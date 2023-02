English Finnish

MARIMEKON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022: Marimekon liikevaihto neljännellä neljänneksellä ylsi vertailukauden tasolle ja liikevoittomarginaali oli hyvällä tasolla erittäin vahvasta vertailukaudesta ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona, ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Neljäs vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 1 prosentin ja oli 48,4 miljoonaa euroa (48,1). Liikevaihtoa nostivat erityisesti vähittäismyynnin kasvu Suomessa mutta myös kansainvälisen tukkumyynnin nousu. Liikevaihtoa puolestaan heikensi Suomen tukkumyynnin lasku.

Liikevaihto Suomessa heikkeni 2 prosenttia, kun heikentynyt yleinen kulutuskysyntä laski kotimaan tukkumyyntiä. Lisäksi tukkumyyntiä Suomessa alensivat osaltaan vertailukautta pienemmät kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia.

Liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (7,6). Liikevoittoon sisältyi 0,1 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa (7,6) eli 14,3 prosenttia liikevaihdosta (15,8).

Liikevoittoa heikensivät erityisesti korkeammat kiinteät kustannukset mutta myös suhteellisen myyntikatteen aleneminen. Liikevoittoa puolestaan tukivat vertailukautta alemmat poistot.

Vuosi 2022 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja oli 166,5 miljoonaa euroa (152,2). Sekä vähittäismyynnin hyvä kehitys Suomessa että kansainvälisen myynnin kasvu nostivat liikevaihtoa. Liikevaihtoa puolestaan heikensi lasku Suomen tukkumyynnissä. Lasku johtui pääosin vertailuvuotta merkittävästi pienemmistä kertaluonteisista kampanjatoimituksista. Suomessa liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja kansainvälinen myynti nousi 14 prosenttia.

Liikevoitto oli 30,2 miljoonaa euroa (31,2). Liikevoittoon sisältyi 0,1 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 30,4 miljoonaa euroa (31,2) eli 18,2 prosenttia liikevaihdosta (20,5). Liikevoittoa laski pääosin kiinteiden kulujen nousu mutta myös suhteellisen myyntikatteen aleneminen. Liikevoittoa puolestaan tuki erityisesti liikevaihdon nousu mutta myös vertailuvuotta alemmat poistot.

Hallituksen osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 17.4.2023 ja osingon maksupäiväksi 24.4.2023.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2023

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2023 kasvavan edellisvuodesta (2022: 166,5 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2022: 18,2 prosenttia). Vuoden 2023 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöstiedotteen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.



Avainluvut

(Milj. euroa)

10–12/

2022 10–12/

2021 Muutos,

% 1–12/

2022 1–12/

2021 Muutos,

% Liikevaihto 48,4 48,1 1 166,5 152,2 9 Kansainvälinen myynti 18,4 17,4 5 68,3 59,9 14 osuus liikevaihdosta, % 38 36 41 39 Käyttökate (EBITDA) 9,2 10,6 -13 39,9 43,1 -8 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 9,3 10,6 -12 40,0 43,1 -7 Liikevoitto 6,8 7,6 -11 30,2 31,2 -3 Liikevoittomarginaali, % 14,0 15,8 18,2 20,5 Vertailukelpoinen liikevoitto 6,9 7,6 -9 30,4 31,2 -3 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 14,3 15,8 18,2 20,5 Kauden tulos 4,0 5,9 -31 22,7 24,4 -7 Tulos/osake, euroa * 0,10 0,14 -31 0,56 0,60 -7 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa * 0,10 0,14 -29 0,56 0,60 -7 Liiketoiminnan rahavirta 11,7 17,8 -34 20,1 35,9 -44 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 31,5 33,0 Omavaraisuusaste, % 49,2 53,3 Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) 0,03 -0,64 Bruttoinvestoinnit 0,2 0,0 1,0 0,2 Henkilöstö kauden lopussa 459 409 12 joista Suomen ulkopuolella 76 69 10 Brändimyynti 1 83,7 128,3 -35 382,3 375,6 2 josta Suomen ulkopuolella 45,4 85,5 -47 251,9 247,6 2 kansainvälisen myynnin osuus, % 54 67 66 66 Myymälöiden lukumäärä 153 152 1



* Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu ja vertailukauden luvut on oikaistu osakkeiden uuden kokonaismäärän mukaan maksuttoman osakeannin (ns. split) jälkeen 12.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

1 Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Brändimyyntikertoimia on tarkennettu vuoden 2021 alusta ja vertailuvuoden luvut on päivitetty samoilla tarkennetuilla kertoimilla. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Erittäin vahvasta vertailukaudesta ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihtomme ylsi neljännellä neljänneksellä viime vuoden tasolle liikevoittomarginaalimme pysyessä hyvällä tasolla.

