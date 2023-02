Sorenson forma a intérpretes de ASL para cambiar y mejorar vidas mediante la comunicación

English Spanish

SALT LAKE CITY, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2022, Sorenson proporcionó más de 50 000 horas de instrucción a intérpretes de lengua de signos , tanto dentro de Sorenson como en la comunidad de intérpretes en general. Sorenson, líder en el sector en la oferta de servicios lingüísticos, presentó 17 seminarios web para casi 1000 intérpretes subrepresentados y estudiantes de interpretación. Asimismo, Sorenson impulsó a más de 275 intérpretes nuevos hacia carreras profesionales de servicios de retransmisión en video (VRS) a través de su programa Emerald, diseñado para acortar la distancia del entorno educativo al laboral, lo cual retrasa el empleo de muchos intérpretes.

«Estamos comprometidos con la oferta regular de formación profesional y la evolución de los intérpretes de lengua de signos americana (ASL) porque conocemos el enorme y significativo impacto que tiene en las vidas de las comunidades a las que atendemos», ha afirmado Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson, uno de los proveedores líderes mundiales de servicios lingüísticos para personas sordas, con dificultades de audición y de comunidades diversas.

Sorenson sigue liderando el sector de la formación de intérpretes ASL y lo hace con más de 50 docentes de interpretación de primera categoría, que son diversos, cuentan con una gran experiencia y les apasiona enseñar interpretación.

Asegurarse de que los más de 5000 intérpretes diversos de Sorenson reciban formación y educación que mejore sus competencias y potencie sus carreras de interpretación es parte integrante de la misión de Sorenson para apoyar las necesidades de comunicación de las personas sordas, con dificultades de audición y sordociegas.

Asimismo, Sorenson fomenta las conexiones entre personas sordas y personas que no signan mediante el apoyo al empleo de intérpretes de distintos entornos y comunidades. Los programas de Sorenson, como el consorcio corporativo en colaboración con Amazon, ayudaron el año pasado a 29 nuevos intérpretes diversos en el campo de la interpretación, incluidos seis intérpretes trilingües.

Los caminos educativos tradicionales para convertirse en intérprete no siempre son aptos para las personas que se han criado con padres sordos. El programa Compass de Sorenson, administrado por docentes sordos o de padres sordos, brindó oportunidades de empleo y educación personalizadas a más de 100 participantes en 2022. En los últimos cinco años, Compass ha ayudado a más de 450 participantes de padres sordos, que hablan prácticamente con total fluidez, a conseguir trabajo como intérpretes profesionales para Sorenson y sus comunidades locales.

«La diversidad y la inclusión son valores que se ven reflejados en la formación en interpretación de Sorenson; más de la mitad de los docentes de interpretación de Sorenson son sordos o son usuarios de la lengua por herencia», ha declarado Stephanie Criner, directora ejecutiva de Desarrollo profesional y educación de intérpretes de Sorenson.

La Academia de Intérpretes Sordos de Sorenson (DIA, por sus siglas en inglés) trabaja para fomentar buenas prácticas y el empleo de los intérpretes sordos. En 2022, DIA celebró una mentoría de afinidad mensual para intérpretes sordos de las comunidades subrepresentadas tradicionalmente y ayudó en la transición de más de 75 intérpretes sordos y la mejora de su trabajo de interpretación profesional. La conexión de las personas más allá de las palabras es un compromiso de Sorenson y un logro que requiere una dedicación férrea a la formación de profesionales en interpretación que llevan a cabo ese trabajo fundamental.

«Desde 2018, Sorenson ha proporcionado más de 160 000 horas de contenido formativo a miles de intérpretes», ha afirmado Laura Hartness, vicepresidenta superior de Operaciones de Sorenson. «El compromiso de Sorenson con la formación y la diversidad en el campo de la interpretación es lo que distingue a nuestros programas educativos».

Sobre Sorenson

En Sorenson, creemos que la comunicación es fundamental para la experiencia humana. Sorenson, uno de los principales proveedores de herramientas lingüísticas del mundo y proveedor líder mundial de servicios de comunicación para personas sordas y con problemas de audición, combina tecnología patentada con servicios centrados en el ser humano para conectar las lenguas de signos y las habladas. El impacto de nuestra empresa, propiedad de minorías, se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. Estamos ampliando las oportunidades de las comunidades desfavorecidas y abogamos por una cultura de inclusión en todo el mundo. Nuestro objetivo es reducir nuestras emisiones de carbono, apoyar los programas de diversidad de proveedores y aumentar la accesibilidad y el progreso tanto de los empleados como de los clientes sordos. El apoyo a las personas y las comunidades es lo que impulsa a Sorenson a «conectar más allá de las palabras» a diario. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: www.sorenson.com o es.sorenson.com .

Exención de responsabilidad

Si elige Sorenson como proveedor por defecto, puede transferir su número de 10 dígitos actual de otro proveedor a Sorenson, o Sorenson puede ofrecerle uno para el área geográfica en la que viva o trabaje. Si más adelante cambia su proveedor por defecto, puede transferir su número a ese proveedor. Cuando seleccione Sorenson, debe proporcionar la dirección física (es decir, la ubicación registrada) desde la que realiza la llamada a Sorenson, de modo que Sorenson pueda dirigir correctamente las llamadas que pudiera hacer al 911. Si se muda o cambia su ubicación, debe notificar a Sorenson de inmediato. Puede actualizar su ubicación registrada en su videófono Sorenson llamando al (801) 386-8500 o entrando en sorenson.com/support/vrs/manage-account. Sorenson le confirmará la recepción de la información de su ubicación registrada. Las llamadas de emergencia realizadas a través de TRS por Internet podrían no funcionar de la misma manera que el servicio tradicional de E911. Por ejemplo, es posible que no pueda llamar al 911 si hay un fallo en el servicio de Internet o se corta la corriente eléctrica, y podría ocurrir que su llamada al 911 no se dirigiera correctamente si no hubiera actualizado su ubicación registrada. Para obtener más información sobre el proceso de obtención de los números de 10 dígitos y los límites y riesgos asociados al uso de VRS de Sorenson para hacer llamadas al 911, visite la web de Sorenson: sorenson.com/legal.