RÉSULTATS ANNUELS 2022

RÉSULTATS ANNUELS 2022 D’UMICORE : PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE RÉSILIENTE DANS UN MARCHÉ VOLATIL





POINTS CLES

Revenus 1 de € 4,2 milliards (+10%)

(+10%) EBITDA ajusté de € 1.151 millions (-8%) et marge d’EBITDA ajusté de 27,3% (contre 32,5% en 2021)

(-8%) et marge d’EBITDA ajusté de 27,3% (contre 32,5% en 2021) EBIT ajusté de € 865 millions (-11%)

(-11%) Ajustements à l’EBIT de - € 32 millions

- millions Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 19,2% (comparé à 22,2% en 2021)

(comparé à 22,2% en 2021) Bénéfice net ajusté (part du Groupe) de € 593 millions et bénéfice par action ajusté de € 2,47

et bénéfice par action ajusté de € 2,47 Flux de trésorerie opérationnel de € 835 millions

(vs € 1.405 millions en 2021); flux de trésorerie opérationnel disponible de € 344 millions (vs € 989 millions en 2021)

de (vs € 1.405 millions en 2021); de (vs € 989 millions en 2021) Les dépenses d’investissement s’élèvent à € 470 millions (vs € 389 millions en 2021)

(vs € 389 millions en 2021) Dette nette de € 1.104 millions , en baisse par rapport à € 960 millions à fin 2021. Cela correspond à un rapport dette nette/EBITDA ajusté les 12 derniers mois de 0,96x.

, en baisse par rapport à € 960 millions à fin 2021. Cela correspond à un Proposition d’un dividende annuel brut pour 2022 de € 0,80 dont € 0,55 à verser en mai 2023, un acompte sur dividende de € 0,25 ayant déjà été versé en août 2022.





Umicore a enregistré une solide performance en 2022 dans un contexte de fortes perturbations du marché, d’inflation des coûts et de volatilité des prix des métaux précieux. Les revenus du Groupe1 pour l’année s’élèvent à € 4,2 milliards, en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente, grâce à de solides performances opérationnelles, des volumes et des prix plus élevés. L’EBITDA ajusté s’élève à € 1.151 millions, soit une baisse de 8 % par rapport au niveau record atteint en 2021. Cette diminution reflète l’augmentation des dépenses pour l’innovation et la préparation de la croissance, l’inflation des coûts2 et les niveaux de prix moins favorables des métaux précieux3. Le flux de trésorerie opérationnel disponible est resté élevé, à € 344 millions, malgré l'augmentation des besoins en fonds de roulement. Ceci est principalement lié au prix record du lithium, et l'augmentation des dépenses d'investissement. La dette financière nette a légèrement augmenté et s’élève à € 1,1 milliard, résultant en un ratio de levier financier de 0,96x l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois.

Les revenus et les bénéfices de Catalysis ont atteint des niveaux record. Automotive Catalysts a surpassé le marché automobile mondial, grâce à un mix de plateformes et de clients favorable dans les applications pour véhicules légers, ainsi qu’à des gains de parts de marché. L’excellence opérationnelle et la capacité de répercussion de l’inflation des coûts ont permis d’atteindre un EBITDA ajusté record de € 419 millions.

Les revenus et les bénéfices de Energy & Surface Technologies ont augmenté de manière substantielle, atteignant un EBITDA ajusté de € 290 millions. Cobalt & Specialty Materials a bénéficié d'une demande exceptionnellement forte et d'un environnement favorable aux prix du cobalt et du nickel au cours du premier semestre, avant une normalisation attendue au second semestre. La performance plus élevée de Rechargeable Battery Materials inclut une exposition favorable à l'augmentation du prix du lithium. Comme prévu et annoncé précédemment, les volumes de vente de matériaux actifs pour cathodes sont restés faibles.

Recycling a réalisé une nouvelle excellente performance opérationnelle, avec des revenus en ligne avec le niveau atteint en 2021. La business unit Precious Metals Refining a bénéficié de volumes solides et d'un environnement d'approvisionnement globalement favorable. Une contribution légèrement inférieure de l'activité de trading dans Precious Metals Management a été compensée par des revenus plus élevés dans la business unit Jewelry & Industrial Metals. L'EBITDA ajusté s'est élevé à € 532 millions, en dessous du niveau de 2021 en raison de l'inflation des coûts et des niveaux de prix des métaux précieux moins favorables par rapport à 2021.

