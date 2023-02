English French

COMMUNIQUE – 16 février 2023

Wendel Growth investit dans Brigad,

plateforme digitale de mise en relation pour les professionnels à leur compte de la restauration et du soin

Wendel (Euronext : MF.FP), au travers de son activité Wendel Growth1, annonce l’acquisition d’une part minoritaire du capital de Brigad, pour un investissement de 7 M€ de fonds propres.

Brigad est une plateforme de mise en relations entre des professionnels à leur compte (i.e. freelances) et des entreprises dans les secteurs de la restauration, du sanitaire et du médico-social.

Brigad répond à un double besoin :

offrir aux entreprises opérant dans des secteurs tendus les renforts dont ils ont besoin en les mettant en relation avec une communauté d’environ 15 000 professionnels aux savoir-faire recherchés et,

satisfaire la demande croissante pour des modes de travail plus flexibles et plus diversifiés. En effet, les professionnels à leur compte sont libres, ce qui leur permet de choisir leurs missions et le temps qu’ils souhaitent y consacrer, en aménageant leur travail en fonction de leur emploi du temps personnel et de leurs objectifs professionnels.

Fondée en 2016 et disposant du statut de Société à Mission depuis 2020, Brigad opère aujourd’hui dans les 5 principales villes françaises (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Marseille) ainsi qu’à Londres, à Manchester et à Birmingham. Brigad compte 150 collaborateurs.

Antoine Izsak, Head of Growth Equity, déclare :

« Nous avons été très impressionnés par le niveau de satisfaction à la fois des talents et des entreprises sur la plateforme opérée par Brigad. Nous souhaitons accompagner Brigad pour exporter la mission portée par la société et les compétences techniques de ses équipes très au-delà des frontières actuelles, dans de nouvelles géographies et nouveaux secteurs.»

Florent Malbranche, CEO de Brigad, déclare :

"Nous sommes ravis d'accueillir Wendel au capital de Brigad car cela montre sa volonté d’investir dans la valorisation des métiers. Par ailleurs, son expertise financière sera un atout majeur pour la croissance future de Brigad."





À propos de Wendel Growth :

Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et en forte croissance. Après avoir déjà engagé près de 192 millions d’euros sur les dernières années, Wendel Growth recherche des opportunités d’investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups. Pour réaliser ces investissements directs, à l’image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense et celui dans Tadaweb qui devrait être finalisé en 2023, Wendel s’appuie sur une équipe expérimentée de cette classe d’actifs, dont Antoine Izsak, qui a rejoint Wendel début 2022 en tant que Head of Growth Equity. Antoine Izsak était précédemment Directeur d’investissement au sein de Bpifrance. L’ambition de Wendel est d’investir jusqu’à 50 millions d’euros de montant unitaire dans des scale-ups en Europe et Amérique du Nord. En parallèle, Wendel Growth va poursuivre ses investissements au sein de fonds.

Pour en savoir plus : https://www.wendelgroup.com/societes/wendel-growth/

1 Anciennement Wendel Lab





Agenda

17 mars 2023

Résultats annuels 2022 — Publication de l’ANR au 31 décembre 2022 (avant bourse).

28 avril 2023

Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (avant bourse).

15 juin 2023

Assemblée générale

28 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)

27 octobre 2023

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (avant bourse)

7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023





Pièce jointe