 km de conducteurs sont de nature graphitique, après quoi elle procédera à une estimation des ressources de la minéralisation découverte.

Le président-directeur général, Ellerton Castor, a déclaré : "Nous travaillons sur un conducteur important qui relie la zone actuellement étudiée à la mine historique d'Asbury, où une importante production commerciale de graphite a été réalisée. Le programme actuel était situé à environ 4,5 km de la mine d'Asbury et l'anomalie du conducteur relie les deux extrémités. La société estime que ces résultats préliminaires confirment son opinion selon laquelle il existe une énorme minéralisation à haute teneur entre les deux extrémités du gisement. On s'attend à ce qu'il en résulte une ressource avec une importante minéralisation de graphite continue, comme le démontrent déjà les observations dans les carottes et les tranchées que nous avons récemment réalisées."

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo, OGQ ; par David Fafard, P.Geo OGQ et par Pierre-Alexandre Pelletier, P.Geo OGQ, qui sont des personnes qualifiées selon la norme nationale 43-101, et qui ont revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