Liikevaihtomme vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä nousi yhden prosentin, vaikka jo vertailukausi oli ennätyksellisen vahva. Liikevaihto oli 48,4 miljoonaa euroa (48,1), kun erityisesti vähittäismyynti Suomessa mutta myös kansainvälinen tukkumyynti kehittyivät hyvin. Markkinatilanne kehittyi haastavammaksi vuoden neljännellä neljänneksellä erityisesti Suomessa, jossa kuitenkin vähittäismyynnin hyvä kehitys kertoo brändimme vetovoimasta. Globaalisti monikanavainen vähittäismyyntimme kasvoi 13 prosenttia. Vaikka kansainvälinen tukkumyynti kasvoi selvästi, tukkumyynti yhteensä laski 10 prosenttia, sillä heikentynyt yleinen kulutuskysyntä sekä vertailukautta pienemmät kertaluonteiset kampanjatoimitukset pienensivät kotimaan tukkumyyntiä. Tukkumyynnin lasku heikensi liikevaihtoa Suomessa kaksi prosenttia. Kansainvälinen liikevaihtomme kasvoi viisi prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoittomme vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 6,9 miljoonaa euroa (7,6) eli 14,3 prosenttia liikevaihdosta (15,8). Liiketulokseemme katsauskaudella vaikuttivat odotetusti erityisesti korkeammat kiinteät kustannukset, kuten vähittäismyynnin kasvun mahdollistaneet myymälöiden nousseet henkilöstökulut sekä panostukset markkinointiin ja digitaaliseen kehitykseen.

Viimeisellä vuosineljänneksellä jatkoimme kansainvälisen myymäläverkostomme vahvistamista, sillä digitalisoituneessakin maailmassa myymälöillä on tärkeä rooli paitsi jakelukanavina myös brändikulttuurin sydäminä, jotka rakentavat tunnettuutta, syventävät asiakaskokemusta ja tukevat myyntiä myös muissa kanavissa. Avasimme uuden, kokemuksellisen myymälän New Yorkiin. Myymälä sijaitsee SoHon alueella, joka tunnetaan yhtenä kaupungin keskeisimmistä ostosalueista ja kansainvälisten muoti- ja designbrändien keskittymänä. Pohjois-Amerikka on yksi Marimekon päämarkkina-alueista, ja lähestymme markkina-alueita avainkaupunkien kautta. New York on yksi globaalin muotimaailman tärkeimmistä kaupungeista, jonka vaikutus bränditunnettuuden ja positioinnin rakentamisessa ulottuu myös Eurooppaan ja Aasiaan. Lisäksi Shenzhenissä Kiinassa ja Bangkokissa Thaimaassa avattiin uudet Marimekko-myymälät ja Hongkongissa verkkokauppa. Pop-up-myymälät puolestaan ilahduttivat asiakkaita Hangzhoussa Kiinassa, Montrealissa Kanadassa sekä Taichungissa Taiwanissa.

Koko vuonna 2022 liikevaihtomme nousi yhdeksän prosenttia ja oli 166,5 miljoonaa euroa (152,2). Suomessa kasvua oli kuusi prosenttia ja kansainvälinen myynti nousi 14 prosenttia. Panostimme vuoden aikana pitkän aikavälin kansainvälisen kasvumme edellytyksiin, mikä näkyi esimerkiksi kohonneina henkilöstö-, IT- ja markkinointikuluina. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 30,4 miljoonaa euroa (31,2) eli 18,2 prosenttia liikevaihdosta (20,5).

Yleinen kustannusinflaatio ja korkojen nousu, energiakriisi, globaalit toimitusketjujen häiriöt ja kuluttajaluottamuksen vajoaminen erityisesti Suomessa ovat lisänneet epävarmuuksia toimintaympäristössä. Haasteista huolimatta otimme vuonna 2022 rohkeita ja tuloksellisia askeleita kasvustrategiamme toteuttamisessa tuodaksemme iloa ja voimaannuttaaksemme yhä useampia ihmisiä ympäri maailmaa kuvioillamme ja väreillämme. Onnistumisestamme haluan kiittää sydämellisesti kaikkia marimekkolaisia ja kumppaneitamme ympäri maailman: tiiminä olemme ketterästi löytäneet ratkaisut muuttuviin tilanteisiin ja samaan aikaan pitkäjänteisesti kehittäneet ja uudistaneet Marimekkoa.

