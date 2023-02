Aéroport de Paris SA - Résultats annuels 2022

English French

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Tremblay-en-France, le 16 février 2023

Aéroports de Paris SA

RÉSULTATS ANNUELS 2022 EN FORTE HAUSSE

LE GROUPE ADP ATTEINT OU DEPASSE TOUS SES OBJECTIFS

Résultats annuels robustes :

Chiffre d'affaires : 4 688 M€, en croissance de + 68,8 % (+ 62,9 % hors intégration d'Almaty depuis mai 2021), sous l'effet de la reprise vigoureuse du trafic, tant à Paris qu'à l'International, et de la forte dynamique des activités de commerces et services, avec un chiffre d'affaires par passager Extime Paris atteignant 27,4 € (+ 8,2 % vs. 2021 et + 16,9 % vs. 2019) ; EBITDA : 1 704 M€, en hausse de + 953 M€ ; marge d'EBITDA à 36,4 % du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif d'une marge comprise dans le haut de la fourchette de 32 % à 37 % ;

: 4 688 M€, en croissance de + 68,8 % (+ 62,9 % hors intégration d'Almaty depuis mai 2021), sous l'effet de la reprise vigoureuse du trafic, tant à Paris qu'à l'International, et de la forte dynamique des activités de commerces et services, avec un chiffre d'affaires par passager Extime Paris atteignant 27,4 € (+ 8,2 % vs. 2021 et + 16,9 % vs. 2019) ; Résultat opérationnel courant : 936 M€, en hausse de + 964 M€, dont une amélioration du résultat des entreprises mises en équivalence de + 75 M€ ;

: 936 M€, en hausse de + 964 M€, dont une amélioration du résultat des entreprises mises en équivalence de + 75 M€ ; R ésultat n et p art du G roupe (RNPG) : 516 M€, en hausse de 764 M€ ;

516 M€, en hausse de 764 M€ ; D ette financière n ette : 7 440 M€, soit un ratio d'endettement meilleur qu'attendu, à 4,4x l'EBITDA (4,6x l'EBITDA en excluant les 420M€ perçus au titre de la cession des titres que Groupe ADP détenait dans Royal Schiphol Group vs. un objectif de 5,5x à 5,0x, hors impact RSG) ;

7 440 M€, soit un ratio d'endettement meilleur qu'attendu, à 4,4x l'EBITDA (4,6x l'EBITDA en excluant les 420M€ perçus au titre de la cession des titres que Groupe ADP détenait dans Royal Schiphol Group vs. un objectif de 5,5x à 5,0x, hors impact RSG) ; Dividende : proposition d'un dividende, au titre de 2022, de 60% du RNPG soit 3,13 € par action1, un niveau 3 fois supérieur au plancher cible de 1,00 € par action.

Sauf indication contraire, les variations sont exprimées par comparaison avec les résultats annuels 2021.

Les prévisions et résultats correspondants pour 2022 sont synthétisés en page 17 du présent communiqué.

Les chiffres clés sont présentés sous la forme d'un tableau en page 3 du présent communiqué.

Les définitions des indicateurs opérationnels et financiers figurent en annexe 2.

Trajectoire 2023-2025 révisée :

Prévisions de trafic resserrées pour 2023 : Paris Aéroport : entre 87 % et 93 % du niveau de 2019 (contre 85 % à 95% précédemment) ; Groupe ADP : entre 95 % et 105% du niveau de 2019 ;

Retour dès 2023 à un EBITDA au moins égal à celui enregistré en 2019 (i.e. supérieur ou égal à 1 772 M€) c’est-à-dire avec un an d'avance par comparaison avec les précédentes prévisions ;

Fourchette cible de marge d'EBITDA inchangée en 2023 (32 % à 37%) et désormais attendue entre 35 % et 38 % en 2024-2025 (contre 35 % à 40 % précédemment) ;

Cible de CA / Pax Extime Paris réhaussée à 29,5 euros en 2025 (contre 27,5 euros précédemment).

Politique d'allocation du capital pour la période 2023-2025 précisée :

Plafonnement des dépenses d'investissement (capex) en euros courants (vs. euros constants précédemment) : Capex ADP SA : c. 900 M€ par an en moyenne (précédemment un échéancier annuel de dépenses allant de 650 M€ à 900M€ en euros constants) ; Capex à l'échelle du Groupe : c. 1 300 M€ par an en moyenne (précédemment 1 000 M€ par an en moyenne, en euros constants) ;



Confirmation de la politique de distribution de dividendes de 60% du RNPG, avec un plancher de 3,00€ par action ;

Poursuite de la baisse du ratio d’endettement : cible abaissée à environ 3,5x à 4,5x l'EBITDA en 2025 (précédemment : 4,5x à 5,0x) tout en tenant compte d'une croissance ciblée à l'international.

Augustin de Romanet, Président-directeur général, a déclaré :

« 2022 est une année de forte croissance des résultats du Groupe ADP. Nous avons accueilli plus de 280 millions de passagers dans l'ensemble de notre réseau d'aéroports. A Paris, nous avons accueilli près de 87 millions de passagers, soit plus du double qu'en 2021. La forte reprise du trafic a constitué un défi opérationnel et humain et je tiens à remercier nos collaborateurs et nos partenaires pour leur mobilisation. A Paris, les activités de commerces et services enregistrent une croissance remarquable, tirée par un chiffre d'affaires par passager Extime Paris2 atteignant un niveau record de 27,4 euros, en hausse de + 4,0 euros (+ 16,9 %) par rapport à 2019, et de 2,1 euros (+ 8,2 %) par rapport à 2021.

Ces performances robustes se traduisent par un EBITDA de 1 704 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA de 36,4% du chiffre d'affaires, dans le haut de la fourchette cible. Le Groupe ADP renoue avec un résultat net solide, à 516 millions d'euros, conduisant à proposer à l'assemblée générale un dividende par action de 3,13 euros, correspondant à un taux de distribution de 60 % du résultat net part du groupe. Tous les objectifs 2022 ont été atteints ou dépassés. S'appuyant sur une trajectoire financière 2023-2025 révisée, le Groupe ADP confirme sa volonté de désendettement visant, en 2025, un ratio encore abaissé à 3,5x à 4,5x l'EBITDA (la précédente prévision pour 2025 était de 4,5x à 5,0x) tout en tenant compte d'une croissance ciblée à l'international.

En 2023, toutes les équipes du Groupe ADP resteront mobilisées pour la transition écologique de notre secteur et pour accueillir toujours mieux les voyageurs dans nos aéroports. Cette ambition est portée dans notre feuille de route stratégique 2025 Pioneers, au service de toutes nos parties-prenantes. »



Les résultats annuels 2022 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 15 février 2023 et examinés par le comité d'audit du 9 février 2023. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ont été effectuées.

Données clés

INDICATEURS OPERATIONNELS 2022 en % de 2019 Var. 2022/2021 Trafic du Groupe ADP3 280,4 Mpax 80,9 % + 118,0 MPax + 72,6 % Trafic de Paris Aéroport 86,7 Mpax 80,2 % + 44,7 MPax + 106,7 %





2022 2021 Var. 2022/2021 2019 Var. 2022/2019 CA / Pax Extime Paris4 27,4 € 25,4 € + 2,1 € + 8,2 % 23,5 € + 4,0 € + 16,9 %





RÉSULTATS FINANCIERS 2022 20215 Var. 2022/2021 Chiffre d'affaires 4 688 M€ 2 777 M€ + 1 911 M€ + 68,8 % EBITDA 1 704 M€ 751 M€ + 953 M€ + 126,8 % en % du CA 36,4 % 27,0 % + 9,4 pts + 34,4 % Résultat opérationnel courant 936 M€ - 29 M€ + 965 M€ - Résultat net part du Groupe 516 M€ - 248 M€ + 764 M€ - Dette financière nette 7 440 M€ 8 011 M€ - 571 M€ - 7,1 % Dette financière nette / EBITDA6 4,4x 10,7x - 6,3x - 59,1 %

Commentaires sur l'actualité du groupe

Démarrage réussi de la feuille de route stratégique 2025 Pioneers

Le Groupe ADP s'est doté en 2022 d'une feuille de route stratégique 2022-2025 pour construire le socle d'un nouveau modèle aéroportuaire orienté vers la durabilité et la performance, en phase avec les attentes sociétales et environnementales (voir communiqué de presse du 16 février 2022).

La feuille de route stratégique "2025 Pioneers" définit les actions prioritaires de transformation du groupe pour la période 2022-2025 et propose 20 objectifs à horizon 2025, déclinés autour de 3 axes stratégiques :

Une ambition industrielle : One ambition, "imaginer l'aéroport durable de demain"

Une approche multi-locale : One group, "bâtir un groupe mondial, intégré et responsable"

Une dynamique collective : Shared dynamics, "innover, accompagner et responsabiliser"





Le démarrage réussi de la feuille de route "2025 Pioneers" se matérialise, au terme de cette première année de déploiement, par le lancement d'actions concrètes qui contribuent à la tenue des objectifs à horizon 2025. (voir le tableau de suivi des 20 objectifs en page 19 du présent communiqué).

Négociations annuelles obligatoires (NAO 2023) : signature d'un accord de revalorisation salariale pour les salariés d'Aéroports de Paris SA

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et suite aux réunions tenues avec les organisations syndicales représentatives, le groupe a annoncé aux salariés d'Aéroports de Paris SA la signature d'un accord de revalorisation salariale.

Cet accord prévoit notamment, au 1er janvier 2023, une augmentation générale des rémunérations de base, de 2 % pour les cadres et de 3 % pour les non-cadres, suivie d'une augmentation de 1 % pour les cadres partir du 1er juillet 2023, soit une augmentation d'au moins 100 € brut du traitement de base mensuel pour tous les salariés d'Aéroports de Paris SA. L'impact de ces nouvelles mesures est estimé à 15 millions d'euros pour l'année 2023.

Cet accord s'accompagne d'une Prime Exceptionnelle de Partage de la Valeur, qui sera versée à l'ensemble des salariés en avril 2023 (déjà comptabilisée en 2022) et d'un engagement à initier en 2023 des négociations concernant la structure de rémunérations des cadres.

Situation des actifs à l'international

En 2022, certains des actifs du groupe à l'international qui avaient été fragilisés par la crise Covid ont continué de mener des discussions avec leurs contreparties (concédants, banques…) dans le but de conserver leur viabilité financière et opérationnelle. Selon les situations, ces actifs sollicitaient des extensions de durée de concession et des restructurations de dette.

