Communiqué : résultats 2022 - Orange atteint tous ses objectifs 2022

Paris, le 16 février 2023

Information financière au 31 décembre 2022

Orange atteint tous ses objectifs 2022

Croissance de l'EBITDAaL et baisse des eCapex alimentent la forte progression du cash-flow organique

En millions d’euros T4 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 11 351 1,3 % 1,8 % 43 471 0,6 % 2,2 % EBITDAaL 3 448 8,5 % 8,5 % 12 963 2,5 % 3,2 % Résultat d'exploitation 4 801 ns 90,4 % Résultat net de l'ensemble consolidé 2 617 236,6 % eCAPEX (hors licences) 2 227 8,9 % 5,8 % 7 371 (0,7)% (3,8)% EBITDAaL - eCAPEX 1 221 7,6 % 13,8 % 5 593 7,2 % 14,0 % Cash-flow organique (activités télécoms) 3 058 27,4 %

Chiffre d’affaires annuel 2022 en hausse de 0,6% 1 grâce à la poursuite d'une forte croissance en Afrique & Moyen Orient (+6,4%) et à la bonne performance des services de détail (+2,0%) qui ont bénéficié de hausses de prix opérées dans chacun des pays européens du Groupe.

annuel 2022 en hausse de 0,6% grâce à la poursuite d'une forte croissance en Afrique & Moyen Orient (+6,4%) et à la bonne performance des services de détail (+2,0%) qui ont bénéficié de hausses de prix opérées dans chacun des pays européens du Groupe. EBITDAaL à près de 13 milliards d'euros, en hausse de 2,5% conformément à l'objectif, grâce à notre discipline sur les coûts. Les très bonnes performances de l’Afrique & Moyen Orient (+11,3%) compensent à elles seules la forte baisse d’Entreprises (-18,8%). L’Europe progresse de 1,6% grâce au redressement de l’Espagne. Tous les autres segments contribuent en 2022 à la croissance d’EBITDAaL.

Au 4è trimestre, l’EBITDAaL progresse fortement (+8,5%) grâce aux augmentations de prix réalisées en Europe et à un effet de base lié au plan d’actionnariat salarié 2021. Hors cet effet de base, l'EBITDAal augmente de +2,9%.

Résultat d’exploitation de 4 801 millions d'euros en hausse de 2 280 millions d’euros sur un an 2 limitée par la dépréciation de la Roumanie.

de 4 801 millions d'euros en hausse de 2 280 millions d’euros sur un an limitée par la dépréciation de la Roumanie. Résultat net de l'ensemble consolidé à 2 617 millions d’euros contre 778 millions d’euros en 2021 2 .

de l'ensemble consolidé à 2 617 millions d’euros contre 778 millions d’euros en 2021 . eCAPEX en diminution (-0,7%) et inférieurs à 7,4 milliards d'euros, en ligne avec l'objectif grâce à l’arrivée à maturité des déploiements fibre en France.

en diminution (-0,7%) et inférieurs à 7,4 milliards d'euros, en ligne avec l'objectif grâce à l’arrivée à maturité des déploiements fibre en France. Cash-flow organique des activités télécoms en forte croissance à 3 058 millions d'euros (+27,4% en données historiques), en ligne avec l'objectif d'au moins 2,9 milliards d'euros.

des activités télécoms en forte croissance à 3 058 millions d'euros (+27,4% en données historiques), en ligne avec l'objectif d'au moins 2,9 milliards d'euros. Ratio de dette nette sur EBITDAaL des activités télécoms à 1,93x en ligne avec l'objectif de rester autour de 2x à moyen terme.

Au titre de l’exercice 2022, l’Assemblée générale du 23 mai 2023 statuera sur le versement d’un dividende de 0,70 euro par action.

Objectifs financiers

En 2023, Orange ambitionne d'atteindre les objectifs suivants3 :

EBITDAaL en légère croissance

eCAPEX en forte baisse

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Au titre de l'exercice 2023, nous augmenterons le dividende plancher à 0,72 euro par action incluant un acompte de 0,30 euro par action qui sera versé en décembre 2023, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.

Commentant la publication de ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange a déclaré :

« A l’aube de notre nouveau plan stratégique « Lead the future », je suis fière de pouvoir annoncer des résultats très solides qui confirment l’ensemble de nos objectifs sur l’année malgré le contexte de forte inflation et d’instabilité géopolitique. Je tiens à saluer en particulier l’atteinte de notre ambition de croissance de l’EBITDAaL qui termine l’année en hausse de 2,5%. Cette performance s’explique par notre programme d'efficacité opérationnelle « Scale up » pour lequel nous avons atteint plus de 700 millions d’euros d’économies de coûts nets indirects cumulés depuis 2019, en avance sur notre objectif, et par la hausse tarifaire opérée partout en Europe.

La zone Afrique et Moyen Orient affiche d’excellents résultats, marqués au quatrième trimestre par la performance d’Orange Money qui a réussi à se repositionner face à un marché compétitif. La France, où la déformation du modèle industriel se poursuit, affiche une bonne dynamique commerciale, portée par la qualité de l’expérience clients ainsi que les ventes nettes sur la fibre optique et dans le mobile. Nous pouvons aussi saluer l’excellente performance commerciale de l’Europe, qui s’appuie sur la convergence pour porter le succès de nos offres premium. En Espagne, le redressement est bien engagé et nos efforts portent leurs fruits avec notamment des marges en nette progression sur le second semestre. Sur le segment Entreprises, la transformation des modèles économiques à l’œuvre appelle un plan d’action résolu que nous présentons aujourd’hui.

Ces résultats me donnent pleine confiance dans le sens et la pertinence de notre stratégie pour les années à venir. Ils démontrent la capacité du Groupe à se concentrer sur ses fondamentaux pour créer de la valeur. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes du Groupe dans le monde pour cette performance. Nous avons aujourd’hui un socle solide pour mettre en œuvre collectivement et avec détermination notre nouveau plan stratégique. Nous visons la croissance à long terme et une transformation pérenne pour gagner toujours plus en agilité et en confiance. »

___________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 15 février 2023 et a examiné les résultats consolidés au 31 décembre 2022. Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes et le rapport d’audit relatif à leur certification sera émis début mars 2023.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.



Analyse des chiffres-clés du Groupe

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe Orange en 2022 s’élève à 43 471 millions d'euros en 2022, en hausse de 0,6% sur un an.

L'Afrique et Moyen Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en hausse de 414 millions d’euros (+6,4%), suivi par Totem dont le chiffre d’affaires progresse de 89 millions d’euros (+14,9%). L'Europe renoue avec la croissance (+0,6%) grâce à la reprise bien engagée en Espagne et aux bonnes performances de la Pologne (+4,7%) et de la Belgique (+2,0%).

La France recule de 193 millions d'euros (-1,1%) du fait de la baisse des revenus des services aux opérateurs (Wholesale) et malgré une hausse des services de détail hors RTC de 3,1%.

Au 4è trimestre 2022, le chiffre d’affaires du groupe Orange progresse de 1,3% à 11 351 millions d'euros. La croissance continue d'être tirée par les services de détail4 qui progressent de 2,5% et les services IT & Intégration de 10,8% alors que le recul du Wholesale ralentit à -2,9%. Totem confirme sa bonne dynamique commerciale avec la signature d’un contrat avec Iliad.

Evolution de la base clients au 31 décembre 2022

La base de clients convergents compte 11,6 millions de clients sur l'ensemble du Groupe, en hausse de 0,8% sur un an.

Les services mobiles comptent 241,9 millions d’accès, en hausse de 5,9% sur un an, dont 94 millions de forfaits, en augmentation de 8,9% sur un an.

Les services fixes totalisent 45,4 millions d’accès (en baisse de 2,6% sur un an), dont 14,2 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+15,6% sur un an). Les accès fixes bas débit sont en baisse de 13,8% sur un an.

EBITDAaL

L'EBITDAaL du Groupe en 2022 s'élève à 12 963 millions d’euros, en hausse de 2,5% conformément à l'objectif.

L'Afrique & Moyen Orient reste le principal contributeur de cette performance avec une croissance de +11,3% permettant de compenser largement la forte dégradation d’Entreprises, chantier prioritaire pour le Groupe, qui recule de 18,8% sur l’année.

L’Europe progresse de 1,6% grâce au redressement de l’Espagne dont la tendance s'améliore nettement (-4% après -12,7% en 2021). Tous les autres segments contribuent aussi en 2022 à la croissance d’EBITDAaL : IC&SS s’améliore de 141 millions d’euros grâce à des économies de coûts significatives, la France soutenue par la croissance des services de détail et d’importants efforts de rationalisation est en hausse de 0,4%, Totem croît de 5,4% et enfin Orange Bank s’améliore de 13 millions d’euros.

Au 4è trimestre, l’EBITDAal est en forte croissance (+8,5%), même hors effet de base du plan d’actionnariat salariés de fin 2021 (+2,9%).

Les économies de coûts nets cumulés depuis 20195 réalisées au 31 décembre 2022 dans le cadre du programme d’efficacité opérationnelle Scale Up atteignent 700 millions d'euros, dépassant l'objectif 2022 (600 millions d’euros). Hors coûts additionnels liés à l’inflation, le Groupe aurait atteint avec un an d’avance l’objectif d’économies nettes de 1 milliard d’euros.

Ces économies résultent principalement de l'évolution des effectifs liée à l’attrition naturelle mais aussi aux accords de Temps Partiel Seniors et à la politique salariale stricte du Groupe, ainsi qu'à des efforts continus d'optimisation et de rationalisation, principalement dans les activités du siège et les fonctions support.

L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 13 080 millions d’euros, en progression de 2,4%.

Résultat d'exploitation

Le résultat d’exploitation du Groupe ressort à 4 801 millions d'euros contre 2 521 millions d'euros en données historiques en 2021. Le résultat 2022 bénéficie de la progression de l’EBITDAaL. Il est par ailleurs affecté par la dépréciation de l’écart d'acquisition de la Roumanie et par une provision supplémentaire au titre du succès plus important qu’anticipé des accords de Temps Partiel Seniors, alors que 2021 avait été affecté négativement par une dépréciation de l’écart d'acquisition de l'Espagne et par la provision initiale des accords de Temps Partiel Seniors, et positivement par un résultat de cession d'actifs lié à la cession de 50% des FiberCos en France et en Pologne.

Résultat net

Le résultat net de l'ensemble consolidé d’Orange au 31 décembre 2022 s’établit à 2 617 millions d'euros contre 778 millions d'euros en 2021 en données historiques. Cette augmentation s’explique essentiellement par la progression du résultat d’exploitation.

eCAPEX

Les eCAPEX s'élèvent à 7 371 millions d'euros en recul de -0,7% et en ligne avec l'objectif 2022. Les trois pays principaux du Groupe ont diminué leurs investissements en 2022 sous l’effet du ralentissement du déploiement de la fibre, en particulier la France qui est en avance significative et dont les eCAPEX reculent de 365 millions d'euros, tandis que les investissements en Afrique & Moyen Orient qui viendront alimenter la croissance future de cette zone, augmentent de 191 millions d'euros.

Le nombre de foyers raccordables au FTTH atteint 64,9 millions (+14,8%) et la base clients FTTH 13,7 millions (+16%). En France et en Pologne, les bases clients progressent respectivement de 20,6% et 23,9%.

Cash-flow organique

Le cash-flow organique des activités télécoms au 31 décembre 2022 atteint 3 058 millions d'euros, en ligne avec l’objectif d’au moins 2,9 milliards d’euros. La croissance de 657 millions d’euros est principalement liée à l'amélioration de l’EBITDAaL et à la baisse des eCapex.

Evolution du portefeuille d’actifs

Le 8 novembre 2022, Orange a acquis 100% du capital des sociétés suisses SCRT et Telsys, fournisseurs de services de cybersécurité et de gestion de solutions IT. Ces acquisitions permettent à Orange Cyberdefense d'être désormais présent dans 9 pays en Europe.

Endettement financier net

La dette nette s’établit à 25,3 milliards d’euros au 31 décembre 2022, en hausse de 1 milliard d’euros par rapport à 2021 en raison notamment du paiement de licences 5G en Belgique et en Roumanie et 4G en Egypte, ainsi que du rachat d’une souche obligataire hybride opéré en novembre pour 426 millions de Livres Sterling.

Le ratio d'endettement financier net sur EBITDAaL des activités télécoms s’établit à 1,93x au 31 décembre 2022, en ligne avec l'objectif d'un ratio autour de 2x à moyen terme.

La solide position de liquidité des activités télécoms de 16,7 milliards d'euros reste un atout important, en particulier dans l’environnement monétaire actuel.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T4 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 691 0,1 % 0,7 % 17 983 (1,1)% (0,6)% Services de détail (B2C+B2B) 2 762 0,8 % 0,8 % 10 976 1,2 % 1,2 % Convergence 1 234 2,8 % 2,8 % 4 857 3,4 % 3,4 % Mobile seul 586 1,4 % 1,4 % 2 332 2,4 % 2,4 % Fixe seul 942 (2,1)% (2,1)% 3 787 (2,2)% (2,2)% Services aux opérateurs 1 260 (2,1)% (3,2)% 4 938 (6,6)% (7,1)% Ventes d'équipements 431 2,0 % 7,1 % 1 323 4,2 % 7,9 % Autres revenus 238 0,4 % 11,4 % 746 (3,4)% 5,4 % EBITDAaL 6 645 0,4 % (3,2)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 37,0 % 0,5 pt (1,0 pt) Résultat d'exploitation 3 361 34,3 % 26,7 % eCAPEX 3 429 (9,6)% (16,7)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 19,1 % (1,8 pt) (3,7 pt)

Solides performances commerciales et EBITDAaL en hausse

La France continue d’afficher des solides performances commerciales au 4è trimestre. Sur la fibre, elle réalise +339 000 ventes nettes sur le trimestre et atteint 7,2 millions de clients au 31 décembre 2022 (contre 5,9 millions fin 2021).

