HIVE Blockchain kündigt verspätete Einreichung des Zwischenabschlusses an

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSXV:HIVE) (Nasdaq: HIVE) (FSE: HBFA) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“) gibt bekannt, dass das Unternehmen aufgrund eines unvorhergesehenen Steuerbescheids, den es heute Morgen in Bezug auf eine seiner europäischen Tochtergesellschaften erhalten hat, nicht in der Lage sein wird, seinen Zwischenabschluss und den begleitenden Bericht des Managements sowie die Analyse für die drei und neun Monate, die am 31. Dezember 2022 endeten (zusammen die „Zwischenberichte“), bis zum 14. Februar 2023 einzureichen, dem Datum, an dem diese Einreichungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiervorschriften fällig sind. Die verspätete Einreichung ist darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen dadurch ausreichend Zeit hatte, die möglichen Auswirkungen dieses Bescheids auf die Zwischenberichte zu bewerten. HIVE geht davon aus, dass die Zwischenberichte am oder vor dem 28. Februar 2023 eingereicht werden.



Da wir in so vielen verschiedenen Ländern tätig sind, können wir unsere Beteiligungen diversifizieren und in stabilen Gebieten kostengünstigen Ökostrom beziehen. Es bringt jedoch auch Komplikationen bei der Berichterstattung mit sich, da jedes Land eigene Anforderungen und Verfahren für die Einreichung und Berichterstattung hat. HIVE hat in jedem Land, in dem es tätig ist, zahlreiche Tochtergesellschaften, und das Unternehmen verlangt von lokalen Wirtschaftsprüfungsfirmen und Beratern eine unabhängige Prüfung unter Einhaltung der lokalen Richtlinien. Um diese Probleme zu lösen, sucht HIVE weiterhin nach Möglichkeiten, seine Finanzprozesse zu optimieren, um die Überprüfung, das Audit und die Berichterstattung zu beschleunigen.

Als Reaktion auf die Verzögerung bei der Berichterstattung hat das Unternehmen bei der British Columbia Securities Commission einen Antrag auf Unterlassung des Handels gestellt (die „MCTO“), die dem Chief Executive Officer und dem Chief Financial Officer des Unternehmens den Handel mit Aktien des Unternehmens untersagt, bis die Zwischenberichte eingereicht worden sind und die MCTO zurückgezogen wurde. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass die Zwischenberichte am oder vor dem 21. Februar 2023 eingereicht werden und wird zu diesem Zeitpunkt eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der der Abschluss dieser Einreichung bekannt gegeben wird. Bis das Unternehmen die Zwischenberichte einreicht, wird es die Richtlinien für alternative Informationen gemäß der National Policy 12-203 – Management Cease Trade Order einhalten. Die Richtlinien sehen unter anderem vor, dass das Unternehmen alle zwei Wochen Berichte über den Stand der Dinge in Form einer Pressemitteilung herausgibt, solange die Zwischenberichte nicht eingereicht worden sind. Wird die MCTO gewährt, kann das allgemeine Anlegerpublikum während der Dauer der MCTO weiterhin mit den Aktien des Unternehmens handeln.

Wir werden die Anleger während dieses Prozesses auf dem Laufenden halten.

Informationen über HIVE Blockchain Technologies Ltd.

HIVE Blockchain Technologies Ltd. ging 2017 als erstes Kryptowährungs-Mining-Unternehmen mit einer grünen Energie- und ESG-Strategie an die Börse.

HIVE ist ein wachstumsorientierter Technologietitel in der aufstrebenden Blockchain-Branche. Als Unternehmen, dessen Aktien an einer großen Börse gehandelt werden, schlagen wir eine Brücke zwischen dem digitalen Währungs- und Blockchain-Sektor und den traditionellen Kapitalmärkten. HIVE besitzt hochmoderne, mit grüner Energie betriebene Rechenzentren in Kanada, Schweden und Island, wo wir uns bemühen, grüne Energie zu beziehen, um digitale Werte wie Bitcoin in der Cloud zu schürfen. Seit Anfang 2021 hat HIVE den größten Teil seiner ETH- und BTC-Werte aus Mining-Erträgen sicher aufbewahrt. Unsere Aktien bieten Anlegern ein Engagement in den Betriebsmargen des Mining digitaler Währungen sowie ein Bitcoin-Portfolio. Da HIVE auch „harte Vermögenswerte“ wie Rechenzentren und fortschrittliche, für mehrere Zwecke verwendbare Server besitzt, sind wir der Meinung, dass unsere Aktien Anlegern eine attraktive Möglichkeit bieten, sich im Bereich der Kryptowährungen zu engagieren.

Zukunftsgerichtete Informationen

Abgesehen von historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt, die Prüfung, den Abschluss und die Einreichung vorläufiger Unterlagen, die Beantragung und Erteilung einer MCTO, die geschäftlichen Ziele des Unternehmens und andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Handlungen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen sein Audit nicht abschließen und die Zwischenberichte nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht einreichen kann, sowie andere damit verbundene Risiken, die in der Registrierungserklärung des Unternehmens und anderen Dokumenten, die unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedar.com veröffentlicht sind, ausführlicher dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen wider. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, Zwischenberichte abzuschließen und einzureichen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden.