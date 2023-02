English French Dutch

Kinepolis ziet omzet en winstgevendheid sterk herstellen in 2022

Gereglementeerd bericht

16 februari 2023, 7u00

2022 luidde het eerste jaar van herstel in na een pandemie die bioscopen meer dan twee jaar lang in de ban hield. Ook in het eerste kwartaal van 2022 werd Kinepolis nog geconfronteerd met beperkende maatregelen en in sommige landen zelfs sluitingen.

Niettemin ontving Kinepolis in 2022 70,7% meer bezoekers dan in (het door Covid sterk gehinderde) 2021, waarmee 87,7% meer omzet werd gegenereerd. De bezoekersaantallen herstelden zich tot 72,7% van het pre-Covid niveau (2019), waarmee 90,6% van de omzet uit 2019 werd gehaald. De strategie om verder in te zetten op beleving blijft daarbij zeer lonend. De opbrengsten per bezoeker waren nooit hoger.

Ondanks een aantal spectaculaire kassuccessen zoals ‘Top Gun: Maverick’ en ‘Avatar: The Way of Water’, bleef het aantal filmreleases uit Hollywood nog eerder beperkt in 2022. De pandemiesituatie in China zette Hollywood er toe aan films maximaal uit te stellen naar 2023 en 2024.

De stabilisering van die situatie, een globale heropstart van (bioscoop)filmproductie in 2022 en de hernieuwde focus van studio’s op het bioscoopmodel belooft een verdere aangroei van het internationaal filmaanbod en de bezoekersaantallen in de komende jaren.

Tegen die achtergrond won Kinepolis toch fors aan winstgevendheid en financiële kracht in 2022, onder meer dankzij de inzet op een verdere premiumisatie van haar productaanbod en de succesvolle uitvoering van haar Entrepreneurship plan. Kinepolis zette ook eerste stappen in de verdere uitvoering van haar expansiestrategie met een aantal interessante overnames.

Als teken van vertrouwen in de toekomst zal aan de Algemene Vergadering ook een dividendbetaling worden voorgesteld, weliswaar gebaseerd op een lagere pay-out ratio dan gehanteerd in het verleden in afwachting van een verdere opbouw van de financiële soliditeit van het bedrijf.

Belangrijke realisaties in 2022

Volledige implementatie van het ‘Entrepreneurship 2022’ plan, als belangrijke hefboom voor de EBITDA-ontwikkeling in 2022



Opening Kinepolis Metz Amphithéâtre (FR)



Overname van bioscopen in Barcelona, Marbella (ES) en Amnéville (FR)



Uitrol Kinepolis-concepten in Canada en de VS (Premiere Seats, Laser ULTRA, VIP Seats)



Transitie naar laserprojectie: 220 installaties in 2022





Kerncijfers 2022

De totale opbrengsten bedroegen € 499,9 miljoen, een stijging met 87,7% ten opzichte van 2021 of 90,6% van de omzet die Kinepolis haalde in 2019 (een recordjaar).



bedroegen € 499,9 miljoen, een stijging met 87,7% ten opzichte van 2021 of 90,6% van de omzet die Kinepolis haalde in 2019 (een recordjaar). De opbrengsten per bezoeker bleven hoog en stegen ten opzichte van 2021.



bleven hoog en stegen ten opzichte van 2021. Kinepolis ontving in 2022 29,3 miljoen bezoekers , een stijging van 70,7% ten opzichte van 2021. Deze bezoekersaantallen vertegenwoordigen 72,7% van de bezoekers in 2019.



, een stijging van 70,7% ten opzichte van 2021. Deze bezoekersaantallen vertegenwoordigen 72,7% van de bezoekers in 2019. Het operationeel resultaat aangepast voor huur ( EBITDAL ) bedroeg € 114,0 miljoen (ten opzichte van € 38,5 miljoen eind 2021). De EBITDAL per bezoeker steeg naar haar hoogste niveau ooit, van € 2,24 naar € 3,89.



) bedroeg € 114,0 miljoen (ten opzichte van € 38,5 miljoen eind 2021). De EBITDAL per bezoeker steeg naar haar hoogste niveau ooit, van € 2,24 naar € 3,89. De netto winst bedroeg € 27,5 miljoen.



bedroeg € 27,5 miljoen. De vrije kasstroom bedroeg € 70,1 miljoen over het volledige jaar, versus € 48,9 miljoen in 2021.



bedroeg € 70,1 miljoen over het volledige jaar, versus € 48,9 miljoen in 2021. De netto financiële schuld , exclusief leaseverplichtingen, daalde van € 474,5 miljoen eind 2021 naar € 423,5 miljoen eind 2022.



, exclusief leaseverplichtingen, daalde van € 474,5 miljoen eind 2021 naar € 423,5 miljoen eind 2022. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering een bruto dividend van € 0,26 per aandeel voorstellen. Dit stemt overeen met een pay-out ratio van 25% in afwachting van een verder herstel van de solvabiliteit van de Groep en schuldafbouw.





Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2022:

“Ik ben bijzonder trots op de omzet en het resultaat dat we hebben gerealiseerd met deze bezoekersaantallen. We zijn enthousiast over wat Hollywood onderneemt inzake haar theatrical releasekalender voor de komende jaren, te meer als we kijken naar het succes van lokale films en Hollywood blockbusters in het afgelopen jaar.

De stappen die we hebben genomen door in te zetten op beleving, in combinatie met ons Entrepreneurship plan, hebben ervoor gezorgd dat Kinepolis vanuit financieel oogpunt één van de sterkste spelers is geworden in de industrie. Dit geeft ons niet alleen de middelen om talrijke nieuwe ideeën en concepten uit te rollen, voor een nog grotere klantbeleving, maar ook verder in te zetten op onze expansiestrategie.”

Rapport jaarresultaten 2022 in bijlage.