Sur le mobile, Orange France engrange hors M2M +144 000 ventes nettes au 4è trimestre et +581 000 sur l’ensemble de l’année 2022, réalisant ainsi sa meilleure performance annuelle depuis 2017. Le taux de résiliation est à un niveau historiquement bas.

L’ARPO convergent continue de progresser (+2,0%) notamment grâce au succès de l'offre "Max" et à la pénétration de la fibre et de la 5G. Le taux de satisfaction clients grand public sur le territoire métropolitain (NPS) est en hausse de 6 points par rapport à 2021.

Les résultats financiers du 4è trimestre reflètent ces bonnes performances opérationnelles. Le chiffre d’affaires augmente légèrement (+0,1%) grâce aux services de détail qui sont en croissance de 2,4% hors RTC6 et qui compensent le déclin des services aux opérateurs.

Sur l’année 2022, l’EBITDAaL augmente de 0,4% par rapport à 2021, se traduisant par un taux d’EBITDAaL de 37% en croissance de 0,5 point. L’amélioration de la profitabilité est le résultat d’efforts significatifs de réduction de coûts, la France étant le principal contributeur au programme d’efficacité opérationnelle Scale Up.

Enfin, les eCapex ont diminué de près de 10% en 2022 du fait du déploiement avancé de la fibre en France où 33,5 millions de foyers sont maintenant raccordables et de la baisse du rythme des connexions de clients par rapport à 2021.

Dans le contexte d’inflation qui va peser davantage en 2023, la France a déjà mis en place des mesures pour soutenir sa rentabilité opérationnelle tout en continuant de réduire les eCapex. Orange participe à la hausse des prix en cours sur le marché Français et continuera de réduire les coûts.

Europe

En millions d’euros T4 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 873 2,1 % 1,4 % 10 962 0,6 % 3,6 % Services de détail (B2C+B2B) 1 902 2,9 % 2,6 % 7 388 1,5 % 4,9 % Convergence 719 2,8 % 2,2 % 2 830 3,3 % 4,0 % Mobile seul 726 1,0 % 0,7 % 2 869 (0,7)% (0,6)% Fixe seul 306 1,0 % (2,8)% 1 219 (2,7)% 12,1 % IT & services d'intégration 150 18,7 % 30,9 % 471 19,1 % 33,9 % Services aux opérateurs 466 (6,9)% (8,3)% 1 828 (7,0)% (3,1)% Ventes d'équipements 455 7,1 % 6,9 % 1 559 4,0 % 4,6 % Autres revenus 51 21,4 % 14,1 % 187 20,5 % 18,9 % EBITDAaL 2 772 1,6 % (2,0)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 25,3 % 0,3 pt (1,5 pt) Résultat d'exploitation (177) 94,7 % 93,9 % eCAPEX 1 883 0,4 % (0,5)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 17,2 % (0,0 pt) (0,7 pt)

Croissance de l’EBITDAaL tirée par les Services de détail

Le chiffre d'affaires de l’Europe continue de progresser au 4è trimestre après un 3è trimestre marqué par son retour à la croissance. Les services de détail sont en hausse de 2,9%, toujours tirés par la convergence, le marché B2B et la reprise du roaming clients, ainsi que par les augmentations de prix réalisées dans tous les pays de la zone. La baisse des revenus des services aux opérateurs reflète principalement la baisse réglementaire des tarifs de terminaison d'appel.

La croissance de l’EBITDAaL de 1,6% en 2022 s’est accélérée au second semestre à +2,6% (après +0,6% au premier semestre). Cette progression s'explique principalement par la reprise du roaming, les augmentations de prix et une discipline stricte en matière de coûts pour compenser l'inflation. La performance dans les pays européens hors Espagne est remarquable avec +5,8%. Les augmentations de prix progressivement introduites tout au long de l'année ont permis de limiter les effets de l’inflation en 2022 et devraient compenser entièrement l'impact de l'inflation (incluant l’énergie) en 2023.

En Espagne, le retour à la croissance se confirme avec un chiffre d’affaires à nouveau en hausse au 4è trimestre (+2,3% après +0,2% au 3è trimestre). La stabilisation des services de détail sur le trimestre résulte de l’amélioration du taux de résiliation et de l'augmentation de l’ARPO convergent (+2,0%). Sur l’ensemble de l’année, le chiffre de l’affaires de l’Espagne reste en recul de 1,5% (après -4,7% en 2021).