S’agissant de TAV Airports, une extension de concession d’une durée de deux ans a été obtenue le 17 juin 2022 pour les aéroports de Skopje et Ohrid, en Macédoine du Nord.

S'agissant de Santiago du Chili, un accord de restructuration de la dette a été obtenu le 21 octobre 2022 avec les prêteurs. Par ailleurs, les initiatives engagées à l'égard des autorités chiliennes se poursuivent dans le but de rétablir l’équilibre économique du projet. En outre, la réclamation déposée par le groupe auprès du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) contre l’État chilien dans le cadre de l’application du traité bilatéral entre la France et le Chili sur la protection des investissements étrangers (CIRDI n° ARB/21/40 en date du 13 août 2021) suit son cours.

Par ailleurs, Airport International Group (AIG), société concessionnaire de l’aéroport d’Amman en Jordanie, tient des discussions actives avec son concédant afin d’atteindre le rééquilibrage économique et financier de la concession, incluant la négociation d’une extension de sa durée. Une restructuration des obligations à l’égard des prêteurs est menée en parallèle.

À Madagascar, des discussions sont en cours avec les prêteurs afin de modifier certaines conditions des prêts contractés par la société de projet.

En conséquence, le Groupe ADP pourrait être amené à apporter un soutien financier à ces sociétés de gestion aéroportuaires dans lesquelles il est actionnaire. Le soutien qui pourrait découler des discussions de restructurations est estimé, au global, à un maximum de 20 millions d’euros en 2023. Par ailleurs, en cas d’échec des négociations visant à rééquilibrer la situation de certaines de ses concessions à l’international, le groupe pourrait être amené à prendre des décisions pouvant aller jusqu’à se désengager du projet.

Présentation des résultats annuels 2022 du Groupe ADP

Comptes consolidés 2022

(en millions d'euros) 2022 2021 2022/2021 Chiffre d'affaires 4 688 2 777 + 1 911 M€ EBITDA 1 704 751 + 953 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 36,4 % 27,0 % + 9,4 pts Résultat opérationnel courant 936 (29) + 965 M€ Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires 20,0 % - 1,0 % + 21,0 pts Résultat opérationnel 988 (20) + 1 008 M€ Résultat financier (224) (218) - 6 M€ Résultat net part du Groupe 516 (248) + 764 M€

Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) 2022 20217 2022/2021 Chiffre d'affaires 4 688 2 777 + 1 911 M€ Activités aéronautiques 1 675 1 028 + 647 M€ Commerces et services 1 442 825 + 617 M€ dont Extime Duty Free Paris (ex. SDA) 631 311 + 320 M€ dont Relay@ADP 95 36 + 59 M€ Immobilier 296 278 + 18 M€ International et développements aéroportuaires 1 361 726 + 635 M€ dont TAV Airports 1 048 518 + 530 M€ dont AIG 263 159 + 104 M€ Autres activités 166 170 - 4 M€ Eliminations inter-segments (252) (250) - 2 M€

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP s'établit à 4 688 millions d'euros en 2022, en hausse de + 1 911 millions d'euros par rapport à 2021, du fait principalement de l'effet positif de la reprise du trafic sur :

Le chiffre d'affaires des activités aéronautiques à Paris, en hausse de + 647 millions d'euros, à 1 675 millions d'euros et du segment commerces et services à Paris, en hausse de + 617 millions d'euros, à 1 442 millions d'euros ;

Le chiffre d'affaires de TAV Airports, qui atteint 1 048 millions d'euros, en hausse de + 530 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires inclut celui de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, pour 334 millions d'euros en 2022 tandis que 105 millions d'euros de chiffre d'affaires avaient été comptabilisés durant la période de mai à décembre 2021 ;

Le chiffre d'affaires d'AIG, en hausse de + 104 millions d'euros, à 263 millions d'euros.





Le montant des éliminations inter-segments s'élève à 252 millions d'euros sur l'année 2022, contre 250 millions d'euros sur l'année 2021.

EBITDA

(en millions d'euros) 2022 20218 2022/2021 Chiffre d'affaires 4 688 2 777 + 1 911 M€ Charges courantes (3 071) (2 182) - 889 M€ Achats consommés (755) (383) - 372 M€ Services externes (1 106) (789) - 317 M€ Charges de personnel (862) (739) - 123 M€ Impôts et taxes (233) (195) - 38 M€ Autres charges d'exploitation (114) (77) - 37 M€ Autres charges et produits 87 156 - 69 M€ EBITDA 1 704 751 + 953 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 36,4 % 27,0 % + 9,4 pts

Le montant des charges courantes du groupe s'établit à 3 071 millions d'euros sur l'année 2022, en hausse de 889 millions d'euros (+ 40,7 %). Elles évoluent moins rapidement que le chiffre d'affaires (+ 68,8 %), tirant la marge d'EBITDA en hausse de 9,3 points à 36,4 % en 2022. L'effet de l'augmentation des prix de l'énergie observée au niveau européen n'a pas eu d'impact notable sur les charges du groupe, ADP SA ayant contractuellement sécurisé, dès 2020, le prix d'achat de sa consommation d'électricité et de gaz jusqu'en décembre 2023.

En 2022, les charges d'électricité et de gaz sont en hausse de 38,0 %, soit environ 2 % des charges courantes, un niveau stable par rapport à 2021. Aéroports de Paris travaille actuellement à la préparation de la nouvelle politique d'achat d'énergie qui couvrira les besoins des années 2024 et suivantes.

Plus globalement, l'impact de l'inflation sur les charges courantes d'ADP SA a été jusqu'à présent limité, la majorité des marchés contractualisés avec des fournisseurs comportant des clauses d'augmentations tarifaires qui ne sont pas directement corrélées à l'inflation ou prévoyant des prix fixes.

Les charges courantes du groupe se répartissent ainsi :

Les achats consommés s'établissent à 755 millions d'euros, en hausse de 372 millions d'euros, du fait notamment de : la hausse de 190 millions d'euros pour TAV Airports, dont 137 millions d'euros liés à l'intégration globale dans les comptes du groupe de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan depuis mai 2021 ; la hausse de 148 millions d'euros pour les filiales commerciales (Extime Duty Free Paris et Relay@ADP) sous l'effet de la hausse mécanique des coûts en lien avec la hausse de chiffre d'affaires.





s'établissent à 755 millions d'euros, en hausse de 372 millions d'euros, du fait notamment de : Les charges liées aux services externes s'établissent à 1 106 millions d'euros, en hausse de 317 millions d'euros, du fait de : La hausse des charges de sous-traitance pour + 140 millions d'euros, notamment de sûreté, en raison de la reprise du trafic et de la réouverture des infrastructures à Paris qui étaient encore fermées en 2021 ; la hausse des charges liées aux autres services et charges externes pour + 139 millions d'euros, à cause en partie de la hausse mécanique du loyer de concession à Amman pour + 57 millions d'euros, lié à la croissance du chiffre d'affaires d'AIG.

s'établissent à 1 106 millions d'euros, en hausse de 317 millions d'euros, du fait de : Les charges de personnel s'établissent à 862 millions d'euros, en hausse de 123 millions d'euros. Elles intègrent : une hausse des charges de personnel de TAV Airports pour 79 millions d'euros, liée à des hausses des salaires en Turquie en 2022 par rapport à 2021 ainsi qu'à l'effet de l'intégration globale d'Almaty depuis mai 2021 ; une hausse des charges de personnel des filiales commerciales à Paris (Extime Duty Free Paris & Relay@ADP) pour 26 millions d'euros ; l'impact de 20 millions d'euros lié d'une part aux mesures de revalorisations salariales des collaborateurs d'ADP SA effectives depuis le 1 er juillet 2022 9 et d'autre part aux Primes Exceptionnelles de Partage de Valeur versées en novembre 2022 et à verser en avril 2023, compensé par la reprise d'une provision de 20 millions d'euros sur engagements sociaux (liée à la dénonciation du régime de retraite à prestations définies, dit "article 39").





s'établissent à 862 millions d'euros, en hausse de 123 millions d'euros. Elles intègrent : Le montant des impôts et taxes s'établit à 233 millions d'euros, en hausse de 38 millions d'euros, du fait notamment de la hausse de la charge fiscale liée à l'accroissement des prestations de sûreté, en lien avec la reprise du trafic, et de la hausse de la charge de la CET 10 , en lien avec l'accroissement de la valeur ajoutée, partiellement compensées par des dégrèvements de taxe foncière liés aux fermetures d'infrastructures à Paris principalement en 2020 ;

s'établit à 233 millions d'euros, en hausse de 38 millions d'euros, du fait notamment de la hausse de la charge fiscale liée à l'accroissement des prestations de sûreté, en lien avec la reprise du trafic, et de la hausse de la charge de la CET , en lien avec l'accroissement de la valeur ajoutée, partiellement compensées par des dégrèvements de taxe foncière liés aux fermetures d'infrastructures à Paris principalement en 2020 ; Les autres charges d’exploitation s'élèvent à 114 millions d'euros, en hausse de 37 millions d'euros.

Les autres charges et produits représentent un produit net de 87 millions d'euros, en baisse de 69 millions d'euros par rapport à 2021, du fait principalement de l'effet base défavorable lié au retour en pleine propriété de certains immeubles sur les plateformes parisiennes en 2021 pour + 109 millions d'euros, partiellement compensé par une reprise de provisions enregistrée en 2022 faisant suite à une dépréciation à l'international passée en 2021.

Sur l'année 2022, l'EBITDA consolidé du groupe s'élève à 1 704 millions d'euros, en hausse de 953 millions d'euros.

