SpikeeLabs accentue son déploiement en région et ouvre une agence à Nice

L’Entreprise de Service numérique SpikeeLabs confirme sa croissance et renforce sa présence en PACA en ouvrant une agence sur Nice. Cette annonce stratégique permettra à l’entreprise de s’appuyer sur une équipe d’experts locaux, chargés de travailler en proximité avec les clients.

Créée en février 2016, SpikeeLabs est une société d’ingénierie logicielle, de développement et d’intégration qui opère sur trois grands marchés que sont la résolution des problématiques d’architecture des Systèmes d’Information, l’intégration de CRM, dont Salesforce, et le déploiement de sa propre solution de facturation BillingLabs. À ce jour, SpikeeLabs réunit plus de 65 talents et réalise près de 6 millions de chiffre d’affaires sur un secteur particulièrement concurrentiel où seules l’expertise et la confiance des clients assurent une croissance solide.

À travers cette implantation sur Nice, SpikeeLabs souhaite fortement accroitre ses activités auprès des entreprises locales sur un domaine d’expertise tourné vers la Data : gestion des flux, traitement de la donnée et utilisation de la donnée pour la BI notamment. Dans ce contexte, l’agence compte recruter rapidement de nouveaux collaborateurs pour réunir une douzaine de talents en 2023. Au-delà de ces éléments, la société entretiendra également des relations de proximité avec le tissu économique local, les écoles et les universités sur le secteur de l’IT.

Pierre Lecomte, CEO de SpikeeLabs explique : « Nous sommes heureux d’annoncer cette ouverture d’agence qui est une nouvelle étape dans notre plan de croissance en région PACA. Nous connaissons une belle accélération de nos activités à l’échelle locale et souhaitons créer un véritable pôle d’expertise autour de la gestion de la donnée. Nous allons donc fortement investir en ce sens pour étoffer notre équipe et piloter efficacement les projets de nos clients. Grâce à cette nouvelle implantation, SpikeeLabs bénéficie d’une présence étendue à l’échelle nationale à travers ses agences de Rennes, Nantes, Paris, Saint-Malo et désormais Nice. »

À l’image de l’ensemble de ses agences, SpikeeLabs Nice se situe à proximité des hubs de communications locaux (gare et aéroport) pour une plus grande accessibilité . L’agence est domiciliée au 4 Chemin de l'Arénas, 06200 Nice.