L'amélioration de tendance de l’EBITDAaL se poursuit semestre après semestre (-9% au S2 2021, -6,7% au S1 2022, -1,5% au S2 2022). Sur l’ensemble de l’année 2022, l'EBITDAaL baisse de 4,0%. Cette performance résulte du plan de redressement initié en 2020, incluant notamment la transformation des activités B2B et un effort constant sur la réduction des coûts. Elle a permis en 2022 le retour à la croissance de l’indicateur EBITDAaL – eCAPEX et du cash-flow organique et conforte l’objectif d’Orange Espagne d’un retour à une forte croissance de l’EBITDAaL en 2023.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T4 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 756 5,7 % 4,1 % 6 918 6,4 % 8,4 % Services de détail (B2C+B2B) 1 550 6,5 % 5,6 % 6 112 7,2 % 9,6 % Mobile seul 1 336 5,5 % 4,1 % 5 272 6,1 % 8,0 % Fixe seul 205 10,8 % 15,0 % 800 12,8 % 20,4 % IT & services d'intégration 9 98,2 % 39,0 % 40 63,5 % 30,1 % Services aux opérateurs 167 (1,0)% (6,3)% 663 1,1 % 1,4 % Ventes d'équipements 25 (13,8)% (19,4)% 104 (6,6)% (6,8)% Autres revenus 13 77,7 % 54,5 % 39 10,5 % 7,7 % EBITDAaL 2 584 11,3 % 14,0 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 37,3 % 1,6 pt 1,8 pt Résultat d'exploitation 1 665 24,5 % 29,0 % eCAPEX 1 271 17,7 % 19,4 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 18,4 % 1,8 pt 1,7 pt

Croissance à deux chiffres de l’EBITDAaL

Le chiffre d’affaires de l’Afrique & Moyen-Orient progresse de 5,7% au 4è trimestre, toujours alimenté par ses moteurs de croissance (Data mobile +18%, haut débit fixe +20% et B2B +16%).

La base de clients mobiles atteint 143 millions à la fin de l’année 2022, en hausse de 6%. Elle inclut 53 millions de clients 4G en hausse de 19%. La base de clients actifs d’Orange Money progresse de 16% pour atteindre 29 millions, et la base de clients haut débit fixe atteint 2,8 millions, en hausse de 24%.

Orange Money réalise un chiffre d’affaires annuel de 461 millions d’euros et renoue avec la croissance au 4è trimestre (+5,7%) grâce à la mise en place rapide et décisive du plan de riposte qui s'est traduit par une augmentation de la valeur des transactions à un niveau record de 100 milliards d’euros en 2022.

Sur l’ensemble de l’année, l’EBITDAaL croît de 11,3%, à un rythme qui continue à être supérieur à la croissance des revenus grâce au strict contrôle des coûts indirects. Le taux d’EBITDaaL progresse ainsi de 1,6 point et franchit les 37%.

Entreprises

En millions d’euros T4 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 136 0,9 % 4,0 % 7 930 0,2 % 2,2 % Fixe seul 866 (6,7)% (3,8)% 3 466 (6,7)% (4,6)% Voix 253 (7,7)% (6,0)% 1 018 (8,9)% (8,0)% Données 613 (6,3)% (2,8)% 2 448 (5,7)% (3,1)% IT & services d'intégration 1 010 9,8 % 14,2 % 3 489 6,6 % 9,2 % Mobile 260 (3,2)% (3,2)% 975 5,0 % 5,0 % Mobile seul 171 4,4 % 4,4 % 659 3,5 % 3,6 % Services aux opérateurs 11 3,6 % 3,6 % 41 (2,1)% (2,1)% Ventes d'équipements 78 (17,1)% (17,1)% 275 9,7 % 9,7 % EBITDAaL 804 (18,8)% (17,1)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 10,1 % (2,4 pt) (2,4 pt) Résultat d'exploitation 317 (35,7)% (33,0)% eCAPEX 332 2,0 % 4,3 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 4,2 % 0,1 pt 0,1 pt

Moindre déclin de l’EBITDAaL au second semestre. Plan de redressement d’Orange Business Services à accélérer

Le chiffre d’affaires du segment Entreprises enregistre une légère croissance à la fois au 4è trimestre et sur l’ensemble de l’année grâce à la croissance des services IT & Intégration et du Mobile qui compensent la baisse des activités historiques. Avec un chiffre d’affaires de 977 millions d’euros sur l’année, Orange Cyberdefense atteint quasiment son objectif d’1 milliard d’euros avec un an d’avance.

Sur l’ensemble de l’année 2022, l’EBITDAaL est en forte baisse du fait de l’accélération du déclin des services Voix et Data non compensée par les relais de croissance dont les marges sont moindres. Au second semestre, la baisse est cependant moins marquée qu’au premier (-12,5% au S2 contre

-25,3% au S1), en partie du fait de l’opération d’actionnariat salarié qui avait affecté négativement l’EBITDAaL du 2nd semestre 2021. Hors cet effet de base, l’EBITDAaL du 2nd semestre 2022 serait en recul de 17%.

Le plan de redressement d’Orange Business Services est une priorité du Groupe.

Totem7

En millions d’euros T4 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 188 25,0 % - 685 14,9 % - Services aux opérateurs 188 25,0 % - 685 14,9 % - Autres revenus - - - - - - EBITDAaL 371 5,4 % - EBITDAaL / Chiffre d'affaires 54,2 % (4,9 pt) - Résultat d'exploitation 252 8,3 % - eCAPEX 142 68,6 % - eCAPEX / Chiffre d'affaires 20,8 % 6,6 pt -

Croissance robuste du chiffre d’affaires

Fin 2022, Totem détient 19 500 sites en France (+400 sur un an) et 7 600 sites en Espagne (-100 sur un an en raison du plan de décommissionnement inclus dans l’accord de partage de réseau avec Vodafone).

En 2022, son chiffre d’affaires a augmenté de 15% et l’EBITDAaL a progressé de 5,4% malgré les coûts d’installation de la nouvelle entité.

Après avoir signé un contrat avec Telefonica pour le déploiement de la 5G en Espagne et remporté l’appel d’offres pour le déploiement réseau de la ligne 15 Sud du métro Grand Paris, Totem confirme sa bonne dynamique commerciale avec la signature au 4è trimestre d’un contrat avec Iliad en France. Les revenus externes d’hébergement augmentent ainsi de plus de 10% en 2022, et le taux de location atteint 1,37 locataire par site à la fin de 2022, première étape vers l’atteinte de l’objectif de 1,5 d’ici 2026.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T4 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 390 2,7 % 2,3 % 1 540 1,7 % 1,6 % Services aux opérateurs 259 (2,3)% (1,9)% 1 060 (0,1)% 0,4 % Autres revenus 131 14,3 % 11,9 % 480 6,0 % 4,4 % EBITDAaL (96) 59,7 % 59,7 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires (6,2)% 9,4 pt 9,4 pt Résultat d'exploitation (417) 53,2 % na eCAPEX 278 14,4 % 14,4 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 18,1 % 2,0 pt 2,0 pt

Le chiffre d’affaires des Opérateurs Internationaux et Services Partagés progresse de 2,7% au 4è trimestre. Sur 12 mois, les services aux opérateurs internationaux sont stables, la baisse des activités voix étant compensée par les autres services et par la reprise du roaming.

Sur l’ensemble de l’année, la perte d'EBITDAaL se réduit fortement grâce à la progression du chiffre d’affaires et à la baisse des charges liée notamment à l’optimisation du patrimoine immobilier. En outre, l’exercice 2021 avait été affecté par l’opération d’actionnariat salarié 2021.

Services Financiers Mobiles

En millions d’euros 12M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Produit net Bancaire (PNB) 115 6,0 % 6,0 % Coût du risque de crédit bancaire (45) (1,7)% (1,7)% Résultat d'exploitation (200) (10,0)% (10,0)% eCAPEX 35 48,0 % 48,0 %

Le Produit Net Bancaire (PNB) des services financiers mobiles progresse de 6% en 2022 à 115 millions d’euros. Il est tiré par les offres Dolphin en Espagne, la hausse des comptes et crédits (dont le nouveau prêt express) en France et les lancements de nouvelles offres (crédit conso et micro crédit) en Afrique.

Fin 2022, les services financiers mobiles comptent 2 millions de clients en Europe et 1,1 million de clients en Afrique.

L’EBITDAaL est en amélioration de 13 millions d'euros sur l’année tandis que le Résultat d'exploitation baisse de 10% principalement du fait des dépréciations d’actifs liées à la dégradation du plan d'affaires dans un contexte économique difficile.

Calendrier des événements à venir

27 avril 2023 - Publication des résultats du premier trimestre 2023

Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d’Orange. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter nos résultats financiers sont disponibles dans le document d'enregistrement universel déposé le 31 mars 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers et dans le rapport annuel (Form 20-F) enregistré le 1er avril 2022 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à mettre à jour les informations prospectives à la lumière des développements futurs.