Résultat net part du Groupe

(en millions d'euros) 2022 202111 2022/2021 EBITDA 1 704 751 + 953 M€ Dotations aux amortissements et dépréciation d'actifs corporels et incorporels (782) (719) - 63 M€ Quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence 14 (61) + 75 M€ Résultat opérationnel courant 936 (29) + 965 M€ Autres charges et produits opérationnels 52 9 + 43 M€ Résultat opérationnel 988 (20) + 1 008 M€ Résultat financier (224) (218) - 6 M€ Résultat avant impôt 764 (238) + 1 002 M€ Impôts sur les résultats (172) (8) - 164 M€ Résultat net des activités poursuivies 592 (247) + 839 M€ Résultat net des activités non poursuivies (1) (1) + 0 M€ Résultat net 591 (248) + 839 M€ Résultat net part des intérêts minoritaires (75) 0 - 75 M€ Résultat net part du Groupe 516 (248) + 764 M€

Le résultat opérationnel courant s'établit à 936 millions d'euros, en hausse de + 965 millions d'euros, sous l'effet de la hausse de l'EBITDA pour + 953 millions d'euros, ainsi que de l'amélioration du résultat des entreprises mises en équivalence pour + 75 millions d'euros, à 14 millions d'euros, notamment du fait :

de la performance des sociétés mises en équivalence par TAV Airports, notamment de ATU et TGS, sociétés de services spécialisées dans le duty free et l'assistance en escale respectivement ;

du reclassement de Royal Schiphol Group, dont les résultats ne sont plus comptabilisés depuis le 30 juin 2021 ;

du reclassement de Tibah Development, société exploitant l'aéroport de Médine, dont les résultats (pertes) ne sont plus comptabilisés, seules les dépréciations des prêts d'actionnaires accordés à cette participation étant, en vertu de la norme comptable IAS 28, comptabilisées au résultat financier.





Le résultat opérationnel s'élève à 988 millions d'euros, en hausse de + 1 008 millions d'euros par rapport à 2021, du fait de la hausse du résultat opérationnel courant et d'une reprise de provision pour plan de départ pour 56 millions d'euros, comptabilisée en 2020.

Le résultat financier s'établit à - 224 millions d'euros, en baisse de - 6 millions d'euros, du fait principalement de l'effet de base défavorable lié à l'accord de la restructuration de la dette de TAV Tunisie, pour un gain net de 109 millions d'euros en 2021, partiellement compensé par la plus-value relative à la cession de la participation détenue dans Royal Schiphol Group pour 46 millions d'euros, ainsi que par la baisse du coût de l'endettement brut pour 41 millions d'euros.

La charge d'impôt sur les résultats s'élève à 172 millions d'euros sur l'année 2022, contre une charge d'impôt de 8 millions d'euros en 2021, du fait du retour à un résultat avant impôt positif.

Le résultat net s'élève à 591 millions d'euros sur l'année 2022, en hausse de 839 millions d'euros par rapport à 2021.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de 764 millions d'euros par rapport à 2021, à 516 millions d'euros.

Trésorerie et investissements

Au 31 décembre 2022, le Groupe ADP dispose d’une trésorerie s’élevant à 2,6 milliards d’euros. En 2022, la trésorerie est en hausse de 253 millions d'euros, du fait de la hausse des flux de trésorerie opérationnels liés à la reprise de l'activité, qui s'établissent à 1 553 millions d'euros et de la cession de la participation dans Royal Schiphol Group pour 420 millions d'euros et malgré le remboursement d'un emprunt obligataire en février 2022 pour 400 millions d'euros et l'injection de capital pour un montant de 375 millions d'euros par TAV Airports dans la nouvelle société gestionnaire de l'aéroport d'Antalya dont il est actionnaire aux côtés de Fraport.

Au regard de cette trésorerie disponible et de ses prévisions sur l'année 2023, le groupe dispose de liquidités qu'il estime satisfaisantes dans le contexte sanitaire et économique actuel et pour faire face à ses besoins courants ainsi qu'à ses engagements financiers.

Les investissements corporels et incorporels s’élèvent à 695 millions d'euros sur l'année 2022, contre 527 millions d'euros en 2021.

Endettement

L'endettement financier net du Groupe ADP s'établit à 7 440 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 8 011 millions d'euros au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2022, le ratio d’endettement s’établit à 4,4x l’EBITDA (4,6x l'EBITDA en excluant le produit de 420 millions d'euros perçu au titre de la cession des titres qu'ADP détenait dans Royal Schiphol Group), contre 10,7x l'EBITDA à fin 2021.

Compte tenu de la confiance des investisseurs dans la solidité de son modèle financier et avec sa notation de crédit long terme (A perspective négative par l’agence Standard and Poor’s depuis le 25 mars 2020, confirmée le 21 décembre 2022), le Groupe ADP veille à s'assurer que, dans le cas d'un contexte économique et sanitaire qui se dégraderait significativement, il serait en mesure de faire face à ses engagements et de recourir à des financements complémentaires.

Analyse par segment

Activités aéronautiques – Plateformes parisiennes

(en millions d'euros) 2022 2021 2022/2021 Chiffre d'affaires 1 675 1 028 + 647 M€ Redevances aéronautiques 1 004 527 + 477 M€ Redevances passagers 616 273 + 343 M€ Redevances atterrissage 232 147 + 85 M€ Redevances stationnement 156 107 + 49 M€ Redevances spécialisées 209 106 + 103 M€ Revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire 428 365 + 63 M€ Autres produits 34 31 + 3 M€ EBITDA 499 30 + 469 M€ Résultat opérationnel courant 117 (346) + 463 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 29,8 % 3,0 % + 26,8 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires 7,0 % - 33,6 % + 40,6 pts

En 2022, le chiffre d'affaires du segment Activités aéronautiques, qui correspond aux seules activités aéroportuaires assurées par Aéroports de Paris en tant que gestionnaire des plateformes parisiennes, est en hausse de + 62,9 % à 1 675 millions d'euros. Les revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire étant déterminés par les coûts, partiellement fixes, de ces activités, le chiffre d'affaires croît dans une moindre proportion que le trafic de passagers.

Le produit des redevances aéronautiques (redevances par passager, d'atterrissage et de stationnement) a augmenté de + 90,6 %, à 1 004 millions d'euros du fait de :

la hausse de + 125,4 % du produit de la redevance par passager, liée à l'augmentation du trafic passagers (+ 106,7 %) ;

la hausse de + 57,7 % du produit de la redevance d'atterrissage, liée à l'augmentation des mouvements d'avions (+ 62,4 %) ;

la hausse de + 46,3 % du produit de la redevance de stationnement.





Pour rappel, les évolutions des tarifs de redevances, homologuées par l'Autorité de régulation des transports (ART) dans le cadre de sa décision n°2021-068 du 16 septembre 2021 pour la période tarifaire 2022, c’est-à-dire entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 sont les suivantes : une hausse de +1,54 % de la redevance par passager, un gel du tarif unitaire de la redevance de stationnement et de la redevance d'atterrissage et une hausse moyenne de + 0,95 % pour les autres redevances accessoires, à l'exception de la redevance PHMR (Personnes Handicapées à Mobilité Réduite) en hausse de + 10,0 %, sur la plateforme de Paris-Charles de Gaulle et + 0,94 % à Paris-Orly. Concernant la plateforme de Paris-Le Bourget, l'ART a homologué des hausses tarifaires de + 0,91 % pour la redevance d'atterrissage et + 19,9 % pour la redevance de stationnement.

Par sa décision n°2022-087 du 8 décembre 2022, publiée le 13 janvier 2023, l'ART a homologué les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris pour la période tarifaire du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Cette homologation se traduit, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, par un gel tarifaire des redevances, différentes mesures se compensant entre elles. Ces mesures consistent notamment à diminuer la redevance de stationnement de -2,7% environ, augmenter la redevance d’assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite de + 2,5 % à Paris-Charles de Gaulle et de + 10 % à Paris-Orly et à augmenter de +7% le tarif annuel de la part fixe pour les comptoirs d'enregistrement de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle.

Pour l'aéroport de Paris-Le Bourget, l'évolution tarifaire est une hausse moyenne des redevances de +2,5% environ, qui résulte d'une hausse de +2,1% du tarif de la redevance d'atterrissage, d'une évolution des coefficients de modulation acoustique pour les aéronefs du groupe 6, d'un gel du tarif de la redevance relative à la fourniture de titres de circulation aéroportuaire et d'une hausse de +2,5 % du tarif de la redevance de stationnement. Il est rappelé que les redevances applicables sont disponibles sur le site internet de la société.

Le produit des redevances spécialisées est en hausse de + 98,1 %, à 209 millions d'euros, liée à la hausse du trafic passagers.

Les revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire sont en hausse de + 17,3 %, à 428 millions d'euros.

Les autres produits, constitués notamment de refacturations à la Direction des Services de la Navigation Aérienne, de locations liées à l'exploitation des aérogares et d'autres prestations de travaux réalisées pour des tiers, sont stables, à 34 millions d'euros.

L'EBITDA est en hausse de + 469 millions à 499 millions d'euros du fait de la hausse du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de + 463 millions d'euros, à 117 millions d'euros sur l'année 2022, du fait de la hausse de l'EBITDA.

Commerces et services – Plateformes parisiennes

(en millions d'euros) 2022 2021 2022/2021 Chiffre d'affaires 1 442 825 + 617 M€ Activités commerciales 922 428 + 494 M€ Extime Duty Free Paris (ex. Société de Distribution Aéroportuaire) 631 311 + 320 M€ Relay@ADP 95 36 + 59 M€ Autres Boutiques et Bars et Restaurants12 119 40 + 79 M€ Publicité 35 18 + 17 M€ Autres produits commerciaux 41 23 + 18 M€ Parcs et accès 149 90 + 59 M€ Prestations industrielles 156 146 + 10 M€ Recettes locatives 140 122 + 18 M€ Autres produits 75 39 + 36 M€ EBITDA 613 245 + 368 M€ Résultat opérationnel courant 475 98 + 377 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 42,5 % 29,7 % + 12,8 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires 32,9 % 11,9 % + 21,0 pts

Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires du segment Commerces et services, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est en hausse de 74,8 %, à 1 442 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des activités commerciales se compose des revenus perçus côté pistes et côté ville sur les boutiques, les bars et restaurants, les activités banques et change et les loueurs de voitures ainsi que le chiffre d'affaires lié à la publicité.

Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires des activités commerciales est en hausse de + 115,6 %, à 922 millions d'euros, dont Extime Duty Free Paris (ex. Société de Distribution Aéroportuaire), en hausse de 102,8 %, à 631 millions d'euros et Relay@ADP, en hausse de 166,1 %, à 95 millions d'euros, du fait de la hausse de la fréquentation et du nombre de points de ventes ouverts par rapport à l'année 2021.

Le chiffre d'affaires des parkings est en hausse de 65,5 %, à 149 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des prestations industrielles (fourniture d’électricité et d’eau) est en hausse de 6,5 %, à 156 millions d'euros.

Le produit des recettes locatives (locations de locaux en aérogares) est en hausse de 14,3 %, à 140 millions d'euros.

Les recettes des autres produits (essentiellement constitués de prestations internes) sont en hausse de 94,7 %, à 140 millions d'euros.

