Senaatti-kiinteistöt valitsi Innofactorin jatkamaan HR-järjestelmän kehittäjänä ja ylläpitäjänä

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 16.2.2023 klo 8.50

Senaatti-kiinteistöt on valinnut hankintapäätöksellä Innofactorin jatkamaan HR-järjestelmän jatkokehitystä ja ylläpitoa. Järjestelmäkokonaisuus pohjautuu Innofactor Kide HR -ratkaisuun.

Innofactorin arvio hankinnan kokonaisarvosta on noin 0,8 miljoonaa euroa.



Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen valtion liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Senaatin tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle sen toimintaa tukevat ja tehokkaat työympäristöt kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 16.2.2023

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles