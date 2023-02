English Finnish

EEZY OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 16.2.2023 KLO 8.00

Eezy Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2022: Liikevaihdon kasvu hidastui

Loka–joulukuu 2022

Liikevaihto oli 62,2 milj. euroa (60,5 milj. euroa loka–joulukuussa 2021).

Liikevaihto kasvoi 3 %.

Käyttökate oli 4,6 milj. euroa (5,3).

Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (3,2) ja oli 4,3 % liikevaihdosta (5,2 %).

Sairauspoissaolojen tulosvaikutus oli -0,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Tulokseen sisältyy muutosneuvotteluihin ja toimitusjohtajan vaihtumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia 0,7 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,08) osakkeelta.





Tammi–joulukuu 2022

Liikevaihto oli 247,6 milj. euroa (203,3 milj. euroa tammi–joulukuussa 2021).

Liikevaihto kasvoi 22 %.

Käyttökate oli 18,2 milj. euroa (19,5*).

Liikevoitto oli 10,0 milj. euroa (11,8*) ja oli 4,0 % liikevaihdosta (5,8 %).

Sairauspoissaolot ovat rasittaneet tulosta 2,6 milj. euroa vertailukautta enemmän.

Tulokseen sisältyy yrityskauppoihin, muutosneuvotteluihin ja toimitusjohtajan vaihtumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia 1,0 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,31) osakkeelta.





*) 1–12/2021 käyttökate ja liikevoitto sisälsivät yht. 2,7 milj. euroa kertaluonteista tuottoa (koronatuki 1,0 milj. euroa, ALV-palautus 1,7 milj. euroa).

Osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,15 euroa/osake osinkoa, josta 0,10 euroa maksetaan huhtikuussa ja 0,05 euroa lokakuussa.

Näkymät vuodelle 2023

Eezy odottaa liikevaihdon olevan noin 250 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentin kasvavan vuonna 2023.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021 Liikevaihto 62,2 60,5 247,6 203,3 Käyttökate 4,6 5,3 18,2 19,5 Käyttökateprosentti, % 7,5 % 8,7 % 7,4 % 9,6 % Liikevoitto 2,7 3,2 10,0 11,8 Liikevoittoprosentti, % 4,3 % 5,2 % 4,0 % 5,8 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,08 0,08 0,29 0,31 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,08 0,08 0,28 0,30 Nettovelka / käyttökate - - 2,9 x 2,4 x Ketjuliikevaihto 86,4 89,7 351,6 305,5

Vt. toimitusjohtaja Pasi Papunen:

Vahva panostus tulevaisuuden rakentamiseen ja kannattavuuden parantamiseen

”Tärkeiden toimialojemme suhdanneodotukset ja kuluttajaluottamus olivat viimeisellä neljänneksellä laskevia. Viimeisellä neljänneksellä saavutimme kuitenkin 3 % kasvun ja liikevaihtoa kertyi 62 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa eli 4,3% liikevaihdosta. Pääliiketoimintamme kannaltamme myönteistä on, että markkinoilla on edelleen pula osaavasta työvoimasta. Asiakkaillamme on tiukentuneessa markkinatilanteessa myös suurempi tarve tiedolla johtamiseen, onnistuneisiin rekrytointeihin sekä selkeisiin strategioihin ja konsepteihin, mikä auttaa asiantuntijapalvelumme menestystä.

Vuonna 2022 liikevaihtomme nousi 248 miljoonaan euroon kasvun ollessa 22 prosenttia. Viime vuoden liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa eli 4,0 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta rasittivat selvästi edellistä vuotta korkeammat sairauspoissaolojen kustannukset, jotka heikensivät tulosta noin 2,6 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Haasteisiin on tartuttu

Viime vuoden suurimpia haasteita meille olivatkin sairauspoissaolot, henkilöstön vaihtuvuus ja muutamat heikosti kannattavat liiketoimintayksiköt. Olemme analysoineet nämä tekijät ja tehneet toimenpideohjelmat niiden korjaamiseksi.

Vuoden 2022 loppupuolella sopeutimme organisaatiotamme kohti hitaamman talouskasvun olosuhteita. Uudistimme myyntiorganisaatiomme siirtymällä toimialakohtaisesta organisaatiosta aluekohtaiseen organisaatioon. Näin voimme auttaa asiakkaitamme kaikkialla Suomessa tehokkaammin löytämään osaavia työntekijöitä sekä matalasuhdanteessa että jälleen nopean talouskasvun aikana.

Palvelutarjontaa on monipuolistettu

Olemme strategiamme mukaisesti rakentaneet uusia liiketoiminta-alueita menestyäksemme hyvin erilaisissa suhdannetilanteissa. Näitä päätöksiä ovat olleet mm. apteekkien ja lääkärien henkilöstöpalvelut, jotka ovat vähentäneet pääliiketoimintamme henkilöstöpalveluiden syklisyyttä. Panostukset asiantuntijapalveluiden kehittämiseen on kasvattanut niiden liikevaihtoa merkittävästi. Etenkin julkissektorille tarjottavat työllisyyspalvelut olivat vahvassa kasvussa, kuten myös Eezy Flown henkilöstökokemuksen tutkimustuotteet ja konsultointi. Eezy Kevytyrittäjät -liiketoiminnan kehitys jatkui linjakkaana. Yritysostoissa keskityimme liiketoimintaamme monipuolistaviin sekä merkittävää lisäarvoa tuottaviin kohteisiin, joita olivat Farenta, Siqni ja Leidenschaft.

Monipuolinen asiakaskuntamme sekä pienentää riippuvuuttamme yksittäisistä asiakkaista että mahdollistaa työntekijöidemme kohdentamisen asiakkaille, joilla edelleen menee hyvin.

Franchise-liiketoiminta on tärkeä osa liiketoimintaamme ja tehokas malli toimia valtakunnallisesti, lähellä asiakkaitamme, niin yrityksiä kuin työntekijöitäkin. Eezy valittiin syksyllä Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi franchising-ketjuksi, mistä olemme hyvin ylpeitä.

Tehokkuutta organisaatio- ja toimintamalleihin

Tulevaisuuden menestystä rakensimme panostamalla vahvasti sekä organisaatio- ja toimintamallimme että uuden teknologian kehittämiseen niin henkilöstöpalveluissa kuin asiantuntijaliiketoiminnoissa. Aloitimme vuoden aikana mm. tietojärjestelmäuudistuksen, joka digitalisoi henkilöstövuokrausliiketoimintaamme sekä kasvattaa sen automaatiota ja skaalautuvuutta. Kehitystyön avulla parannamme asiakaskokemusta niin yritys- kuin työntekijäasiakkaidemme näkökulmasta. Tavoitteenamme on järjestelmämme vaiheittainen käyttöönotto syksystä 2023 alkaen.

Keskitymme kannattavuuden parantamiseen

Vuoden 2023 selkeä ykköstavoite on kannattavuuden parantaminen. Keskitymme aktiiviseen myyntityöhön, henkilöstön osaamisen ja tuottavuuden kasvattamiseen sekä järkevään rahan käyttöön. Fokuksemme on nykyisen liiketoiminnan kehittämisessä, unohtamatta kuitenkaan mahdollisia yritysostoja.

Sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa pystymme nostamaan liikevoittoprosenttiamme vuoden 2023 aikana. Hallituksen esittämä 0,15 euron osakekohtainen osinko heijastaa luottamusta yhtiön hyvään tulevaisuuteen."