L’EBITDA du segment est en hausse de + 368 millions d'euros, à 613 millions d'euros, du fait principalement de la hausse du chiffre d'affaires des activités commerciales, notamment de Extime Duty Free Paris et Relay@ADP.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de + 377 millions d'euros, à 475 millions d'euros, du fait de la hausse de l'EBITDA.



Immobilier – Plateformes parisiennes

(en millions d'euros) 2022 2021 2022/2021 Chiffre d'affaires 296 278 + 18 M€ Chiffre d'affaires externe 249 227 + 22 M€ Terrains 120 114 + 6 M€ Bâtiments 89 74 + 15 M€ Autres 40 39 + 1 M€ Chiffre d'affaires interne 47 50 - 3 M€ EBITDA 194 294 - 100 M€ Résultat opérationnel courant 124 235 - 111 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 65,5 % 105,7 % - 40,2 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires 41,9 % 85,1 % - 43,2 pts

Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires du segment Immobilier, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, s'établit à 296 millions d'euros, en hausse de 6,8 % par rapport à 2021.

Le chiffre d'affaires externe, réalisé avec des tiers, s'établit à 249 millions d'euros, en hausse de 9,6 % par rapport à 2021, notamment du fait de l'effet périmètre lié à la reprise en plein propriété d'immeubles sur les plateformes parisiennes en 2021 ainsi qu'à la livraison d'aires cargo en 2021 ainsi que de l'effet des clauses d'indexations sur les loyers.

L'EBITDA du segment s'établit à 194 millions d'euros, en baisse de 100 millions d'euros, du fait de l'effet de base défavorable lié au retour en pleine propriété de certains immeubles sur les plateformes parisiennes pour 109 millions d'euros en 2021.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 124 millions d'euros, en baisse de 111 millions d'euros du fait de la baisse de l'EBITDA.

International et développements aéroportuaires

(en millions d'euros) 2022 202113 2022/2021 Chiffre d'affaires 1 361 726 + 635 M€ ADP International 296 197 + 99 M€ dont AIG 263 159 + 104 M€ dont ADP Ingénierie 22 30 - 8 M€ TAV Airports 1 048 518 + 530 M€ Société de Distribution Aéroportuaire Croatie 15 7 + 8 M€ EBITDA 379 156 + 223 M€ Quote-part de résultat des MEE 13 (61) + 74 M€ Résultat opérationnel courant 221 (28) + 249 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 27,8 % 21,5 % + 6,3 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires 16,2 % - 3,8 % + 20,0 pts

Sur l'année 2022, le chiffre d’affaires du segment International et développements aéroportuaires s'élève à 1 361 millions d'euros, en hausse de + 87,5 % par rapport à l'année 2021, du fait principalement de la hausse du chiffre d'affaires de TAV Airports et d'AIG.

Le chiffre d'affaires d'AIG est en hausse de 65,1 %, à 263 millions d'euros, du fait notamment de l'effet de la hausse de 71,9 % du trafic enregistrée à Amman sur les redevances aéronautiques pour + 86 millions d'euros et sur les recettes commerciales pour 21 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de TAV Airports est en hausse de + 102,2 %, à 1 048 millions d'euros. Il intègre depuis le 1er mai 2021 le chiffre d'affaires de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan. Hors intégration d'Almaty, le chiffre d'affaires de TAV Airports serait en hausse de 72,6 % à 714 millions d'euros, du fait notamment :

de l'effet de la hausse du trafic sur le chiffre d'affaires des actifs gérés par TAV Airports, notamment en Géorgie, pour + 39 millions d'euros, à Izmir pour + 31 millions d'euros, et à Bodrum pour + 16 millions d'euros ; des hausses du chiffre d'affaires des sociétés de services de TAV Airports, notamment Havas (société spécialisée dans l'assistance en escale) pour + 51 millions d'euros, en raison de la hausse du nombre de vols servis, TAV Technologies (société spécialisée dans les services technologiques) pour + 50 millions d'euros, et BTA (société spécialisée dans les bars et restaurants) pour + 45 millions d'euros, en raison de la hausse de la fréquentation.



Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin de mesurer son impact et de déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport et 17,1 %14 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %14 du trafic international de TAV Airports.

En 2022, le trafic des aéroports turcs de TAV Airports était en hausse de + 35,1 % par rapport à 2021, représentant 80,8 % du niveau de trafic de 2019. Malgré l'impact du conflit en Ukraine sur les liaisons avec la Russie et l'Ukraine, la reprise dans les aéroports turcs de TAV Airports est soutenue par d'autres liaisons, notamment le trafic avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, lequel s'établit respectivement à 152,8 % et 108,7 % du niveau de 2019, totalisant 12,9 millions de passagers. Par ailleurs, à Almaty, le trafic est en hausse de + 18,5 % par rapport à 2021, à 7,2 millions de passagers, soit 112,6 % du niveau du trafic en 2019. La reprise est également soutenue par l'augmentation des vols cargos servis, lié à l'interdiction de survol de l'espace aérien russe.

L'EBITDA du segment international et développements aéroportuaires est en hausse de 223 millions d'euros, à 379 millions d'euros.

L'EBITDA de TAV Airports est en hausse de + 174 millions d'euros par rapport à l'année 2021, à 318 millions d'euros, en lien avec la hausse du chiffre d'affaires et malgré la hausse des charges courantes de + 358 millions d'euros. Hors intégration d'Almaty, l'EBITDA de TAV Airports serait en hausse de + 108 millions d'euros, à 233 millions d'euros.

L'EBITDA d'AIG est en hausse de 41 millions d'euros par rapport à l'année 2021, à 84 millions d'euros, en lien avec la hausse du chiffre d'affaires et malgré la hausse des charges courantes de 62 millions d'euros, liée notamment à la hausse du loyer de concession pour 57 millions d'euros concomitante à la reprise du trafic.

Le résultat opérationnel courant du segment s'élève à 221 millions d'euros, en hausse de 249 millions d'euros, du fait de :

la hausse de l'EBITDA du segment pour 223 millions d'euros ;

la hausse du résultat des sociétés mises en équivalence, pour 75 millions d'euros, à 14 millions d'euros, du fait de : la performance des sociétés mises en équivalence par TAV Airports, notamment de ATU et TGS, sociétés de services spécialisées respectivement dans le duty free et l'assistance en escale, pour + 27 millions d'euros ; du reclassement de Tibah Development, société exploitant l'aéroport de Médine, dont les résultats (pertes) ne sont plus comptabilisés, seules les dépréciations des prêts d'actionnaires accordés à cette participation étant, en vertu de la norme comptable IAS 28, comptabilisées au résultat financier. du reclassement de Royal Schiphol Group, dont les résultats ne sont plus comptabilisés depuis le 30 juin 2021 ; compensant la baisse de la contribution de GMR Airports, pour - 22 millions d'euros, liée à la baisse du résultat.



Hyperinflation en Turquie : Dans le contexte de très forte inflation en Turquie, les entités du groupe dont la monnaie fonctionnelle est la Livre turque sont obligées d'appliquer les dispositions de la norme IAS 29 "Information financière dans les économies hyperinflationnistes" à partir de février 2022, imposant le retraitement des états financiers pour tenir compte des variations du pouvoir d'achat général de cette monnaie. L'effet, limité, sur les états financiers du groupe est décrit en note 2 des annexes aux comptes consolidés.

Autres activités

(en millions d'euros) 2022 2021 2022/2021 Produits 166 170 - 4 M€ Hub One 161 157 + 4 M€ EBITDA 19 26 - 8 M€ Résultat opérationnel courant (1) 9 - 10 M€ EBITDA / Produits 11,6 % 15,3 % - 3,7 pts Résultat opérationnel courant / Produits - 0,3 % 5,3 % - 5,6 pts

Sur l'année 2022, le produit du segment Autres activités s'élève à 166 millions d'euros, en baisse de -3,3 % par rapport à l'année 2021, malgré la hausse du chiffre d'affaires d'Hub One de 4 millions d'euros, à 161 millions d'euros.

L'EBITDA du segment est en baisse de 28,7 % par rapport à 2021, à 19 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant du segment est en baisse de 10 millions d'euros par rapport à 2021, à - 1 million d'euros.

Evolution du trafic de 2022

Trafic Groupe15:

PASSAGERS



Année 2022 Passagers Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 Paris-CDG 57 474 033 + 119,4 % 75,5 % Paris-Orly 29 187 269 + 85,6 % 91,6 % Total Paris Aéroport 86 661 302 + 106,7 % 80,2 % Antalya 31 210 119 + 41,8 % 87,5 % Almaty 7 230 156 + 18,5 % 112,6 % Ankara 8 644 967 + 23,0 % 62,9 % Izmir 9 837 110 + 30,0 % 79,6 % Bodrum 3 904 083 + 34,2 % 90,0 % Gazipaşa 705 440 + 21,5 % 65,0 % Médine 6 340 684 + 260,7 % 75,6 % Tunisie 1 476 131 + 181,6 % 48,5 % Géorgie 3 612 927 + 64,9 % 83,8 % Macédoine du Nord 2 371 423 + 70,4 % 88,6 % Zagreb 3 124 605 + 122,5 % 90,9 % Total TAV Airports 78 457 645 + 46,7 % 82,2 % New Delhi 59 490 074 + 60,2 % 86,9 % Hyderabad 19 042 499 + 58,8 % 85,6 % Cebu 5 533 315 + 320,2 % 43,7 % Medan 3 291 554 + 134,7 % 78,7 % Total GMR Airports 87 357 442 + 68,5 % 81,2 % Santiago du Chili 18 744 155 + 87,2 % 76,1 % Amman 7 837 501 + 71,9 % 87,8 % Autres aéroports16 1 342 025 + 114,1 % 72,5 % GROUPE ADP 280 400 070 + 72,6 % 80,9 %

Trafic à Paris Aéroport :

Sur l'année 2022, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de + 106,7 % avec un total de 86,7 millions de passagers, soit 80,2 % du trafic sur la même période en 2019.

La répartition géographique se décompose comme suit :

Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 46,5 % par rapport à l'année 2021, à 77,2 % du niveau de 2019 ;

Le trafic DROM-COM est en hausse de + 54,8 % par rapport à l'année 2021, à 98,5 % du niveau de 2019.

Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 119,2 % par rapport à l'année 2021, à 82,8 % du niveau de 2019 ;

Le trafic international (hors Europe et DROM-COM) est en hausse de + 142,6 % par rapport à l'année 2021, à 76,3 % du niveau de 2019, du fait de la croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 201,0 %), Amérique Latine (+ 151,5 %), Moyen-Orient (+ 137,8 %), Asie-Pacifique (+ 249,6 %) et Afrique (+ 96,2 %) ;





REMARQUE IMPORTANTE : Depuis le communiqué du trafic de décembre et de l'année 2022, le tableau de segmentation des faisceaux géographiques à Paris Aéroport ci-après ainsi que les données historiques utilisées pour les calculs de variations et de reprises sont alignés avec les différentes catégories applicables aux redevances aéroportuaires. Il présente la décomposition du faisceau "Europe" distinguant trois catégories : trafic "Schengen", trafic "UE hors Schengen et Royaume Uni", trafic "Autre Europe". Le trafic "DROM-COM" est présenté séparément du faisceau "International", au sein duquel il était intégré jusqu'au communiqué du trafic du mois de novembre 2022. Il est rappelé que les redevances aéroportuaires applicables à ces différents faisceaux sont disponibles sur le site internet de la société.

Année 2022 Part du trafic Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 France métropolitaine 14,4 % + 46,5 % 77,2 % DROM/COM 5,4 % + 54,8 % 98,5 % Espace Schengen 36,7 % + 113,2 % 86,6 % UE hors Schengen et Royaume-Uni 6,1 % + 233,3 % 76,9 % Autre Europe 2,3 % + 51,3 % 55,4 % Europe 45,1 % + 119,2 % 82,8 % Afrique 12,7 % + 96,2 % 90,8 % Amérique du Nord 11,2 % + 201,0 % 82,7 % Amérique Latine 3,0 % + 151,5 % 76,7 % Moyen-Orient 5,4 % + 137,8 % 83,6 % Asie-Pacifique 2,7 % + 249,6 % 33,8 % Autre International 35,0 % + 142,6 % 76,3 % PARIS AEROPORT 100,0 % + 106,7 % 80,2 %

Le nombre de passagers en correspondance est en hausse de + 93,8 %. Le taux de correspondance s'est établi à 20,6 %, en baisse de – 1,4 point par rapport à 2021. Le taux de remplissage est en hausse de + 12,3 points, à 81,9 %.

Le nombre de mouvements d'avions à Paris Aéroport est en hausse de + 62,4 %, à 598 640 mouvements, dont 402 849 mouvements à Paris-Charles de Gaulle, en hausse de 61,1 %, soit 80,9 % du niveau de 2019, et 195 791 mouvements à Paris-Orly, en hausse de 65,1 %, soit 89,7 % du niveau de 2019.

Faits marquants de l'année 2022 survenus depuis la publication du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année, le 27 octobre 2022

Processus de débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group

Il est rappelé que le processus de cession ordonnée des participations croisées de 8 % détenues respectivement par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group est décrit dans le communiqué du 16 février 2022.

Le Groupe ADP a pris connaissance le 10 novembre 2022 de l’annonce de l'acquisition d'une participation additionnelle de 2,5% du capital du Groupe ADP par Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, auprès de Royal Schiphol Group, portant la participation totale de Crédit Agricole Assurances au capital du Groupe ADP à 7,73%. Il est rappelé par ailleurs que Crédit Agricole Assurances dispose d'un siège au Conseil d'administration du Groupe ADP.

Le Groupe ADP a pris connaissance le 16 novembre 2022 de l’annonce de l'acquisition d'une participation additionnelle d'environ 1,59% du capital du Groupe ADP par Canada Pension Plan Investment Board, auprès de Royal Schiphol Group, portant la participation totale de Canada Pension Plan Investment Board au capital du Groupe ADP à environ 5,64%.

Royal Schiphol Group a annoncé le 6 décembre 2022 la cession de sa participation résiduelle dans Aéroports de Paris d'environ 3,91 % du capital du Groupe ADP, soit 3 869 859 actions. Elle a été effectuée dans le dans le cadre d’un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 133 euros par action.

A cette occasion, le Groupe ADP a racheté 296 882 actions, soit environ 0,3 % du capital, au prix unitaire de 133 euros. Le règlement‐livraison des titres a eu lieu le 8 décembre 2022. Ce rachat d’actions, d’un montant d'environ 39,5 millions d’euros a été effectué dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par la 6ème résolution votée en Assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2022. Il est destiné à couvrir toute attribution d’actions de performance du Groupe ADP et/ou attribution d'actions dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.

A l'issue du placement accéléré, Royal Schiphol Group ne détient plus d'actions dans le Groupe ADP. Conformément à l'accord de sortie qui avait été conclu entre les parties le 1er décembre 2008, Royal Schiphol Group a racheté les titres détenus par le Groupe ADP dans Royal Schiphol Group, marquant la fin du processus de débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group.

Le prix de cette transaction, perçu par Groupe ADP le 21 décembre 2022, s'est élevé à 420 millions d'euros. Il permettra au Groupe ADP de saisir, de manière sélective, d'éventuelles opportunités de développement à l'international tout en poursuivant sa trajectoire de désendettement.

Aéroports de Paris annonce la mise en place de son premier programme d'Euro Medium Term Notes (EMTN)

Aéroports de Paris a annoncé le 19 décembre 2022 la mise en place de son premier programme d’Euro Medium Term Notes (EMTN). Le Prospectus de Base du Programme a reçu le visa n°22-492 de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 décembre 2022. Le programme offre un cadre juridique destiné à régir à l’avance les opérations de financement obligataire qui seraient réalisées par Aéroports de Paris. Aéroports de Paris est actuellement noté A (perspective négative) par S&P Global Ratings. Le prospectus du programme et les documents qui y sont incorporés par référence sont disponibles sur les sites internet du Groupe ADP (https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-France.org)

TAV Airports remporte l'appel d'offres pour le renouvellement de la concession de l'aéroport d'Ankara

TAV Airports, membre du Groupe ADP, a remporté le 20 décembre 2022 l'appel d'offres pour le renouvellement de la concession de l'aéroport d'Ankara. Ce succès fait suite à l'enchère organisée par l'autorité aéroportuaire turque (DHMI) dans le cadre de laquelle TAV Airports a été le plus haut soumissionnaire. Cette concession a pour objet la réalisation d'investissements visant à augmenter les capacités de cet aéroport en contrepartie du droit de l'exploiter pendant 25 ans, entre le 24 mai 2025 et le 23 mai 2050.

Le loyer total de la concession dû à la DHMI est de 475 millions d'euros (hors TVA) dont 25% (119 millions d'euros) seront versés dans les 90 jours suivant la signature du contrat de concession. L'investissement visant à augmenter les capacités de l'aéroport d'Ankara est estimé à environ 300 millions d'euros dont les deux tiers seront engagés entre 2023 et 2026, et un tiers à démarrer au plus tard en 2038.

Les comptes de la société seront consolidés par intégration globale. Les modalités actuelles d'exploitation de l'aéroport d'Ankara, géré par TAV Esenboğa, filiale détenue à 100 % par TAV Airports, membre du Groupe ADP, restent inchangées jusqu'au 23 mai 2025.

Evènements survenus depuis le 31 décembre 2022

Précisions suite à l'annonce faite le lundi 9 janvier par l'Autorité de la concurrence

L'Autorité de la concurrence a annoncé, le 9 janvier 2023, l'ouverture d'une phase d’examen approfondi dans le cadre du projet de cession par le groupe Aéroports de Paris ("Groupe ADP") de 50% de la société Extime Food & Beverage Paris à la société Select Service Partner ("SSP"). Dans son communiqué du 10 janvier 2023, le Groupe ADP a précisé que le modèle des co-entreprises est communément mis en œuvre par de nombreux aéroports dans le monde, et qu'il y a lui-même recours depuis plus de dix ans. En s'appuyant sur l'expertise d'un partenaire industriel, ce modèle a contribué au développement des différentes activités de retail et de restauration du Groupe. Dans ce contexte, un appel d'offres avait été lancé en avril 2021 pour chercher un coactionnaire dans Extime Food & Beverage Paris. La société Select Service Partner (SSP) avait été choisie au terme de cette procédure avec pour projet d'acquérir, sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence, 50% du capital d'Extime Food & Beverage Paris auprès d'Aéroports de Paris (voir communiqué de presse du 25 octobre 2021).

Pendant la durée de ce processus, les activités de restauration à Paris continueront d'être exploitées non seulement par Extime Food & Beverage, opérateur d'environ 30 points de vente sur les aéroports de Paris Orly et Paris Charles de Gaulle, mais aussi par d'autres opérateurs, dont la co-entreprise EPIGO, mise en place depuis 2016. Dans cet intervalle, le Groupe ADP et son partenaire SPP continueront à échanger avec l'Autorité concernant tous les éléments démontrant les effets attendus de l'opération pour les passagers et les bénéfices qui en résulteront tant sur la maîtrise des tarifs que sur la qualité de service. Comme l'Autorité de la concurrence le rappelle dans son communiqué, l'ouverture de cette procédure ne préjuge pas de l'existence d'éventuelles atteintes à la concurrence, ni de l'issue de cette procédure. En tout état de cause, si ce projet ne devait pas voir le jour sous sa forme ici envisagée, le Groupe ADP conservera la pleine maîtrise de son système commercial pour l'adapter à la demande des passagers et contribuer à l'atteinte de ses objectifs de croissance rentable.