L'année 2022 marque également l'introduction de la stratégie "2030 RISE" d'Umicore, visant à assurer une croissance significative et créatrice de valeur. La business unit Rechargeable Battery Materials a réalisé des progrès significatifs en concluant plusieurs contrats clients et partenariats fournisseurs à long terme et créateurs de valeur, ainsi qu’en franchissant des étapes majeures dans l’exécution de sa présence dans la chaîne de valeur en Europe et en Amérique du Nord. Les business groups Catalysis et Recycling ont une nouvelle fois démontré leur résilience, leur excellence opérationnelle et leur capacité à générer d’importants flux de trésorerie disponibles dans un contexte de marché très difficile. Ces bons résultats reconfirment la capacité d’Umicore à équilibrer la croissance, les rendements et les flux de trésorerie dans le cadre de sa stratégie 2030 RISE et sont autant de preuves de son exécution. Le Groupe a également diversifié et étendu sa base de financement, et ce, à des conditions attrayantes grâce à l’émission de nouveaux instruments de dette liés à la durabilité pour un montant total de € 1.091 millions. De plus, la Science Based Target initiative (SBTi) a validé les objectifs intermédiaires d’Umicore en matière de diminution des gaz à effet de serre d’ici 2030, une étape importante dans le cadre de son ambition « Let's go for Zero » visant à atteindre un niveau net de zéro gaz à effet de serre d'ici 2035, une partie intégrante de la stratégie de croissance 2030 RISE.





Mathias Miedreich, CEO d’Umicore, a commenté : « L’année 2022 marque un départ réussi pour notre stratégie « 2030 RISE », qui vise à accélérer la croissance créatrice de valeur. Nous avons réalisé de solides performances opérationnelles dans un contexte de turbulences macroéconomiques importantes et avons déjà démontré des progrès extrêmement tangibles par rapport aux objectifs stratégiques et financiers clés. Je suis incroyablement fier des équipes d’Umicore qui ont contribué à cette performance et je reste convaincu que nous sommes les mieux placés pour saisir les importantes opportunités de croissance offertes par l’accélération de la transformation de la mobilité. »





Prévisions 2023

Automotive Catalysts est attendu de bénéficier de sa forte position sur le marché des applications de catalyseurs pour l'essence, d'une reprise de la chaîne d'approvisionnement et d'un rebond attendu du marché chinois du diesel lourd. Par conséquent, l’EBITDA ajusté du business group Catalysis devrait afficher une nouvelle forte hausse en 2023 par rapport à 2022.

Chez Energy & Surface Technologies, il est attendu que les bénéfices de la business unit Rechargeable Battery Materials soient en ligne avec le niveau de 2022. Considérant qu’en 2023, la business unit Cobalt & Specialty Materials ne bénéficiera plus de la rentabilité exceptionnelle survenue au premier semestre 2022, l’EBITDA ajusté du business group Energy & Surface Technologies en 2023 devrait être légèrement inférieur au niveau de 2022.

Au sein de Recycling, la business unit Precious Metals Refining devrait continuer à bénéficier d’un environnement d’approvisionnement globalement favorable. En supposant que les prix actuels des métaux précieux se maintiennent tout au long de l’année, l’EBITDA ajusté du business group Recycling en 2023 devrait être inférieur au niveau de 2022 en raison de l’impact de l’inflation des coûts sur l’ensemble de l’année.

Globalement, l'EBIT et l’EBITDA ajustés du Groupe devraient être inférieurs aux niveaux de 2022, conformément aux attentes actuelles du marché.





Adaptation de la définition des revenus d’Energy & Surface Technologies afin d’améliorer la comparabilité

Le lithium et le manganèse étant des composants de plus en plus précieux et volatils dans les matériaux des batteries rechargeables, il a été décidé de ne plus les traiter comme des consommables mais comme des métaux couverts afin de rendre l'approche comptable cohérente avec l'indicateur de performance des revenus1 utilisé dans les autres business units d'Umicore. Cela permettra de neutraliser les distorsions des revenus résultant de la volatilité de la valeur des métaux achetés et d’améliorer la comparabilité des performances sous-jacentes des activités de Rechargeable Battery Materials. Par conséquent, la valeur répercutée (« pass-through ») du lithium et du manganèse sera désormais exclue du calcul des revenus, à l’instar de ce qui se fait actuellement pour le cobalt et le nickel. Les revenus 2021 et 2022 d’Energy & Surface Technologies ont été ajusté en conséquence.





Regroupement des activités de Rechargeable Battery Materials au sein d’une seule entité juridique

La business unit Rechargeable Battery Materials est au cœur de la stratégie 2030 RISE d’Umicore. Comme prochaine étape dans l'exécution de sa stratégie, Umicore a l'intention de regrouper les activités de Rechargeable Battery Materials au sein d'une seule entité juridique. Ce regroupement constituera la meilleure base pour permettre à la business unit de se développer au sein d’Umicore et de maximiser ses options de financement, tout en réalisant ses ambitieux objectifs 2030 RISE.





Lien vers tous les documents relatifs aux résultats de l’année 2022 d’Umicore





Profil d’Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale.

Le Groupe a réalisé des revenus (hors métaux) de € 4.2 milliards (chiffre d'affaires de € 25.4 milliards) et employait plus de 11.000 personnes fin 2022.





1 Toute mention de revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments des revenus minorés de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li, Mn). Concernant l’exclusion du lithium et du manganèse, veuillez-vous référer à la page 3 et à la section Energy & Surface Technologies pour plus d’informations.

2 L’inflation des coûts à un impact de € 184 millions sur 2022.

3 En 2022, l'impact des prix des métaux précieux fut € 70 millions inférieur aux niveaux de 2021