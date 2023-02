Valneva publie son chiffre d’affaires et sa trésorerie pour l’exercice 2022 et fournit de premières indications pour l’exercice 2023

English French

Chiffre d’affaires total de €361,3 millions en 2022, excédant les prévisions précédemment communiquées de €340 millions à €360 millions1 (contre €348,1 millions en 2021)



Soutenu par des ventes de produits de €114,8 millions (soit une augmentation de 82,3% par rapport à 2021), dont €85,2 millions de ventes de vaccins des voyageurs et €29,6 millions de ventes de vaccins contre la COVID-19

€246.5 millions d’Autres Revenus, provenant principalement de la reconnaissance de certains revenus liés aux précédents contrats de fourniture de vaccins contre la COVID-19

Forte position de trésorerie de €289,4 millions au 31 décembre 2022

Plus de €190 millions de capitaux levés : €102,9 millions de produit brut provenant d'une offre globale sursouscrite 2 dans un environnement économique difficile €90,5 millions ($95 millions) investis dans Valneva par Pfizer dans le cadre d’un accord de souscription d’actions

La position inclut le tirage de $40 millions dans le cadre du contrat de prêt conclu avec Deerfield et OrbiMed3

Perspectives financières pour l’exercice 2023

€130 millions à €150 millions de ventes de produits, y compris des ventes marginales de vaccins contre la COVID-19 dans le cadre d'un accord de fourniture existant avec le Royaume de Bahreïn





Saint-Herblain (France), 16 février 2023 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA) société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa trésorerie pour l’exercice 2022 et donné de premières indications sur le chiffre d’affaires attendu pour l’exercice 2023. La Société publiera le 23 mars 2023 ses états financiers consolidés et audités pour l’exercice 2022.

Peter Bühler, directeur financier de Valneva, a indiqué, « En 2022, Valneva a réussi à déployer les objectifs stratégiques clés qu’elle s’était fixé malgré un environnement économique difficile. Après des succès cliniques et réglementaires, nous avons procédé à une décroissance accélérée de nos activités liées à la COVID-19 et nous nous sommes concentrés sur nos principaux programmes. Nous avons réactivé la production de nos vaccins commerciaux pour tirer parti de la reprise de l'industrie du voyage. Nous avons également réussi à renforcer notre trésorerie et notre base actionnariale en attirant des investisseurs majeurs et en maintenant le soutien de nos actionnaires existants. Avec près de €290 millions en trésorerie, nous avons abordé 2023 en bonne position pour soutenir la croissance commerciale que nous attendons ainsi que nos programmes de R&D. »

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires total de Valneva sur l’exercice 2022 était de €361,3 millions contre €348,1 millions en 2021, soit une hausse de 3,8%.

Les ventes de produits ont atteint €114,8 millions en 2022, contre €63,0 millions en 2021, soit une hausse de 82,3%. Cette augmentation est due à la reprise continue du marché des voyageurs qui a été plus rapide qu’anticipée (€85,2 millions contre des prévisions de €70 à €80 millions), ainsi qu’aux ventes du vaccin contre la COVID-19 en Europe et au Royaume de Bahreïn (€29,6 millions). A taux de change constant, les ventes de produits ont augmenté de 66,7% en 2022 par rapport à 2021.

Les ventes d'IXIARO®/JESPECT® ont atteint €41,3 millions en 2022 contre €45,1 millions en 2021, une baisse de 8,4% (18,6% à taux de change constant), en raison de la diminution des ventes au Département de la Défense des États-Unis (DoD). Cette baisse a été partiellement compensée par le marché privé des voyageurs qui a montré une reprise significative avec des ventes d'IXIARO®/JESPECT® atteignant €28,8 millions sur ce marché en 2022 contre €7,1 millions en 2021.

Les ventes de DUKORAL® étaient de €17,3 millions en 2022 contre €2,4 millions en 2021, bénéficiant également de la reprise significative du marché privé des voyageurs.

Le chiffre d’affaires provenant de la distribution de produits de tiers a atteint €26,5 millions en 2022 contre €15,4 millions en 2021, soit une hausse de 72,1%.

Le chiffre d’affaires des Autres Revenus, qui comprend notamment celui des collaborations, licences et services, était de €246,5 millions en 2022 contre €285,1 millions en 2021. Ce chiffre d’affaires provenait principalement de la reconnaissance des revenus liés aux précédents contrats de fourniture de vaccins contre la COVID-19.

Liquidités

La trésorerie du Groupe était de €289,4 millions au 31 décembre 2022 contre €346,7 millions au 31 décembre 2021, et incluait €102,9 millions de produit brut provenant de l’offre globale sursouscrite réalisée en octobre 2022, €90,5 millions ($95 millions) provenant d'une prise de participation de Pfizer réalisée en juin 2022, ainsi que du tirage de $40 millions dans le cadre du contrat de prêt signé avec Deerfield & OrbiMed.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Valneva a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser trois vaccins et pour faire rapidement progresser ses candidats vaccins en développement clinique, notamment ceux contre le virus du chikungunya et la maladie de Lyme.





Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris, sans limitation, des déclarations concernant le chiffre d’affaires total et les ventes de produits attendus pour l’exercice 2023. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “« estime »” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants et l'impact de la pandémie de COVID-19, ainsi que d'autres risques identifiés dans les documents déposés par Valneva auprès de l'Autorité des Marchés Financiers française et de la U.S. Securities & Exchange Commission, la survenance de l'un d'entre eux pourrait nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

