Marimekko Oyj, Pörssitiedote 16.2.2023 klo 7.55

Marimekko päätti johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toisen ansaintajakson tavoitteista ja mahdollisista palkkioista

Marimekko Oyj:n hallitus on määritellyt tavoitteet ja mahdolliset palkkiot toiselle ansaintajaksolle yhtiön johdolle suunnatussa Osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2026. Kannustinjärjestelmän toiseen ansaintajaksoon kuuluu toimitusjohtaja mukaan lukien 11 henkeä. Osakepalkkiojärjestelmän 2022–2026 tarkoituksena on jatkaa edelleen johdon intressien yhtenäistämistä osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi. Osallistujien mahdollinen palkkio järjestelmän kummaltakin ansaintajaksolta perustuu osakkeenomistajan kokonaistuottoon (TSR) eli Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon ansaintajakson päättyessä osingot mukaan luettuina. Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy TSR-kriteerille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Hallitus on päättänyt, että jos toiselle ansaintajaksolle 1.1.2023–30.6.2026 asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, sen perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 290 148 Marimekko Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä, ensisijaisesti puoliksi yhtiön osakkeina ja puoliksi rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Toisen ansaintajakson mahdolliset palkkiot maksetaan viimeistään syyskuun 2026 loppuun mennessä. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilö on maksuhetkellä yhtiön palveluksessa. Järjestelmän perusteella ansaittuja palkkiomääriä leikataan, jos hallituksen maksettavalle palkkiolle asettama maksimiraja ylitetään. Osakkeina maksettavaan osuuteen liittyy kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus.

Marimekon hallitus päätti Osakepalkkiojärjestelmästä 2022–2026 jatkaakseen yhtiön johdon pitkän aikavälin osakepohjaista kannustamista. Yhtiön johtoryhmälle suunnatun kannustinjärjestelmän tärkeimmät ehdot julkistettiin pörssitiedotteella 15.2.2022. Osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2026 on kaksi ansaintajaksoa: 1.1.2022–30.6.2025 ja 1.1.2023–30.6.2026. Marimekko kertoi tänään hallituksen nimittäneen kaksi uutta jäsentä yhtiön johtoryhmään. Samalla hallitus päätti laajentaa johtoryhmälle suunnattua kannustinjärjestelmää niin, että myös ensimmäiselle ansaintajaksolle kuuluu nyt toimitusjohtaja mukaan lukien 11 henkeä ja mikäli ensimmäiselle ansaintajaksolle 1.1.2022–30.6.2025 asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, sen perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 172 706 Marimekko Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