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T4 2022 T4 2021

à base

comparable T4 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 11 351 11 204 11 148 1,3 % 1,8 % France 4 691 4 687 4 658 0,1 % 0,7 % Europe 2 873 2 815 2 833 2,1 % 1,4 % Afrique & Moyen-Orient 1 756 1 661 1 687 5,7 % 4,1 % Entreprises 2 136 2 116 2 053 0,9 % 4,0 % Totem 188 150 - 25,0 % - Opérateurs Internationaux & Services partagés 390 379 381 2,7 % 2,3 % Eliminations intra-Groupe (683) (605) (464) EBITDAaL (1) 3 448 3 179 3 179 8,5 % 8,5 % dont Activités télécoms 3 480 3 224 3 225 7,9 % 7,9 % En % du chiffre d'affaires 30,7 % 28,8 % 28,9 % 1,9 pt 1,7 pt dont Services Financiers Mobiles (32) (46) (46) 29,1 % 29,1 % eCAPEX 2 227 2 045 2 106 8,9 % 5,8 % dont Activités télécoms 2 212 2 035 2 096 8,7 % 5,5 % en % du chiffre d'affaires 19,5 % 18,2 % 18,8 % 1,3 pt 0,7 pt dont Services Financiers Mobiles 16 10 10 60,4 % 60,4 % EBITDAaL - eCAPEX 1 221 1 134 1 073 7,6 % 13,8 %

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.





Données au 31 décembre

En millions d’euros 12M 2022 12M 2021

à base

comparable 12M 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 43 471 43 195 42 522 0,6 % 2,2 % France 17 983 18 175 18 092 (1,1)% (0,6)% Europe 10 962 10 898 10 579 0,6 % 3,6 % Afrique & Moyen-Orient 6 918 6 504 6 381 6,4 % 8,4 % Entreprises 7 930 7 917 7 757 0,2 % 2,2 % Totem 685 596 - 14,9 % - Opérateurs Internationaux & Services partagés 1 540 1 513 1 515 1,7 % 1,6 % Eliminations intra-Groupe (2 547) (2 408) (1 802) EBITDAaL (1) 12 963 12 645 12 566 2,5 % 3,2 % dont Activités télécoms 13 080 12 775 12 696 2,4 % 3,0 % En % du chiffre d'affaires 30,1 % 29,6 % 29,9 % 0,5 pt 0,2 pt France 6 645 6 620 6 867 0,4 % (3,2)% Europe 2 772 2 728 2 830 1,6 % (2,0)% Afrique & Moyen-Orient 2 584 2 322 2 265 11,3 % 14,0 % Entreprises 804 990 970 (18,8)% (17,1)% Totem 371 352 - 5,4 % - Opérateurs Internationaux & Services partagés (96) (237) (237) 59,7 % 59,7 % dont Services Financiers Mobiles (118) (131) (131) 10,0 % 10,0 % Résultat d'exploitation 4 801 122 2 521 ns 90,4 % dont Activités télécoms 5 000 303 2 702 ns 85,1 % dont Services Financiers Mobiles (200) (182) (182) (10,0)% (10,0)% Résultat net de l'ensemble consolidé 2 617 778 - 236,6 % Résultat net part du Groupe 2 146 233 ns eCAPEX 7 371 7 426 7 660 (0,7)% (3,8)% dont Activités télécoms 7 335 7 402 7 636 (0,9)% (3,9)% en % du chiffre d'affaires 16,9 % 17,1 % 18,0 % (0,3 pt) (1,1 pt) dont Services Financiers Mobiles 35 24 24 48,0 % 48,0 % EBITDAaL - eCAPEX 5 593 5 219 4 906 7,2 % 14,0 % Cash-flow organique (activités télécoms) 3 058 2 401 27,4 %

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l’annexe 2.





En millions d’euros Au 31 décembre

2022 Au 31 déc.

2021 Endettement financier net (1) 25 298 24 269 Ratio d'endettement financier net / EBITDAaL des activités télécoms (2) 1,93 1,91

