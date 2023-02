English Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 16.2.2023 klo 7.50



Muutoksia Marimekon johdossa – Natacha Defrance Region East -alueen myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi, lakiasianjohtaja Essi Weseri johtoryhmän jäseneksi

Natacha Defrance, 48, on nimitetty Marimekon Region East -maantieteellisen alueen myyntijohtajaksi (Senior Vice President, Sales, Region East) ja johtoryhmän jäseneksi. Samanaikaisesti lakiasianjohtaja Essi Weseri, 39, on nimetty johtoryhmän jäseneksi. Molemmat aloittavat uusissa tehtävissään 16.2.2023 ja raportoivat toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskolle.

Kauppatieteiden maisteri Natacha Defrance aloitti Marimekon palveluksessa kesäkuussa 2020 ja on työskennellyt Kiinan, Etelä-Korean ja Kaakkois-Aasian markkinoista vastaavana johtajana. Lokakuusta 2022 alkaen hän on toiminut myös Region East -maantieteellisen alueen vt. myyntijohtajana. Ennen Marimekkoon siirtymistään hän työskenteli erilaisissa vähittäismyynnin ja kansainvälisen markkinoinnin johtotehtävissä luksus- ja premiumbrändeillä erityisesti Aasiassa, esimerkiksi Lacostella, Christian Dior Couturella, Van Cleef & Arpelsilla ja Chanelilla.

”Olen iloinen, että Natacha ottaa aiempaa suuremman vetovastuun Marimekon laajentamisesta Aasian-Tyynenmeren alueella. Strategiakaudella 2023–2027 aiomme keskittyä skaalaamaan liiketoimintaamme ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Natachan laaja-alainen kokemus monikanavaisen vähittäismyynnin ja toiminnan kehittämisestä Aasiassa tukee meitä kasvumme kiihdyttämisessä tällä kansainvälisen kasvumme tärkeimmällä maantieteellisellä alueella”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo.

Aiemmin kerrotun mukaisesti Marimekon myynnin johtamismallissa yhtiön johtoryhmässä yksi henkilö vastaa Region East -maantieteellisen alueen myynnistä ja toinen Region West -alueen myynnistä. Region East -maantieteelliseen alueeseen kuuluu yhtiön markkina-alueista Aasian-Tyynenmeren alue ja Region West -alueeseen puolestaan Suomi, Skandinavia, EMEA sekä Pohjois-Amerikka. Senior Vice President, Region West Noora Laurila aloitti tehtävässään 14.9.2022.

OTM Essi Weseri tuli Marimekon palvelukseen lokakuussa 2021 ja toimii yhtiön lakiasiainjohtajana (General Counsel). Aiemmin hän on työskennellyt lakiasioiden johtotehtävissä Stora Enso Oyj:ssä, juristina Altia Oyj:ssä sekä avustavana juristina asianajotoimisto Roschierilla.

”Marimekon liiketoiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä aineettomien oikeuksien hallinnoinnin ja suojaamisen rooli ja tärkeys painottuvat entisestään, kuten myös vaatimustenmukaisuudesta huolehtiminen sääntely-ympäristön laajentuessa. Olen innoissani voidessani toivottaa Essin tervetulleeksi johtoryhmään”, Alahuhta-Kasko sanoo.

Kuvat: Natacha Defrance ja Essi Weseri

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.