Atteinte des objectifs 2022

Prévisions 2022 telles qu'établies le 16 février 202217 Prévisions 2022

en date du 27 juillet 202218 Prévisions 2022 en date du 27 octobre 202219 Atteinte des objectifs au 31 décembre 2022 Trafic du Groupe20

en % du trafic de 2019 70 % - 80 % 74 % - 84 % 77 % - 83 % ✔️

Reprise du trafic à 80,9 % de 2019 Trafic à Paris Aéroport

en % du trafic de 2019 65 % - 75 % 72 % - 82 % 78 % - 82 % ✔️

Reprise du trafic à 80,2 % de 2019 Marge d'EBITDA

en % du chiffre d'affaires 30 % - 35 % 32 % - 37 % > 34,5 % ✔️

Marge d'EBITDA à 36,4 % Résultat net part du groupe

en millions d'euros Positif Positif Positif ✔️

Résultat net part du groupe positif à 516 M€ Investissements Groupe

(ADP SA et filiales)21

(hors invest. financier) 1 milliard d'euros

par an en moyenne

entre 2022 et 2025 1 milliard d'euros

par an en moyenne

entre 2022 et 2025 1 milliard d'euros par an en moyenne entre 2022 et 2025 -

695 millions d'euros d'investissements en 2022 Investissements ADP SA21

(hors invest. financier, régulé / non régulé) 550 M€ – 600 M€ 550 M€ – 600 M€ 500 M€ – 550 M€ -

497 millions d'euros d'investissements en 2022 Ratio Dette financière nette / EBITDA22 6.0x – 7.0x 5.5x – 6.5x 5.0x - 5.5x ✔️

4,6x 22

4,4x incl. débouclage RSG Dividendes

en % du RNPG Taux de distribution de 60 %

Plancher à 1€/action

(distribution en 2023) Taux de distribution de 60 %

Plancher à 1€/action

(distribution en 2023) Taux de distribution de 60 %

Plancher à 1€/action

(distribution en 2023) ✔️

Proposition d'un dividende de 3,13 € soit 60 % du résultat net part du groupe23

Hypothèses de trafic, prévisions et objectifs 2023-2025

Dans le cadre de la feuille de route stratégique 2025 Pioneers communiquée le 16 février 2022, le Groupe ADP a énoncé des objectifs à horizon 2025. Ces derniers ont été bâtis sur des hypothèses d'absence de nouvelles restrictions ou fermetures d'aéroports liés à la crise sanitaire, de stabilité du modèle économique à Paris et d'absence de volatilité anormalement élevée en matière de taux de change et de taux d'inflation. Ils ont par ailleurs été construits sur la base du périmètre de consolidation à fin 2021, sans hypothèse d'évolution à horizon 2025.

Tenant compte du trafic passagers et des résultats enregistrés en 2022, des mesures de revalorisations salariales mises en place à partir de 2023 et de l'évolution des indicateurs macro-économiques (taux de change, inflation, prix de l'énergie), le Groupe ADP précise ses hypothèses de trafic à Paris en 2023 et ajuste certaines prévisions et objectifs financiers 2023-2025.

Les indicateurs modifiés sont signalés en bleu dans le tableau ci-après.

Il est précisé que toute nouvelle évolution par rapport aux hypothèses sur lesquelles reposent les objectifs du groupe pourrait avoir des effets sur le volume de trafic et les indicateurs financiers 2025 Pioneers.

2023 2024 2025 Trafic du Groupe24

en % du trafic de 2019



95 % - 105% - - Retour au niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2024 Trafic à Paris Aéroport

en % du trafic de 2019



87 % - 93 %

Précédemment 85 % - 95 % 90 % - 100 % 95 % - 105 % Retour au niveau de trafic de 2019 entre 2024 et 2026,

au-delà du niveau de 2019 à partir de 2026 CA / Pax Extime Paris25

en euros - - 29,5 €

Précédemment : 27,5 € Charges courantes ADP SA par passager, en € - 17 € - 20 € / pax

Précédemment : 16 € - 18 € / pax Croissance de l'EBITDA

groupe, par rapport à 2019 Au moins égal à l'EBITDA de l'année 2019

(i.e. ≥ 1 772 M€)

Précédemment : retour au niveau de 2019 attendu en 2024 - - Marge d'EBITDA

en % du chiffre d'affaires 32 % à 37 % 35 % à 38 %

Précédemment : 35 % à 40 % Résultat net part du groupe

en millions d'euros Positif Investissements Groupe

(excl. invest. financier) c. 1 300 millions d'euros par an en moyenne entre 2023 et 2025, en euros courants

Précédemment : 1 000 millions d'euros par an en moyenne entre 2022 et 2025 (en euros constants) Investissements ADP SA

(excl. invest. financier, incl. régulé et non régulé)



c. 900 millions d'euros par an en moyenne entre 2023 et 2025, en euros courants Précédemment : 750 M€ - 800 M€

en euros constants Précédemment : 650 M€ - 750 M€

en euros constants Précédemment : 800 M€ - 900 M€

en euros constants Ratio Dette financière nette / EBITDA

incl. croissance ciblée à l'international - - 3,5x - 4,5x

Précédemment : 4,5x – 5,0x Dividendes

en % du RNPG au titre de l'année N,

versé en N+1 Taux de distribution de 60 %

Plancher à 3€/action

Suivi des indicateurs de la feuille de route stratégique 2025 Pioneers

Le tableau ci-après synthétise et illustre la dynamique 2022 de déploiement des actions visant à l'atteinte de l'objectif fixé pour 2025.

Légende : Les barres bleues symbolisent la dynamique de déploiement des actions identifiées.

Un plus grand nombre de barre indique une dynamique plus vive.





N° Indicateur de mesure

et objectif 2025 Périmètre concerné Dynamique 2022 de déploiement ONE AMBITION – Imaginer l'aéroport durable de demain 1 Faire partir plus de 80 % des vols à l’heure ou dans un délai de moins de 15 minutes par rapport à l’heure planifiée Aéroports contrôlés 2 Réduire de 10 % les émissions moyennes par vol au roulage avion Paris-Orly et Paris-CDG 3 Fixer un budget carbone pour le cycle de vie de tous les projets d’investissements de plus de 5 M€ ADP SA, TAV Airports 4 Proposer à 50 % des passagers une facilitation biométrique dans leur parcours au départ Paris-Orly et Paris-CDG 5







Viser l'excellence en matière d'hospitalité



• Installer Paris-CDG dans le top 10 du classement Skytrax des meilleurs aéroports mondiaux, ainsi que 4 aéroports dans le Top 50 et 8 aéroports dans le Top 100 Tous aéroports • Atteindre une note ACI/ASQ de 4 en matière de satisfaction passagers Aéroports contrôlés, trafic > 3m pax 6 Déployer le concept Extime retail et hospitalité à Paris et engager le déploiement de la franchise dans deux terminaux en dehors des plates-formes parisiennes Paris et International 7 Installer les plates-formes parisiennes au meilleur niveau européen en matière de correspondance train-avion en augmentant de 50 % à Paris-CDG le nombre de passagers en correspondance train-avion et en le doublant à Paris-Orly Plateformes parisiennes 8 Utiliser 10 % d'énergies bas carbone dans les terminaux et côté piste, soit un quasi doublement par rapport à 2019, et 40 % hors atterrissage et décollage Aéroports contrôlés, niveau ACA ≥ 3 en 2021 9 Ouvrir le nouveau pôle multimodal de Paris-Orly, avec la mise en service de la gare de la ligne 14, en 2024 et rendre possible la mise en service ou la construction de 8 lignes supplémentaires de transports en commun pour connecter les aéroports franciliens aux territoires riverains Plateformes parisiennes 10 Préserver 25 % de surfaces pour la biodiversité à Paris-CDG et 30 % à Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et doter les aéroports du groupe d'une trajectoire pour améliorer leur indice de biodiversité d'ici 2030 Les 23 aéroports engagés dans la charte Airports for trust ONE GROUP – Bâtir un groupe mondial, intégré, et responsable



11 Stabiliser la maturité moyenne de notre portefeuille de concessions à 30 ans Tous aéroports en contrat de concession (hors Paris) 12 Ouvrir 100 routes internationales supplémentaires pour accroître la connectivité de nos territoires Tous les aéroports du groupe 13 Développer la smartisation des aéroports du groupe avec trois aéroports au niveau "full" et 100% des autres au niveau "friendly" Aéroports contrôlés, trafic > 4m de pax 14 Appuyer la généralisation des procédures de descentes continues entre 2023 et 2025 à Paris-CDG et Paris-Orly Paris-Orly et Paris-CDG



15 Faciliter la réalisation de 80% d'achats locaux franciliens, dont 20% auprès de PME, sous réserve de la législation en matière de commande publique ADP SA SHARED DYNAMICS – Innover, accompagner & responsabiliser 16 Déployer 120 expérimentations en matière d'innovations sociétales, environnementales et opérationnelles d'ici 2025, dont 30 conduisant à une industrialisation ADP SA, TAV Airports, Hub One 17 Réaliser au moins une opération d'actionnariat salarié d'ici 2025 ADP SA 18 Prendre en compte un critère RSE dans la rémunération de 100% des collaborateurs ADP SA, TAV Airports, AIG 19 Multiplier par cinq le nombre de journées d'engagement citoyen des salariés, en le portant à 5 000 sur la période 2022-2025 ADP SA 20 Former 100% des collaborateurs aux bonnes pratiques éthiques et compliance ADP SA, TAV Airports, AIG

Le démarrage réussi de la feuille de route "2025 Pioneers" s'illustre par plusieurs exemples d'actions dont le déploiement a débuté en 2022 et dont les premiers résultats observés contribuent à l'atteinte de l'objectif fixé pour 2025.

One Ambition - Imaginer l'aéroport durable de demain

L'axe stratégique One Ambition vise (i) l'excellence et la durabilité des modes opérationnels et de construction, (ii) l'innovation en matière d'hospitalité aéroportuaire, et (iii) le développement de nouvelles offres de transports et de connexions Aéroport.

Les travaux menés en 2022 vont permettre la mise en place, à partir de 2023, d'un pilotage de la ponctualité des avions par jalon dans les plateformes franciliennes. Il sera organisé en coordination avec les différentes parties prenantes, en particulier les compagnies aériennes avec l'établissement d'un comité de suivi de la ponctualité (Punctuality Committee) décidant, le cas échéant, des actions correctrices à déployer dans une démarche d'amélioration continue. [KPI 1] En 2022, le groupe a lancé les travaux de développement d'un outil de budgétisation de l'impact carbone des projets d'investissement d'abord expérimenté sur ses plateformes parisiennes (en 2023) et destiné à être étendu aux aéroports de TAV (en 2024) pour généralisation en 2025. Les émissions prises en compte dans cet outil sont celles liées à la construction, à la maintenance ou rénovation, à la consommation des énergies de chauffage et refroidissement, à la consommation électrique et à la démolition des ouvrages. [KPI 3]

Le dernier classement des World Airport Awards, basé sur une étude de satisfaction des passagers du monde entier pilotée par l’organisme britannique indépendant Skytrax, a été dévoilé le 23 juin 2022. Paris-Charles de Gaulle a été élu "meilleur aéroport européen" et se classe désormais à la 6ème place dans le Top 100 des meilleurs aéroports mondiaux (+ 9 places). Paris-Orly gagne 27 places et figure au 46ème rang mondial. 3 aéroports appartenant au réseau international du groupe progressent encore parmi les 100 premiers mondiaux : Delhi, Hyderabad et Médine. [KPI 5]

Après plusieurs mois de travaux de modernisation, le Terminal 1 a réouvert ses portes aux passagers le 5 décembre 2022. Fermé depuis le 30 mars 2020 à cause de la crise du Covid, sa réouverture s'accompagne du dévoilement d'un tout nouveau bâtiment nodal et d'un nouveau parcours passager, innovant, qui incarnent pleinement les exigences de qualité de service et d'hospitalité du Groupe ADP. La nouvelle salle d'embarquement est un concept de la marque d'hospitalité du Groupe ADP, Extime. Conçue à taille humaine, elle garantit un parcours maximum de 6 minutes entre la fin des contrôles de sûreté et la porte d'embarquement. En 2023, le groupe a pour objectif de déployer la marque Extime au Terminal 2 liaison B-D ainsi que sa marketplace et son programme de fidélité (www.extime.com). [KPI 6]

Plusieurs projets d'infrastructures contribuant à faciliter l'accès des aéroports franciliens sont en cours de développement et se poursuivront en 2023 : les travaux de la gare multimodale de Paris-Orly, les travaux du tunnel CDG Express, des études d'opportunité pour la création de trois lignes de bus depuis Paris-CDG et desservant le département du Val d'Oise, ainsi que la signature de la convention pour la ligne Roissy-Picardie. [KPI 7]

One Group - Bâtir un groupe mondial, intégré, et responsable

L'axe stratégique One Group vise (i) la consolidation du réseau groupe (ii) la mobilisation et la fédération des expertises du groupe avec le renforcement des filières métier et (iii) le développement d'un groupe multi-local respectueux des diversités géographique et culturelles.