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T4 2022 T4 2021

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 11 351 - 11 351 11 148 - 11 148 Achats externes (5 100) (9) (5 109) (4 919) (20) (4 939) Autres produits opérationnels 197 1 197 243 53 296 Autres charges opérationnelles (56) (27) (83) (217) (92) (309) Charges de personnel (2 179) (316) (2 496) (2 270) (1 255) (3 525) Impôts et taxes d'exploitation (315) (2) (317) (363) (5) (368) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 98 98 na 2 133 2 133 Coûts des restructurations na (39) (39) na (47) (47) Dotations aux amortissements des actifs financés (32) - (32) (21) - (21) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (370) - (370) (388) - (388) Pertes de valeur des droits d'utilisation - (63) (63) 0 (31) (31) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (2) 2 na (0) 0 na Intérêts sur les dettes locatives (44) 44 na (34) 34 na EBITDAaL 3 448 (312) na 3 179 771 na Principaux litiges (5) 5 na (45) 45 na Charges spécifiques de personnel (315) 315 na (1 256) 1 256 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 98 (98) na 2 133 (2 133) na Coûts des programmes de restructuration (103) 103 na (78) 78 na Coûts d'acquisition et d'intégration (34) 34 na (18) 18 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (2) (2) na (0) (0) Intérêts sur les dettes locatives na (44) (44) na (34) (34)

Données au 31 décembre

12M 2022 12M 2021

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 43 471 - 43 471 42 522 - 42 522 Achats externes (18 707) (24) (18 732) (17 950) (23) (17 973) Autres produits opérationnels 745 2 747 730 53 783 Autres charges opérationnelles (367) (47) (413) (535) (165) (700) Charges de personnel (8 537) (383) (8 920) (8 626) (1 291) (9 917) Impôts et taxes d'exploitation (1 879) (3) (1 882) (1 890) (36) (1 926) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 233 233 na 2 507 2 507 Coûts des restructurations na (125) (125) na (331) (331) Dotations aux amortissements des actifs financés (107) - (107) (84) - (84) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (1 507) - (1 507) (1 481) - (1 481) Pertes de valeur des droits d'utilisation (1) (52) (54) 0 (91) (91) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (3) 3 na (1) 1 na Intérêts sur les dettes locatives (145) 145 na (120) 120 na EBITDAaL 12 963 (251) na 12 566 744 na Principaux litiges (9) 9 na (134) 134 na Charges spécifiques de personnel (372) 372 na (1 276) 1 276 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 233 (233) na 2 507 (2 507) na Coûts des programmes de restructuration (177) 177 na (422) 422 na Coûts d'acquisition et d'intégration (74) 74 na (51) 51 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (3) (3) na (1) (1) Intérêts sur les dettes locatives na (145) (145) na (120) (120)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T4 2022 T4 2021

en données

historiques 12M 2022 12M 2021

en données

historiques eCAPEX 2 227 2 106 7 371 7 660 Neutralisation du prix de cession des actifs immobilisés 155 64 347 163 Licences de télécommunication 589 213 1 060 926 Actifs financés 94 16 229 40 Investissements incorporels et corporels 3 065 2 399 9 007 8 789

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 31 décembre

2022 Au 31 décembre

2021 Nombre de clients des services convergents 11 628 11 533 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 241 855 228 448 dont Accès mobiles de clients convergents 21 325 20 937 Accès mobiles seuls 220 530 207 511 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 94 015 86 356 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 147 840 142 092 Nombre d'accès fixes (2) 45 358 46 559 Accès fixes Retail 30 904 31 313 Accès fixes haut débit 24 332 23 685 dont Accès fixes Très haut débit 14 217 12 302 Accès fixes des clients convergents 11 628 11 533 Accès fixes seuls 12 704 12 152 Accès fixes Bas débit 6 572 7 628 Accès fixes Wholesale 14 453 15 246 Total des accès Groupe (1+2) 287 212 275 006

Les données 2021 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q2 2022", accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : https://www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des agrégats financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant reprise des réserves de conversion des entités liquidées, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-Flow Organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, au flux net de trésorerie généré par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et hors effet des principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Entreprises). Pour le secteur Entreprises, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), et (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Entreprises, et (iii) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Sauf mention contraire, les variations présentées dans le présent communiqué sont en données à base comparable (c’est-à-dire hors effets de périmètre et de change)

2 données historiques

3 Ces objectifs sont établis en données à base comparable et ne tiennent pas compte des opérations de fusion et d'acquisition non encore finalisées

4 Services facturés aux clients (B2C et B2B). Voir la définition dans le glossaire en annexe

5 Sur le périmètre délimité de 13,8 milliards d'euros correspondant aux coûts indirects du Groupe en 2019 (i) hors Afrique & Moyen-Orient et Services Financiers Mobiles et (ii) hors charges de personnel, autres charges de réseau et charges informatiques des activités de service d'intégration et IT d'Entreprises

6 Revenus liés au Réseau Téléphonique Commuté

7 Totem est la société européenne du Groupe Orange qui détient et gère le portefeuille d’infrastructures mobiles passives des tours de télécommunications (dans un premier temps en France et en Espagne). Elle a démarré ses activités fin 2021. Totem est présenté depuis le 1er janvier 2022 comme un nouveau secteur opérationnel.

