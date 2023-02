Oxalys annonce une nouvelle campagne de recrutement

Oxalys, spécialiste de la digitalisation des achats et des dépenses, annonce l’ouverture de 10 nouveaux postes sur les prochains mois pour soutenir son développement commercial et mettre en oeuvre de nouvelles offres notamment dans le domaine de la facture électronique.

Déployé dans 35 pays dans le monde, Oxalys, spécialiste français de la digitalisation des achats et des dépenses depuis plus de 30 ans, est le partenaire privilégié des PME et ETI. Ses solutions permettent de digitaliser l’intégralité du processus achats et engagements : Sourcing et Contrats, Approvisionnements et Factures, Relations Fournisseurs et Pilotage Achats. Oxalys se distingue par ses solutions configurables et évolutives ainsi que son accompagnement client basé sur la proximité et l’agilité, adaptable à la culture de l’entreprise. L’objectif est de permettre à toute organisation privée et publique de réussir facilement la digitalisation de leurs Achats. À ce jour, plus d'une centaine de clients utilisent les solutions Oxalys.

Oxalys investi en permanence 25% de son chiffre d’affaires en R&D au service de la transformation des fonctions achats et finance des entreprises et connait une croissance durable depuis plusieurs années. Cette dynamique a notamment conduit la société à procéder à une première opération de croissance externe en novembre 2022 auprès de COBuy. C’est dans ce contexte qu’Oxalys souhaite renforcer ses équipes pour lui permettre de franchir un nouveau cap et de mener à bien les projets qui lui sont confiés en France comme à ’international.

Pour attirer des talents et les faire évoluer en continu, Oxalys propose un environnement de travail qui favorise l’épanouissement, la motivation et le bien-être de ses équipes. Oxalys propose également aux collaborateurs de partager la valeur créée en leur permettant de s’impliquer dans le projet entrepreneurial de la société via un système d’abondement particulièrement avantageux.

Quelques postes ouverts au sein de l’entreprise :

Consultants Métiers, destinés à accompagner nos clients à paramétrer nos solutions et à en assurer le déploiement efficace ;

destinés à accompagner nos clients à paramétrer nos solutions et à en assurer le déploiement efficace ; Commerciaux, pour répondre à la forte demande sur nos produits ;

pour répondre à la forte demande sur nos produits ; Développeurs, en charge de conduire nos projets d’innovation et de R&D.

Pour postuler, rendez-vous sur https://www.oxalys.fr/a-propos/rejoindre-oxalys/

Laurent Guillot, Directeur Général d’Oxalys « Nous entourer d’experts qui partagent nos valeurs et souhaitent nous accompagner dans notre projet est une donnée stratégique. Nous allons investir fortement pour développer notre attractivité et recruter des talents qui vont participer activement à la mise sur le marché de solutions innovantes qui permettront à nos clients de mener à bien leurs opérations de digitalisation de leur fonction achat et finance. Oxalys offre donc la possibilité de vivre une expérience professionnelle de qualité dans une organisation agile et pérenne qui évolue sur un marché dynamique. »