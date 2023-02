Après plus de 80 000 téléchargements de la première saison, Alation lance la saison 2 de « Data Radicals »

French German

REDWOOD CITY, Californie, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , le chef de file des solutions de veille de données pour entreprise , a annoncé l'arrivée de la deuxième saison de son podcast, « Data Radicals ». Animé par Satyen Sangani , PDG et cofondateur d'Alation, « Data Radicals » est une émission destinée aux amateurs de technologie, données et business qui cherche à permettre aux individus et aux organisations d'utiliser les données de la meilleure façon. La deuxième saison démarre aujourd'hui avec comme invité Tim Harford , économiste comportemental mondialement reconnu, journaliste et auteur de The Undercover Economist, primé par le Financial Times. Data Radicals est disponible en ligne , ainsi que sur Apple Podcasts , Spotify , et toute autre plateforme hébergeant les podcasts.



« Data Radicals » propose des histoires audacieuses et sans compromis de pionniers de l'industrie, de professionnels chevronnés et d'universitaires faisant progresser le pouvoir des données afin de résoudre les défis mondiaux les plus urgents. Les épisodes examinent les méthodes uniques des leaders de données d'utilisation de la technologie pour raconter des histoires à partir de données, éclairer la prise de décision et stimuler l'innovation. Bien que le podcast fournisse quantité d'informations pour les leader de données, il s'adresse également aux individus simplement curieux de l'impact des données sur notre société actuelle. Satyen et ses invités offrent aux auditeurs une meilleure compréhension de l'exploitation des données pour aborder les défis tout en amenant à réfléchir différemment.

« Data Radicals a généré plus de 80 000 téléchargements lors de notre première saison et cela témoigne de l'augmentation du nombre de personnes qui construisent leurs carrières sur les données, » a commenté Satyen Sangani, présentateur de « Data Radicals ». « Nous devons ce succès à nos invités brillants et passionnés. Chacun a laissé une empreinte indélébile dans le monde des données et au-delà : ils offrent des points de vue uniques et des conseils que les auditeurs adoptent dans leurs carrières. Je suis ravi de démarrer une deuxième saison et de continuer à apprendre de quelle manière les leaders actuels exploitent les données et la réflexion scientifique pour innover, réduire les risques et générer des revenus. »

Les prochains invités de la saison 2 incluent :

Tim Harford , économiste, journaliste et diffuseur, et auteur du livre vendu à des millions d'exemplaires « The Undercover Economist » partage ses conseils pour entretenir la curiosité et motiver son auditoire à agir.

, économiste, journaliste et diffuseur, et auteur du livre vendu à des millions d'exemplaires « The Undercover Economist » partage ses conseils pour entretenir la curiosité et motiver son auditoire à agir. Paul Leonardi , président du département de gestion de la technologie, université de Californie, à Santa Barbara, examine la façon dont les leaders devraient aborder le choix de la technologie en prenant en compte l'utilisation humaine.

, président du département de gestion de la technologie, université de Californie, à Santa Barbara, examine la façon dont les leaders devraient aborder le choix de la technologie en prenant en compte l'utilisation humaine. Ben Taylor , directeur stratège IA chez Dataiku et ancien directeur stratège IA et évangéliste chez DataRobot, discute de la valeur commerciale de l'IA et du pouvoir de l'authenticité dans la narration.

, directeur stratège IA chez Dataiku et ancien directeur stratège IA et évangéliste chez DataRobot, discute de la valeur commerciale de l'IA et du pouvoir de l'authenticité dans la narration. Wendy Batchelder , SVP de la gouvernance des données mondiales et directrice des données de confiance chez Salesforce, aborde la valeur de la décentralisation dans le modern data stack.

, SVP de la gouvernance des données mondiales et directrice des données de confiance chez Salesforce, aborde la valeur de la décentralisation dans le modern data stack. Dr Jonathan Reichental , auteur de Data Governance for Dummies, évoque la manière dont la gouvernance de données peut alimenter l'innovation et la croissance.

, auteur de Data Governance for Dummies, évoque la manière dont la gouvernance de données peut alimenter l'innovation et la croissance. Dave Kellogg , cadre en résidence chez Balderton Capital, directeur de sa société de conseil, et auteur de Kellblog , discute de ce que la quête pour la culture et la veille des données signifie pour les entreprise modernes.

À la suite de l'épisode d'aujourd'hui marquant cette deuxième saison, le prochain opus de Data Radicals sera diffusé le 1er mars 2023. Si vous souhaitez intervenir en tant qu'invité dans « Data Radicals », ou si vous connaissez quelqu'un qui devrait y participer, envoyez un email à l'équipe sur dataradicals@alation.com . « Data Radicals » est alimenté par Alation, en partenariat avec Caspian Studios.

En savoir plus :

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, notamment en recherche et découverte de données, gouvernance des données, gestion des données, analyse et transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données . Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants en matière de gestion des données et des métadonnées. Plus de 450 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, notamment AbbVie, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises. L'entreprise fait également partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo et Union Grove. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com .

Contact avec les médias

Lauren Lloyd

Directrice RP

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com