En 2022, la maturité moyenne du portefeuille de concession est de 32 ans. Le renouvellement de la concession de l'aéroport d'Ankara remporté par TAV Airports le 20 décembre 2022 et visant à augmenter les capacités de cet aéroport en contrepartie du droit de l'exploiter jusqu'en mai 2050 contribue à l'objectif de stabilité de la maturité du portefeuille. [KPI 11]

300 routes internationales ont été ouvertes ou réouvertes en 2022, et 40 routes fermées. Ainsi, le groupe comptabilise 260 routes additionnelles pour l'année écoulée [KPI 12].

Dans le but d'augmenter la part d'achats réalisés avec des entreprises locales, y compris de petite taille, des travaux d'études ont été menés en 2022 pour que les appels d'offres inférieurs à 100 000 euros soient plus aisément orientés vers les plus petites entreprises ainsi que vers les entreprises localisées dans un périmètre inférieur à 150 km autour de Paris [KPI 15]





Shared Dynamics - Innover, accompagner & responsabiliser

L'axe stratégique Shared dynamics vise à (i) accélérer l'innovation et favoriser l'agilité dans la conduite des projets, (ii) à attirer et fidéliser des talents et (iii) développer une culture de la responsabilité à travers l'engagement citoyen individuel des salariés.

En 2022, le groupe ADP a expérimenté 86 projets d'innovations, dont 6 ont fait l'objet de travaux d'industrialisation, avec par exemple [KPI 16] : des vertiports pour les taxis volants : le 21 mars 2022 a vu l'inauguration des premiers tests en vol piloté du e-VTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) de Volocopter sur la zone expérimentale dédiée aux nouvelles mobilités aériennes de l'aérodrome de Pontoise Cormeilles-en-Vexin. Le modèle de vertiport en cours de conception répond aux enjeux d'un développement plus durable de nos infrastructures ainsi qu'aux enjeux de modularité, d'agilité et d'adaptabilité dans un contexte aéroportuaire contraignant en termes d'espace et d'intégration aérienne et un marché dynamique avec une tendance de croissance notable après 2030. des Îlots de fraîcheur à faible impact carbone à Paris-Orly : suite au réaménagement de la dépose minute d’Orly 4, les premières étapes de végétalisation et d’aménagement du parvis d’Orly 4 avec la mise en place de corolles de verdure de la Start Up Urban Canopee sont visibles depuis fin 2022. Ce projet a pour objectif de créer des cheminements piétonniers agrémentés de pergolas permettant de combattre les îlots de chaleur.



Le Groupe ADP a procédé au rachat, le 6 décembre 2022, de 296 882 actions (env. 0,3% du capital) au prix unitaire de 133 euros. Ce rachat d’actions, effectué dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par la 6ème résolution votée en Assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2022, est destiné à couvrir toute attribution d’actions de performance du Groupe ADP et/ou attribution d'actions dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié. [KPI 17]

Un accord d'intéressement pour les salariés d'Aéroports de Paris SA a été signé le 13 juin 2022 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Il couvre une période triennale allant de 2022 à 2024. Le versement de la prime d’intéressement est conditionné à l’atteinte de cinq objectifs en lien avec la feuille de route stratégique 2025 Pioneers et portant tant sur l’amélioration de la performance économique (ratio EBITDA / CA Groupe), sur la qualité de service (note de satisfaction passager au départ) que sur la responsabilité sociétale d’entreprise (le nombre de journées d'engagement citoyen réalisées par les salariés sur leur temps de travail, la réduction des émissions de CO2, le taux de réalisation de la formation éthique et compliance par les collaborateurs). Cet accord d’incitation à la performance collective est inédit, au sein d'ADP SA, par l’importance donnée aux critères RSE. [KPI 18]

Le Groupe ADP a établi une convention de partenariat avec la ville de Wissous pour proposer du mécénat de compétences aux salariés de Paris-Orly (à hauteur de 5 jours par an par l'intermédiaire de la Fondation ADP) dans le but de travailler sur les inventaires faune et flore, sur le plan de gestion écologique de la ville et sur sa stratégie biodiversité. Par ailleurs, le Groupe ADP a également organisé pour la première fois le "Mois de l'Engagement" qui s'est déroulé en novembre 2022 avec des actions collectives proposées aux collaborateurs autour des enjeux d'environnement, d'éducation et d'insertion professionnelle : près de 200 salariés se sont engagés dans ce cadre [KPI 19]

En 2022, environ 90% des collaborateurs d'ADP SA ont suivi une formation aux bonne pratiques éthiques et compliance. [KPI 20]





Prochains évènements

Une conférence téléphonique (audiocast en anglais) aura lieu le jeudi 16 février 2023 à 10 h 00 (CET).

Une retransmission en direct de la conférence sera disponible au lien suivant : webcast (anglais uniquement)

L'inscription pour participer à la session de questions-réponses est disponible au lien suivant : inscription à l'appel

Prochaine publication de trafic : Mercredi 15 mars 2023 - Trafic du mois de février 2023

Prochaine publication des résultats : Mercredi 26 avril 2023 - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Prochaines conférences thématiques : Conférence thématique Extime & Visite du Terminal 1 : 5 avril 2023 Conférence thématique GMR Airports : Mai/Juin 2023 Conférence thématique Immobilier : Septembre/Octobre 2023







Déclarations prospectives

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Des informations prospectives (y compris, le cas échéant, des prévisions et des objectifs) sont incluses dans cette présentation. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables à la date de diffusion du présent document mais qui peuvent cependant s'avérer inexactes et sont, en tout état de cause, sujettes à des risques. Il n'existe donc aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes susceptibles d'entrainer des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus sont disponibles dans le document de référence déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 14 avril 2022 sous le numéro D.22-0299 et l'amendement déposé auprès de l'AMF le 1er juillet 2022 sous le numéro 22-0299-A01. Ces documents sont consultables en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’Aéroports de paris à l’adresse www.parisaeroports.fr.

Aéroports de Paris ne s’engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

Définitions

La définition et le calcul des indicateurs alternatifs de performance (IAP) ainsi que la segmentation des activités du groupe présentés dans ce communiqué sont publiés intégralement dans le document d’enregistrement universel du Groupe. Il est disponible sur le site internet du Groupe : https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf.

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

Annexe 1 – Etats financiers au 31 décembre 2022

Compte de résultat consolidé de l'année 2022

(en millions d'euros) 2022 2021 Chiffre d'affaires 4 688 2 777 Autres produits opérationnels courants 55 156 Achats consommés (755) (383) Charges de personnel (862) (739) Autres charges opérationnelles courantes (1 455) (1 061) Dotations aux provisions et dépréciations de créances nettes de reprises 33 1 EBITDA 1 704 751 Ratio EBITDA / Chiffre d'affaires 36,4% 27,0% Dotations aux amortissements et dépréciation d'actifs corporels et incorporels nettes des reprises (782) (719) Quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence 14 (61) Résultat opérationnel courant 936 (29) Autres produits et charges opérationnels 52 9 Résultat opérationnel 988 (20) Produits financiers 617 393 Charges financières (841) (611) Résultat financier (224) (218) Résultat avant impôt 764 (238) Impôts sur les résultats (172) (9) Résultat net des activités poursuivies 592 (247) Résultat net des activités non poursuivies (1) (1) Résultat net 591 (248) Résultat net part du Groupe 516 (248) Résultat net part des intérêts minoritaires 75 - Résultat net par action part du Groupe Résultat de base par action (en euros) 5,22 (2,50) Résultat dilué par action (en euros) 5,22 (2,50) Résultat net des activités poursuivies par action part du Groupe Résultat de base par action (en euros) 5,22 (2,50) Résultat dilué par action (en euros) 5,22 (2,50)



Bilan consolidé au 31 décembre 2022

(en millions d'euros) Au 31/12/2022 Au 31/12/2021 Immobilisations incorporelles 3 004 3 007 Immobilisations corporelles 8 253 8 181 Immeubles de placement 621 614 Participations dans les entreprises mises en équivalence 1 879 1 583 Autres actifs financiers non courants 668 972 Actifs d'impôt différé 42 26 Actifs non courants 14 467 14 383 Stocks 133 84 Actifs sur contrats 4 9 Clients et comptes rattachés 938 827 Autres créances et charges constatées d'avance 307 298 Autres actifs financiers courants 237 193 Actifs d'impôt exigible 121 179 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 631 2 379 Actifs courants 4 371 3 969 Actifs détenus en vue de la vente 7 10 Total des actifs 18 845 18 362





(en millions d'euros) Au 31/12/2022 Au 31/12/2021 Capital 297 297 Primes liées au capital 543 543 Actions propres (40) (1) Résultats non distribués 3 408 2 936 Autres éléments de capitaux propres (183) (259) Capitaux propres - part du Groupe 4 025 3 516 Intérêts minoritaires 830 660 Total des capitaux propres 4 855 4 176 Emprunts et dettes financières à long terme 8 763 9 144 Provisions pour engagements sociaux - part à plus d'un an 386 513 Autres provisions non courantes 56 136 Passifs d'impôt différé 433 300 Autres passifs non courants 960 953 Passifs non courants 10 598 11 046 Passifs sur contrats 2 5 Fournisseurs et comptes rattachés 909 785 Autres dettes et produits constatés d'avance 1 171 1 008 Emprunts et dettes financières à court terme 1 233 1 169 Provisions pour engagements sociaux - part à moins d'un an 56 141 Autres provisions courantes 6 24 Passifs d'impôt exigible 15 8 Passifs courants 3 392 3 140 Total des capitaux propres et passifs 18 845 18 362

Tableaux des flux de trésorerie consolidés de l'année 2022

(en millions d'euros) 2022 2021 Résultat opérationnel 988 (20) Charges (produits) sans effet sur la trésorerie 591 650 Charges financières nettes hors coût de l'endettement (53) (36) Capacité d'autofinancement opérationnelle avant impôt 1 526 594 Variation du besoin en fonds de roulement 55 (88) Impôts sur le résultat payés (31) 56 Flux relatifs aux activités non poursuivies 3 195 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 553 757 Investissement corporels, incorporels et de placement (695) (527) Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations 3 (56) Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise) (414) (315) Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations 18 2 Variation des autres actifs financiers (64) (210) Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles 6 11 Produits provenant des cessions de participations non consolidées 420 - Dividendes reçus 25 40 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement (701) (1 055) Encaissements provenant des emprunts à long terme 461 294 Remboursement des emprunts à long terme (770) (578) Remboursements des dettes de location et charges financières associées (20) (17) Subventions reçues au cours de la période 12 1 Produits de l'émission d'actions ou autres instruments de capitaux propres 19 (1) Acquisitions/cessions nettes d'actions propres (34) 1 Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales (11) (4) Variation des autres passifs financiers (24) (56) Intérêts payés (258) (285) Intérêts reçus 20 39 Flux relatifs aux activités non poursuivies - (176) Flux de trésorerie provenant des activités de financement (605) (782) Incidences des variations de cours des devises 5 - Variation de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 252 (1 080) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 2 378 3 458 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 2 630 2 378 Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 631 2 379 Dont Concours bancaires courants (1) (1)

Annexe 2 – Définitions

La définition et le calcul des indicateurs alternatifs de performance (IAP) ainsi que la segmentation des activités du groupe présentés dans ce communiqué sont publiés intégralement dans le document d’enregistrement universel du Groupe.

Il est disponible sur le site internet du Groupe : https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf.

Indicateurs financiers :

L’EBITDA correspond à la mesure de la performance opérationnelle de la société mère et de ses filiales. Il est constitué du chiffre d'affaires et des autres produits opérationnels courants diminués des achats et charges courantes opérationnelles à l'exclusion des amortissements et des dépréciations d'actifs corporels et incorporels.

correspond à la mesure de la performance opérationnelle de la société mère et de ses filiales. Il est constitué du chiffre d'affaires et des autres produits opérationnels courants diminués des achats et charges courantes opérationnelles à l'exclusion des amortissements et des dépréciations d'actifs corporels et incorporels. La marge d'EBITDA est le ratio correspondant au rapport : EBITDA / Chiffre d'affaires.

est le ratio correspondant au rapport : EBITDA / Chiffre d'affaires. L’endettement financier brut tel que défini par le Groupe ADP comprend les emprunts et dettes financières à long et à court terme (y compris les intérêts courus et les dérivés passifs de couverture de juste valeur afférents à ces dettes, ainsi que les dettes de location) et les dettes liées aux options de vente des minoritaires (présentées en Autres dettes et en Autres passifs non courants).

tel que défini par le Groupe ADP comprend les emprunts et dettes financières à long et à court terme (y compris les intérêts courus et les dérivés passifs de couverture de juste valeur afférents à ces dettes, ainsi que les dettes de location) et les dettes liées aux options de vente des minoritaires (présentées en Autres dettes et en Autres passifs non courants). L’endettement financier net (ou dette financière nette) tel que défini par le Groupe ADP correspond à l'endettement financier brut diminué, des dérivés actifs de couverture de juste valeur, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction.

tel que défini par le Groupe ADP correspond à l'endettement financier brut diminué, des dérivés actifs de couverture de juste valeur, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction. Le Ratio Dette Financière Nette/EBITDA est le ratio correspondant au rapport : Endettement financier net / EBITDA, il mesure la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette sur la base de son excédent brut d'exploitation.





Indicateurs opérationnels :

Le CA / Pax Extime Paris ou Chiffre d’affaires par passager Extime Paris correspond au rapport : Chiffre d'affaires dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée / Passager au départ à Paris Aéroport.

ou correspond au rapport : Chiffre d'affaires dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée / Passager au départ à Paris Aéroport. Le trafic groupe intègre les aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. Au 31 décembre 2022, il comprend ainsi le trafic des aéroports ci-après.

L'historique du trafic de ces aéroports sur la période 2019 - 2022 est disponible sur le site internet de la société.

Sous-groupe Aéroport Pays Paris Aéroport



Paris-Charles de Gaulle France Paris-Orly France TAV Airports



















































Antalya Turquie Almaty Kazakhstan Ankara Turquie Izmir Turquie Bodrum Turquie Gazipasa Turquie Médine Arabie Saoudite Monastir Tunisie Enfidha Tunisie Tbilissi Géorgie Batumi Géorgie Skopje Macédoine du Nord Ohrid Macédoine du Nord Zagreb Croatie GMR Airports











Delhi Inde Hyderabad Inde Cebu Philippines Medan Indonésie ADP International















Santiago du Chili Chili Amman Jordanie Antananarivo Madagascar Nosy Be Madagascar Conakry Guinée

Annexe 3 – Chiffre d'affaires du segment Commerces et services en 2021 et 2022

Le chiffre d'affaires d'Extime Food & Beverage Paris est inclus dans le chiffre d'affaires "Autres Boutiques et Bars et Restaurants".

En 2021 et 2022, il était présenté dans le chiffre d'affaires "Autres produits commerciaux". Les données historiques rectifiées de la ventilation du chiffre d'affaires du segment Commerces et services figurent ci-dessous :

Segment Commerces et services en 2021

T1 2021 S1 2021 9M 2021 2021 (en millions d'euros) publié rectifié publié rectifié publié rectifié publié rectifié Chiffre d'affaires 135 135 289 289 534 534 825 825 Activités commerciales 55 55 115 115 258 258 428 428 Extime Duty Free Paris (ex. SDA) 41 41 84 84 186 186 311 311 Relay@ADP 3 3 8 8 21 21 36 36 Autres Boutiques et Bars et Restaurants 5 5 9 10 21 24 36 40 Publicité 3 3 6 6 11 11 18 18 Autres produits commerciaux 3 3 8 7 18 16 27 23 Parcs et accès 15 15 31 31 60 60 90 90 Prestations industrielles 27 27 68 68 95 95 146 146 Recettes locatives 30 30 58 58 90 90 122 122 Autres produits 8 8 17 17 31 31 39 39

Segment Commerces et services en 2022

T1 2022 S1 2022 9M 2022 2022



(en millions d'euros) publié rectifié publié rectifié publié rectifié Chiffre d'affaires 270 270 625 625 1 020 1 020 1 442 Activités commerciales 144 144 367 367 643 643 922 Extime Duty Free Paris (ex. SDA) 104 104 254 254 438 438 631 Relay@ADP 14 14 39 39 70 70 95 Autres Boutiques et Bars et Restaurants 12 14 32 44 53 82 119 Publicité 5 5 13 13 23 23 35 Autres produits commerciaux 8 7 29 17 58 29 41 Parcs et accès 28 28 67 67 110 110 149 Prestations industrielles 50 50 91 91 114 114 156 Recettes locatives 34 34 69 69 104 104 140 Autres produits 14 14 32 32 49 49 75





1 Soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023 statuant sur les comptes 2022.

2 Chiffre d’affaires par passager dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée.

3Le trafic groupe intègre les aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. L'historique du trafic sur la période 2019 - 2022 des différentes plateformes du groupe est disponible sur le site internet de la société.

4 Chiffre d’affaires par passager dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée.

5 Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir la section 5.1.6 du Document d'Enregistrement Universel 2021).

6 Dette Financière nette au 31 décembre rapportée à l'EBITDA en 2022.

7 Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir la section 5.1.6 du Document d'Enregistrement Universel 2021).

8 Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir la section 5.1.6 du Document d'Enregistrement Universel 2021).

9 Mesures négociées avec les organisations syndicales représentatives du personnel consistant notamment en (i) un retour au niveau de rémunération de 2019 pour les collaborateurs concernés par le Plan d’Adaptation des Contrats de Travail (PACT) et (ii) une augmentation générale supplémentaire de 3 % pour l'ensemble des collaborateurs de ADP SA.

10 Contribution économique territoriale.

11 Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir la section 5.1.6 du Document d'Enregistrement Universel 2021).

12 Le chiffre d'affaires d'Extime Food & Beverage Paris est inclus dans le chiffre d'affaires "Autres Boutiques et Bars et Restaurants". En 2021 et 2022, il était présenté dans le chiffre d'affaires "Autres produits commerciaux". Les données historiques rectifiées de la ventilation du chiffre d'affaires du segment Commerces et services figurent en annexe 3 du présent communiqué.

13 Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir la section 5.1.6 du Document d'Enregistrement Universel 2021).

14 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

15 Le trafic groupe intègre les aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. L'historique du trafic sur la période 2019 - 2022 des différentes plateformes du groupe est disponible sur le site internet de la société.

16 Aéroports de Conakry, Antananarivo et Nosy Be

17 Voir le communiqué des résultats annuels 2021, publié le 16 février 2022.

18 Voir le communiqué des résultats semestriels 2022, publié le 27 juillet 2022.

19 Voir le communiqué du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2022, publié le 27 octobre 2022.

20 Le trafic du groupe intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL), Mactan-Cebu International Airport et Almaty International Airport à compter du 1er janvier 2019. Suite au non-renouvellement au 31 décembre 2021 du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice, le trafic du groupe n'inclut plus le trafic de l'aéroport de Maurice.

21 En euros constants.

22 L'objectif de Dette financière nette / EBITDA est calculé hors produits du débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group – voir communiqué du 16 février 2022.

23 Soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023, statuant sur les comptes 2022.

24 Le trafic groupe intègre les aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. L'historique du trafic sur la période 2019 - 2022 des différentes plateformes du groupe est disponible sur le site internet de la société.

25 CA / Pax Extime : Chiffre d’affaires par passager dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée.

Pièce jointe