Terävöitetyn luovan visiomme ansiosta brändimme ja mallistomme haluttavuus on entisestään vahvistunut, ja erilaisia hintapisteitä sisältävä lifestyle-valikoimamme palvelee asiakkaita myös hintasensitiivisemmässä toimintaympäristössä. Kiinnostus Marimekkoa kohtaan kasvaa kansainvälisesti, ja vuoden aikana lanseeratut näyttävät, rajoitetun ajan saatavilla olleet brändiyhteistyömallistot esimerkiksi adidaksen kanssa ovat tuoneet Marimekon myös yhä uusien ihmisten tietoisuuteen ja ulottuville. Kehitämme määrätietoisesti tuotteidemme ja toimintatapojemme vastuullisuutta, ja sitoutumisemme Science Based Targets -aloitteeseen nostaa tavoitetasoamme entisestään. Inspiroivat myymälämme ja luovat vähittäiskauppakonseptimme ovat laajentaneet Marimekko-ilmiötä päämarkkinoillamme ja erityisesti Aasiassa. Lisäksi jatkuva työmme digitaalisen ja monikanavaisen liiketoiminnan vahvistamiseksi näkyy kilpailukyvyssämme, ja alamme tutkia yhä laajemmin datan ja teknologian tuomia mahdollisuuksia tehokkuutemme ja asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Viime vuosien aikana olemme löytäneet menestysreseptin ainekset puhutellaksemme entistä laajempaa globaalia asiakaskuntaa merkityksellisellä, Marimekon alkuperäiselle DNA:lle uskollisella ja samalla tulevaisuuteen luotsaavalla tavalla. Vuoden alusta alkaneella strategiakaudellamme 2023–2027 keskitymmekin skaalaamaan liiketoimintaamme ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla tätä menestysreseptiämme edelleen kehittämällä ja vahvistamalla. Me Marimekossa uskomme, että tulevaisuuden voittajabrändit ja -yhtiöt määritetään haastavissa markkinatilanteissa. Kannattavana yhtiönä meillä on mahdollisuus tehdä pitkän aikavälin kasvua varten tarvittavia panostuksia heikommasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Jatkamme päättäväisesti Marimekon tulevaisuuden rakentamista haastaen muoti- ja designmaailmaa voimaannuttavalla optimismilla, kuviotaiteella sekä ajattomalla ja kestävällä designilla.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2023

Maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät kuten taloudellisen taantuman riski, yleinen kustannusinflaatio, korkojen nousu ja energiakriisi sekä geopoliittiset jännitteet vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja käyttäytymiseen ja voivat näin vaikuttaa Marimekon liiketoimintaan vuonna 2023 erityisesti tärkeällä kotimarkkinalla Suomessa. Koronaviruspandemiatilanne etenkin rajoituksia vasta purkaneessa Kiinassa sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa voivat aiheuttaa tuotanto- ja logistiikkaketjuihin merkittäviäkin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti toimitusviiveiden ja kasvavien kustannusten kautta yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2023 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan vuonna 2023, samoin kuin koko kansainvälisen liikevaihdon. Vuonna 2023 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Vuonna 2023 Marimekon liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ennakoidaan kuitenkin jäävän vertailukaudesta kotimaan tukkumyynnin alkuvuoden heikommista näkymistä ja alemmista lisenssituotoista johtuen. Lisäksi ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa vuonna 2022 nostivat vuoden 2021 viimeiseltä vuosineljännekseltä osin vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle siirtyneet tukkutoimitukset Aasian-Tyynenmeren alueella. Lisenssituottojen koko vuodelta 2023 arvioidaan jäävän vuoden 2022 ennätystasosta.

Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon edelleen vuonna 2023. Marimekon alalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta tarkoittaa, että muutokset kustannuksissa vaikuttavat yhtiöön viiveellä. Pandemiatilanteessa osin entisestään aikaistunut varhainen sitoutuminen heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida kysynnän sekä kuluttajakäyttäytymisen nopeisiin muutoksiin nostaen myös varastojen hallintaan liittyviä riskejä. Myös kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset lisäävät varastoriskejä. Marimekko työskentelee aktiivisesti vähentääkseen tuotanto- ja logistiikkaketjujen häiriöiden ja nousseiden kustannuksien negatiivisia vaikutuksia sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on strategiakaudella 2023–2027 skaalata kasvuaan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2023 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2022: 9,2 miljoonaa).

Yhtiö seuraa tarkasti yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä Venäjän hyökkäyssodan ja koronaviruspandemian vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

